Lucha de poder por los cargos nacionales que se abren en Córdoba

En la jornada de hoy, Javier Milei asumirá la presidencia del país y comenzará una nueva etapa en Argentina. El liber tario prestará juramento rodeado de un heterogéneo equipo que terminó de definirse en los últimos días y tras arduas negociaciones no sólo con dirigentes de su propia fuerza, La Libertad Avanza, sino también con el PRO, partido que se acopló a los libertarios tras los resultados de la primera vuelta.

La situación en Córdoba es diferente. Casi 300 espacios aún están vacantes en las casi todas las dependencias nacionales con presencia en la provincia. Desde que se conoció el triunfo de Milei en el ballotage, el teléfono de los dirigentes libertarios está al rojo vivo con llamadas provenientes de todo el arco político ofreciendo sus servicios. Sin embargo, no hay nada dicho y la última palabra la tendrá Guillermo Francos, el ministro del Interior de Milei, quien esta semana se espera que termine de definir, junto a algunos representantes cordobeses, los nombres a ocupar en los principales sillones.

El diputado Gabriel Bornoroni y el diputado electo para el Parlasur Rodolfo Eiben son dos de los dirigentes de La Libertad Avanza que acercarán algunos nombres al despacho de Francos, quien en las últimas semanas se transformó en uno de los hombres con mayor poder en el entorno de Milei y el principal armador para el interior del país.

Los organismos que esperan designaciones en Córdoba son varios: Pami, Fadea, Anses, Radio Nacional, Fábrica Militar de Río Tercero, Anac, Enacom, Enargas, Inta e Inti, entre otros. “Hay organismos como Anses o Pami que en Córdoba tienen presupuestos mucho más grandes que el de las principales municipalidades”, explicó una fuente libertaria.

La pugna es compleja y las llamadas que llegan desde diferentes espacios se multiplican. Repasemos. Por un lado están los partidos integrantes de La Libertad Avanza, el partido ganador. Son varias las facciones que integran esta coalición, entre ellos el Partido Demócrata, el MID y el Partido Celeste y Blanco. Todos quieren espacios con el objetivo de fortalecer su poder en el territorio. Pero no sólo La Libertad Avanza participa en esta discusión. Desde el cordobesismo también reclaman su parte y allí también hay algunas divisiones: facciones schiarettistas y llaryoristas pugnan por algunos lugares específicos. Además, Juntos por el Cambio reclama lo suyo luego del contundente apoyo que se generó a nivel nacional tras la primera vuelta electoral. Laura Rodríguez Machado, con apoyo de Patricia Bullrich; y Soher el Sukaria, con aval del macrismo, buscan obtener espacios, lo mismo que un nutrido grupo de intendentes radicales que argumentan haber aportado fiscales durante las últimas elecciones. Los jefes comunales buscan contar con representantes propios en sus respectivas ciudades.

Quien sorprendió con su pedido en los últimos días fue Mario Decara, actual Defensor del Pueblo de Córdoba, ya que se sumó a los dirigentes que quieren participar en la disputa de poder.

La respuesta que llegó desde Buenos Aires fue concreta y tranquilizadora: “Hay lugar, no desesperen”. También desde Buenos Aires instalaron una máxima: “si se ponen de acuerdo ustedes es todo más fácil”. Siguiendo esa lógica, se comunicaron con los armadores de cada espacio político para que busquen consensos respecto a la nueva camada de dirigentes que ingresarán al Estado, para facilitarle el trabajo a Francos. Quién queda. En la gran mayoría de los organismos, y al menos por algunos días más, continuarán en funciones los actuales directivos. “Son designaciones, no cargos políticos, por lo que no tienen plazo”, explicaron armadores de La Libertad Avanza, quienes señalaron que es normal que se de esta situación porque aún no están definidos quiénes ocuparán los mismos cargos a nivel nacional y según el perfil de esa persona se designarán los nuevos dirigentes en cada provincia.

“A todos los gobiernos nacionales les lleva tiempo ocupar los lugares del interior, estimamos que tendremos unas semanas más hasta que se termine de completar el organigrama”, agregaron y recordaron que en la gestión de Mauricio Macri fueron varios los dirigentes que mantuvieron sus cargos. También admiten que lo que viene no es fácil y habrá que tomar decisiones complejas, por lo que hay varias “sillas calientes” difíciles de ocupar.

Olga Riutort presentó la renuncia, pero sigue

Olga Riutort, titular del Pami en Córdoba, contó que en la última semana, y al igual que muchos dirigentes nacionales, presentó la renuncia a su cargo pero que nadie le respondió, por lo que seguirá ocupando ese espacio, ya que el Pami requiere de toma de medidas de manera diaria y brinda prestaciones que no pueden demorarse.

“Presenté la renuncia el 6 de diciembre vía telegrama. Lo hice porque es lo que corresponde, pero no me puedo ir hasta que no venga alguien. Así que me sentaré con la persona que sea designada y le explicaré cómo son las cosas”, contó Riutort.

“Es deber de funcionario público. Es una obra social de salud y me quedaré hasta que llegue a quien designen. Aún nadie nos dijo quién será el reemplazo. Cuando lo designen le contaremos cómo funciona el Pami en Córdoba”, completó.