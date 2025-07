Villa Allende avanza con los portones contra la inseguridad

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, confirmó que el municipio inició los procesos de compra para instalar cámaras y portones en una primera etapa en dos barrios de la ciudad de Sierras Chicas en el marco de un plan integral contra la inseguridad.

Especialista sobre el quebracho de Villa Allende: "Tiene muy poco futuro, pero recién vamos a saber de acá a un año y medio"

Portones

“En realidad no es que ya se están colocando. Estamos empezando todos los procesos para cotizarlos, siguiendo los procedimientos de compras municipales tanto de cámaras, portón, todo lo que incluye el programa de seguridad”, explicó.

Además señaló en declaraciones a Cadena 3 que la medida se aplicará en primer lugar en “los dos barrios en los que el registro de oposición, que fueron los únicos dos en los que se hizo por ahora, dio el 1,9% de oposición”

Se trata de los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, donde la iniciativa cuenta con el 98,1% de apoyo de los vecinos.

Lomas Sur y Pan de Azúcar

“En esos barrios estamos empezando el proceso, no es que ya se estén colocando. Aclaro esto porque se dijo que ´ya lo teníamos comprados, que los teníamos a no sé dónde, que se los encargamos a no sé quien´. No. Nada de eso es real. Estamos empezando ahora ese proceso”, insistió.

La colocación de portones y cámaras se realizará “en 15 calles y en un lugar como un pasajito por donde se escapan con las motos”, precisó Cornet.

Al ser consultado por los motivos por los que el plan inicia con esos dos barrios, el intendente respondió: “Primero que es la zona más candente que tenemos hoy lamentablemente y segundo porque a veces usan esos dos barrios de pasaje. Delinquen en otro barrio y la salida es por ahí”.

“Los que delinquen no necesariamente vienen de los barrios de Córdoba, a veces son gente de adentro o de otros lugares de la ciudad o de la provincia, pero usan los mismos lugares para entrar y salir”, aclaró.

Villa Allende: para la Municipalidad el traslado del quebracho fue "impecable"

“La libre circulación está asegurada”

También que esos barrios “tienen pocas manzanas” y “los cruzan calles como pueden ser el Bulevar del Niágara, la calle Puerto Argentino”. “Habrá varias alternativas para entrar y para salir sin que nadie te diga nada. La libre circulación está asegurada”, enfatizó.

“Vamos a hacer corredores seguros durante la noche, vos a tu casa entrás y salís libremente”, reiteró Cornet.

“Lo que se busca es abrazar los barrios, hacerles un anillo de seguridad. El anillo tiene en algunas arterias cierres y en otras cámaras. Ahí vamos a poder tener un control preventivo de todo el barrio. No va a ser infalible”, concluyó.