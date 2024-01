Lula Rosenthal, una vida marcada por la música

La vida de Lula Rosenthal está repleta de música. Desde pequeña soñó con cantar y paso a paso va cumpliendo distintas etapas de ese sueño. Con sólo 30 años, la joven artista cuenta con una extensa trayectoria en teatro y televisión. Participó en diversas comedias musicales; ganó Operación Triunfo; participó del Cantando por un Sueño como partenaire de Miguel Ángel Rodríguez, con quien llegó a la final; fue panelista y cantante en Los Mammones, el programa de Jey Mammón, e integró el staff de Cocineros Argentinos en donde también sumaba su voz. Cantó junto a Natalia Lafourcade, Chico Novarro y hasta se dio el lujo de cantar con Michael Bublé en un show íntimo organizado por la familia Lopilato.

Hoy se encuentra en Carlos Paz como una de las protagonistas principales de Mamma Mía, junto a un elenco de lujo entre los que se destacan Flor Peña, Alejandro Paker y Malena Ratner entre otros. Allí interpreta a una de las mejores amigas de Peña, en el marco del musical dirigido por Ricky Pashkus que se presenta en el Teatro Luxor y que se convirtió en uno de los más taquilleros del verano. Además está nominada a mejor actriz de reparto en los premios Carlos que se entregarán mañana en la villa serrana.

En ese marco, Rosenthal dialogó con PERFIL CÓRDOBA, analizó la temporada y adelantó que en los próximos meses estará disponible su primer disco solista. “El proyecto de Mamma Mia tiene una energía muy especial. Somos muchos artistas en escena, se genera una sinergia distinta, es un espectáculo que tuvo muchísimo ensayo porque la obra tiene áreas grandes, entre ellas la escenografía, la banda en vivo, las voces, los actores. Además está en el teatro que mejor le sienta porque tiene una magnitud muy grande. Es una de las obras más hechas del mundo, con un despliegue impresionante y es un teatro al que le tengo mucho cariño porque llegue a Carlos Paz con Stravaganza y desde ahí conservo un gran recuerdo”, indicó Rosenthal.

“Tenemos la fortuna de poder trabajar con Flor (Peña) que es unidora, es una cabeza de compañía muy piola, propone muchas juntadas y eso hace que uno la pase muy bien mientras trabaja”.

–¿Cómo define el actual momento de la comedia musical?

–Siento que la comedia musical está en un gran momento, más allá de que el arte en el país está atravesando un presente complejo. La comedia musical está brotando por todos lados y hay muchas opciones. Este año va a haber muchos musicales y eso permite que uno pueda encontrar su lugar. Podés audicionar, presentarte en algún casting de acuerdo a tus propias inquietudes y buscar en qué te sentís representada o en qué proyecto sentís que tu energía va a abrazarse. A mí me llamaron para audicionar en otros musicales, pero apenas escuché la posibilidad de formar parte de Mamma Mía no lo dudé y fue una gran decisión.

–¿La gente se va a amigando con este género artístico, que tal vez cuenta con muchos prejuicios?

–Hay de todo, me tocó invitar a gente que me dijera: “No, la comedia musical no es para mí”. Hay musicales que son todos cantados y yo no soy muy fan de ese estilo, prefiero que la actuación esté presente. Me gusta el teatro musical y creo que hay grandes historias muy bien hechas y la gente se puede llegar a sorprender, porque son obras de teatro que tienen canciones, más que musicales.

–¿Considera que hay espacio para el canto en la televisión?

–Creo que ha ido creciendo. Hay muchos realities de canto, o programas como lo que fue Los Mammones, o ahora el que conduce Fer Dente. No hay programa en que se profundicen las disciplinas, ahora todos tienen humor, canto, despliegue, un poco de todo.

–¿Cuáles son sus proyectos para este 2024?

–Seguramente Mamma Mía tenga un largo recorrido. Es una obra que comenzó aquí en Carlos Paz y probablemente desembarque en Buenos Aires y siga con alguna gira hasta fuera del país. En lo personal me interesa mucho el cine y lo audiovisual, se viene un papel en una serie que protagoniza Martín Bossi, va a ser un capítulo importante y creo que es un gran trabajo el que hicimos, que tal vez me abra puertas actorales. Al mundo de la actuación espero transitarlo, porque es algo en lo que me veo en el futuro.

–¿Y en materia musical?

–Tengo casi listo un disco, espero que éste sea el año del lanzamiento. Tiene canciones de todos los estilos, de autoría propia. Siempre me toca interpretar canciones que escribieron otros, pero esto es distinto, son escritas por mí, con música original, hace cuatro años que trabajo en este proyecto, pero siempre se fueron cruzando prioridades y espero que éste sea el año que salga a la luz.

Mamma Mía!

-Alejandro Paker, Florencia Peña, Alejandra Perlusky, Malena Ratner, Lula Rosenthal

-Dirección: Ricky Pashkus

-Teatro Luxor, de jueves a domingo a las 21:30 y 23:55

-Entradas en Autoentrada desde $ 11.500 a $ 16.500.