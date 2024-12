Manuel Tagle: “Milei no me enamora, pero aplica las ideas que la Bolsa y yo defendemos”

La nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba en el Parque Empresarial Aeropuerto (PEA) se convirtió en el epicentro de un evento de gran relevancia nacional con la presencia del presidente Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora, y más de 400 empresarios. Manuel Tagle, presidente de la entidad y fundador del Grupo Tagle, valoró las definiciones del presidente y compartió que el “2025 será un año fabuloso”.

Aunque aclaró que aún el Presidente "no lo enamora", el empresario valora positivamente la visión del libertario, destacando su compromiso con el libre mercado, el superávit fiscal y el control de la emisión monetaria. “(Javier) Milei no me enamoró porque son solamente ideas que él está aplicando. Creo que está en el rumbo correcto. Las ideas son las apropiadas, son las ideas que la Bolsa y yo defendemos hace rato: son las ideas liberales, el libre mercado, superávit fiscal y el control de la emisión monetaria para tener una economía estabilizada”.

Tagle consideró que “cuando las economías se estabilizan, comienza un crecimiento sorprendente”, al tiempo que enfatizó que sectores como “la energía, el agro, la minería y la economía del conocimiento han mostrado avances significativos bajo las nuevas políticas”.

Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "Estamos negociando un acuerdo con el FMI para salir del cepo"

En el discurso que brindó en la Bolsa, Milei proyectó un crecimiento económico de entre el 4% y 5% para 2025, una afirmación que generó optimismo entre los asistentes. Tagle respaldó esa perspectiva, señalando que la recuperación de las reservas y la baja del valor del dólar han contribuido al alivio económico percibido. “La inflación subió más que el dólar, lo que ha mejorado el poder adquisitivo en términos reales”, explicó. También destacó: “Gracias a la deflación en dólares, se ha recuperado el nivel de los ingresos de las personas con sueldos fijos”.

El presidente de la Bolsa también abordó la necesidad de una reforma tributaria que reduzca la cantidad de impuestos. “Es esencial bajar la presión fiscal para que empresarios y particulares puedan competir a nivel internacional”, afirmó. En este contexto, consideró vital que “los impuestos a nivel nacional no superen los seis o siete”.

Al comparar las administraciones de Milei y Llaryora, en cuanto a las diferencias en sus enfoques sobre el rol del Estado, Tagle respondió de manera salomónica: “Martín Llaryora tiene una escuela de gobierno justicialista, aunque hay que reconocerle que tiene superávit fiscal y muchas cosas positivas que debemos valorar”.

Sandleris: “por primera vez en muchos años no hay un escenario de catástrofe”

Al ser consultado sobre los cambios que percibe personalmente, Tagle respondió: “Hay un alivio en el país. El Estado ha dejado de intervenir en las economías, fijar precios, asignar tasas de interés y tomar créditos del Banco Central. Esto ha permitido que el sector privado recupere espacio y se generen mejores condiciones para el desarrollo productivo”. También reflexionó sobre los subsidios: “Aunque se sigan otorgando, ahora llegan directamente a las personas sin intermediarios, pero es fundamental que esa gente se integre al proceso productivo y tenga trabajos dignos”.

Tagle y los presidentes en la democracia

En un intercambio más distendido, Tagle compartió su preferencia por los presidentes argentinos, posicionando a Javier Milei como una figura destacada por los avances logrados en sus primeros meses de gestión. “Si sigue con este ritmo, será indudablemente el presidente más reconocido de las últimas décadas”, sostuvo. Además, remarcó que “si la economía se sigue estabilizando, el empleo crece y la inflación no regresa, estaremos ante un avance enorme para el país”.

-Vamos a hacer un juego de preferencia entre presidentes: si usted tiene que elegir entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, ¿con cuál presidente se queda?

-Con Carlos Menem.

-¿Con Carlos Menem o Néstor Kirchner?

-Carlos Menem.

-¿Con Carlos Menem o la primera presidencia de Cristina Fernández?

-Carlos Menem.

-¿Con Carlos Menem o la presidencia de Mauricio Macri?

-Mauricio Macri.

-¿Mauricio Macri o Alberto Fernández?

-Mauricio Macri. Alberto Fernández fue un presidente realmente nefasto.

-Perfecto. Y ahora viene el cierre: ¿Con Mauricio Macri o con Javier Milei?

-Es una pregunta difícil porque los dos tienen la misma orientación política. Lo cierto es que Milei ha logrado hacer cosas que Macri no pudo por distintos factores. Si sigue con este ritmo, va a ser indudablemente el presidente más reconocido que va a tener Argentina en las últimas décadas.