Lucas Victoriano: “Este equipo entendió lo que significa representar a Instituto”

Instituto se está acostumbrando a ser protagonista de las instancias decisivas de la Liga Nacional de Básquetbol, lo que marca el gran trabajo del cuerpo técnico que lidera Lucas Victoriano desde la temporada 2021-2022 y demuestra que hay poco de casualidad. La ‘Gloria’ está disputando las semifinales de la LNB ante Olímpico La Banda y está a un juego de clasificar a la final. En ese marco, PERFIL CÓRDOBA dialogó con el entrenador que formó al equipo que despierta ilusión en Alta Córdoba.

—¿Cómo vivís en lo personal este presente del equipo?

—Es una instancia que me gusta, son partidos diferentes y la concentración y adrenalina están al máximo, disfruto de eso. Me gusta preparar al equipo para estas instancias y por suerte lo conseguimos. Lograr los objetivos también da mucha satisfacción.

—Desde que llegaste a Instituto, además de los títulos logrados, siempre llegaron a semifinales de la LNB. ¿Qué les genera como cuerpo técnico esa estadística?

—Es algo muy difícil de lograr, estamos hablando de estar entre los mejores muchas temporadas seguidas. Esto indica que el club está haciendo bien

las cosas, que el staff está laburando muy bien, que los jugadores elegidos entienden adónde vienen y qué representan y que a los hinchas les gusta lo que ven. Todas las patas de las mesas tienen que ir estabilizadas. Por ejemplo, los otros tres equipos que están en semifinales en las

últimas dos temporadas cambiaron de entrenadores. El mérito está en la confianza del club hacia nosotros y tratamos de que eso retorne no sólo en una filosofía de juego, sino también en títulos.

—¿Qué es lo mejor que tiene el equipo esta temporada?

—Tenemos muchas virtudes. Es un equipo nuevo, que entendió lo que significa representar a Instituto. Es un equipo aguerrido, que va siempre para adelante y que entrena de una manera increíble. Somos jóvenes y tuvimos nuestras lagunas, pero en líneas generales los pibes disfrutan jugando y eso se nota y se agradece.

—¿Y qué es lo mejor que tiene Olímpico, el rival en semifinales?

—Olímpico se armó para salir campeón. No tienen otro resultado que los tranquilice, tienen jugadores de mucha experiencia y jerarquía. Son un gran equipo y lo demostraron a lo largo de la temporada.

—¿Cómo convive tu plantel con los elogios?

—No creo que recibamos muchos elegíos, ja. Pero sí que saben que esto del deporte es efímero. Un día está todo bien y al siguiente mal. Hay que tener un equilibrio y estar psicológicamente preparados para transitar la vida de una persona tan expuesta como ellos. No veo nada anormal, y si así fuese, tal vez me juntaría con alguno y le explicaría eso de los momentos deportivos que ya viví como jugador y entrenador.

—A propósito, ganaste muchas cosas como jugador y como entrenador, pero entiendo que debés seguir teniendo sueños deportivos. ¿Cuáles son? ¿A qué aspiras?

—Tuve el privilegio de ganar y de eso nunca nos cansamos. Pero yo disfruto mucho del camino, de nuestro trabajado y del día a día. Vivir la vida al lado del deporte que amo. Sé que lo nuestro es volátil y que no sabemos dónde nos encontrará nuestro próximo destino. Pero mi sueño es estar cerca de mi hija, trabajando en esto y siendo el mejor entrenador posible.

—Hace varios años que estás en Córdoba, ¿qué es lo que más te gusta de la provincia?

—Me encantó Córdoba, siempre había venido a jugar y nada más, descubrirla me gustó, es una ciudad completa, con muchos paisajes, buenas rutas y buenos lugares para el ocio. Además, el club tiene el equipo de fútbol y me encanta ir a la cancha. Y también hay muchas canchas de pádel. La onda de la gente también me agrada mucho, los bailes, las bromas y la pasión deportiva. Estoy muy contento de haber podido vivir en esta hermosa provincia.

—Posteaste un saludo en redes sociales cuando ascendió Atenas. ¿Qué significa para el básquet nacional el retorno de Atenas a la LNB?

—Lo de Atenas nos alegra a muchos que estamos en este ambiente. Es el club que nos marcó, ya sea como seguidor e hincha o de rival, como es mi caso. Un club enorme que tuvo unos años titubeando con el descenso y que en definitiva, luego de jugar en la segunda categoría, reformó bases y se reconstruyó. Ojalá les vaya bien en el futuro.