Macri apuesta un pleno a Córdoba en el tramo final de la campaña

por Ariel Bogdanov

Una maratónica agenda de campaña protagonizarán los principales funcionarios de Juntos por el Cambio durante las próximas dos semanas en Córdoba. La misma incluirá ‘un gran cierre’ de las marchas del #SíSePuede que se llevará a cabo en la puerta del Patio Olmos, en la intersección de las calles Vélez Sársfield y Bv. San Juan. Para esa jornada, los organizadores esperan una convocatoria cercana a las 50 mil personas y un contacto de extrema cercanía del Presidente con los asistentes. “Vamos a garantizar su seguridad, pero queremos que Macri esté lo más cerca de la gente posible, tal cual lo viene haciendo en toda esta serie de convocatorias en el interior del país”, reconocen los armadores de Juntos por el Cambio en Córdoba.

Antes de ese cierre, Macri arribará a la provincia el próximo miércoles para encabezar la marcha en las ciudades de Río Cuarto y Villa Carlos Paz. En el ‘Imperio del Sur’, el lugar elegido es la Plaza Roca, mientras que en Punilla el acto se realizará en el Playón Municipal. Para el acto en Carlos Paz no estará presente el exintendente Esteban Avilés, quien ya expresó públicamente su apoyo a Mauricio Macri, pero varios dirigentes de su entorno están trabajando en pos de asegurar una importante convocatoria al acto. Aún resta confirmar si el Presidente sumará alguna otra localidad en el trayecto entre Río Cuarto y Carlos Paz.

Llegan Bullrich y Faurie. Macri no será el único dirigente nacional en desembarcar en esta provincia. El próximo viernes Patricia Bullrich llegará a Alta Gracia. La ministra de Seguridad de la Nación dirá presente en una cena de campaña que se realizará en el Complejo Colochini de esa ciudad, organizada por el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica de la región. En el evento, la funcionaria estará acompañada por Mario Negri y por Luis Juez. Está previsto que Bullrich atienda a la prensa minutos antes del evento en la localidad del Tajamar. Otro que llegará esta semana es Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien tiene previsto brindar una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Si bien el acto no se encuadrará como un ítem más de la campaña, se descuenta que el tema estará presente en su visita y en su contacto con los medios.

‘Marcha del millón’ con presencia local. Uno de los eventos que mayor atención concentrará es la denominada “#19OLaMarchadelMillón” que se realizará el próximo sábado en el Obelisco porteño. Hacia Buenos Aires partirá ese sábado una importante delegación cordobesa que viajará especialmente para acompañar al candidato de Juntos por el Cambio.

Pleno a Córdoba. Los armadores de la coalición liderada por Macri apuestan un pleno a Córdoba para dar vuelta la elección y hasta se ilusionan con superar los números del balotaje 2015. “Hay una gran cantidad de personas que no fueron a votar, y otros tantos que querían hacer sentir su disconformidad con esta gestión. Esa gente fue escuchada, esperamos ganar en 50 ciudades y sumar cinco puntos más que en el último balotaje”, aseguran. A la par, desde el partido se encargaron de remarcar que uno de los aspectos en los que pondrán más hincapié es en la fiscalización. “Se ha anotado mucha gente, será bien diferente a lo que sucedió en las elecciones del 11 de agosto”, remarcaron las fuentes consultadas por Juntos por el Cambio.



“Hay gato para rato”



En el marco de la gira que viene realizando Mauricio Macri por 30 ciudades de la Argentina, ayer visitó Olavarría. El Presidente, que busca dar vuelta las PASO el próximo 27 de octubre, estuvo junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y la vicepresidenta Gabriela Michetti. En el transcurso del acto, Macri sorprendió al afirmar: “Quiero decirles que el gato aguanta”, ante el público que cantaba “el gato no se va”. Distendido, el mandatario agregó: “Cantar el 'Hay gato para rato' cuesta, no es fácil rimar”. Luego, Macri reiteró la idea de que “este último tiempo ha sido muy duro, especialmente desde abril del año pasado”. Y añadió que el peso de todo este proceso “en estos últimos meses ha caído sobre ustedes, la clase media”. Por último, sostuvo que “ya empezamos a poner foco en el alivio, todo el esfuerzo que hicieron no fue en vano porque estamos parados sobre bases más solidas que nos van a permitir crecer”.