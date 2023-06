Luis Juez: La gente tiene pánico en la calle

Luis Juez aseguró este martes que sumará “la presencia de Gendarmería en la provincia para combatir el narcotráfico” y que dotará a la Policía de “las herramientas necesarias” en la lucha contra la inseguridad.



El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio sostuvo que el Gobierno provincial “ha saturado a la gente con la campaña, relegando temas prioritarios como la salud y la seguridad”.



“La gente tiene pánico en la calle, escuchan los escapes de las motos y comienza a temblar. No se puede vivir así", afirmó.



“Necesitamos recuperar la seguridad. La autoridad no deviene del grito, sino de cómo te imponés por tu conducta ética", agregó en declaraciones a Cadena 3.



Críticas. “Si Córdoba no es parte del cambio nacional, se va a 'conurbanizar' la provincia en concepto de pobreza y marginalidad”, consideró el senador nacional.



“La Provincia tiene que ser parte de una locomotora que empuje en serio y no como en los últimos 25 años”, añadió en tono crítico.



Municipalidad. Respecto a los dichos que afirman que incrementó la planta de personal en su gestión al frente del Palacio 6 de Julio, respondió: "Es todo mentira. A esta altura del partido estoy viejo para escuchar esto. Yo no firmé convenios colectivos, son los que estaban. O los cumplía o no. Yo me manejé con total austeridad en mi paso por la Municipalidad de Córdoba. Fui honesto a los 40 y más ahora a los 60 años".



Agro. Además Juez dijo que podría “ser alguien de Cartez” quien ocupe el Ministerio de Producción”.