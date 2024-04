Luisina Giovannini, la tenista cordobesa que hizo historia en la selección argentina

“Estoy chocha, recontenta. Esto fue lo más”, afirma Luisina Giovannini, la tenista cordobesa que el pasado 11 de abril hizo historia en Colombia, al convertirse en la jugadora más joven en competir para un seleccionado argentino femenino de mayores. “Fue una experiencia única”, enfatiza.

Con 17 años, cinco meses y tres días, la oriunda de Coronel Moldes, localidad ubicada a 300 kilómetros de Córdoba, hizo su presentación en el Grupo I de la Billie Jean King Cup en las canchas del Club Los Lagartos de Bogotá, integrando el dobles junto a la bonaerense Julieta Estable y venciendo a las venezolanas Sabrina Balderrama y Fabiana Gamboa.

“Todo el mundo quiere representar a su país y no son muchos los que tienen la chance de hacerlo, así que traté de aprovecharlo al máximo. Me sentí muy bien y muy cómoda, y les agradezco a Mercedes Paz, que es la capitana, a mis compañeras y a toda la gente que hizo posible esta convocatoria”, dice Luciana, actual número 628 del ranking de la WTA.

En tierras colombianas, la representación argentina -que completaron Lourdes Carlé, Julia Riera y Martina Capurro- obtuvo el segundo puesto detrás del representativo local y se aseguró la posibilidad de disputar los playoffs que, en noviembre próximo, definirán ocho lugares para la Quaifiers (equivalente al Grupo Mundial de Copa Davis) del próximo año.

“Cuando me llamó, ‘Mecha’ dijo que su intención era sumarme para que fuera adquiriendo experiencia y aprendiendo de las demás jugadoras. Yo era la nuevita del grupo y, más allá de haber podido debutar, me sirvió muchísimo estar en Colombia, ya que trabajar en equipo te hace ver las cosas de una forma diferente. Fue una linda semana”, cuenta Giovannini.

GUERRERAS. Julieta Estable, Luisina Giovannini, Lourdes Carlé, Julia Riera, Martina Capurro y la capitana Mercedes Paz, el equipo argentino que jugó en Colombia. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Cambio de vida

“Empecé a jugar a los 7 años, en el Toro Club de Coronel Moldes”, relata Luisina, quien antes de agarrar la raqueta practicó gimnasia artística, patín y natación. “Esas disciplinas me gustaban, pero llegaba un momento en que pensaba que hacía siempre lo mismo, así que probé con el tenis. Como me vieron condiciones, seguí y me fui entusiasmando cada vez más”, subraya.

Tras un par de temporadas, la cordobesa empezó a viajar periódicamente a Rosario para perfeccionar su juego en Palos Verdes, la academia del coach moldense Saúl Erlicher, hasta que en 2018 se radicó en la Cuna de la Bandera. Allí vive con su mamá Estela Maris y su papá Edgardo, un exciclista de quien admite haber heredado su afición por el deporte. En su ciudad natal y en Río Cuarto quedaron sus hermanos mayores, María Victoria y José María.

“Fue una decisión difícil, pero muy importante para mi carrera. Tenía que irme para poder progresar y siempre les agradezco a mis padres por el esfuerzo que hicieron para acompañarme”, destaca.

“Llevo seis años viviendo en Rosario y ya estoy acostumbrada, pero la verdad es que me costó muchísimo adaptarme. Es un cambio grande pasar de un pueblo de 10 mil habitantes a un lugar donde viven un millón de personas”, puntualiza.

A la hora de señalar referentes, Giovannini reconoce como “ídolo” al suizo Roger Federer y destaca como sus jugadoras preferidas a la australiana Ashleigh Barty, quien se retiró en 2022 siendo la número 1 del mundo, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual segunda en el ranking de la WTA.

“Soy una jugadora que no ataca mucho, más bien trato de buscar el contragolpe. No intento pegar tanto, si no que prefiero esperar un poquito y después subir a la red”, apunta sobre su estilo de juego. “Me gusta usar bastante el drop, que es un golpe que me sale bastante bien”, agrega.

EN ASCENSO. Giovannini ocupa el puesto 628 del ranking de la WTA. "Mi meta es llegar a fin de años entre las mejores quinientas del mundo", afirma. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Presente perfecto

Representando a nuestro país, Giovannini ganó la medalla dorada en dobles y la presea plateada en singles en los III Juegos de la Juventud, que tuvieron como sede a Rosario en 2022. Ese mismo año, en Bélgica, sumó sus primeros puntos en el circuito profesional.

En 2023, logró su primer título de mayores: el ITF W15 que se jugó en el Córdoba Lawn Tennis, donde venció en la final a la brasileña Thaisa Pedretti. También tuvo una destacada labor en la gira que hizo por Francia, ganando nueve de los diez torneos en los que participó. “Esa fue una experiencia muy linda, en lo profesional y en lo personal”, comenta.

Sobre el futuro inmediato, Luisina -quien hace algunos meses comenzó a entrenarse en la Academia Approach- señala: “Por ahora, no tengo un calendario bien armado. Aparecieron oportunidades muy buenas, a partir de los resultados que obtuve el año pasado y de mi convocatoria a la selección, pero tengo que analizar todas las alternativas y organizarme”.

También se refiere a las dificultades que se presentan a la hora de planificar experiencias a nivel internacional: “Ese es uno de los temas más difíciles, teniendo en cuenta cómo estamos en Argentina. Sin la ayuda económica de alguien, resulta complicado competir afuera. En mi caso, tengo la suerte de contar con un sponsor, que es una empresa de Francia, pero cada vez se hace más difícil conseguir apoyo, sobre todo para alguien del interior”.

A pesar de que el tenis le impone cada vez más exigencias, la cordobesa mantiene contacto con sus familiares, repartidos entre Coronel Moldes y Río Cuarto. “Siempre me hago un tiempito para visitar el pago”, subraya.

“Mi objetivo para este año es terminar entre las mejores quinientas del mundo”, añade sobre sus metas en el ‘deporte blanco’, sin dejar de pensar en una nueva experiencia con el seleccionado nacional: “Representar a Argentina es un orgullo y si me toca hacerlo nuevamente sería espectacular”.