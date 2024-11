Maqueda: “No pude solicitar prorroga del cargo, 9 meses antes me notificaron que me tenía que ir”

Juan Carlos Maqueda es uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el ministro más longevo del máximo tribunal y el 29 de diciembre cumplirá 75 años, la edad límite para ejercer ese cargo. Su cumpleaños provocará la segunda vacante en la Corte y tal acontecimiento derivó en las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para esos dos lugares.

Maqueda, en un reportaje con el podcast Generación 94, que repasa la reforma de la Constitución de 1994 contada por sus propios protagonistas, el juez habló de su jubilación, ya que él fue uno de los constituyentes que votó a favor de esa limitación que se aprobó en aquel año. La Constitución establece que cualquier juez, luego de cumplir 75 años, puede permanecer en el cargo por otros 5 años, si el presidente vuelve a proponerlo para continuar y el Senado aprueba su pliego, en un proceso igual al nombramiento de un nuevo juez.

Sobre esta posibilidad de seguir, Maqueda dijo: “Yo no tuve tiempo de entrar en eso, porque nueve meses, diez meses antes me notificaron que a los 75 años me tenía que ir”, en referencia al comunicado que envió el Presidente Javier Milei el 20 de marzo de este año, en el que informaba que nominaba a Manuel García Mansilla para su lugar.

Respecto a la posibilidad de seguir en el cargo, Maqueda agregó: “No es para mí un drama irme a los 75 años, después de 22 años en la Corte, pero estando bien, como lo estoy yo, podría haberlo pensado, pero no lo pensé. No tuve tiempo”.

La Corte Suprema estuvo en los últimos años atravesada por las polémicas y el cumpleaños de Maqueda es un evento que acaparó la atención de todo el sistema político junto con las nominaciones de Lijo y García Mansilla, debido a que si el Gobierno no consigue que ambos nominado sean aprobados por el Senado, sumado a los inminentes 75 años de Maqueda, la Corte podría entrar en una suerte de virtual parálisis porque quedaría solo con tres miembros de los cinco que la deberían componer y por lo tanto, todos los acuerdos deberían salir por unanimidad, porque no son válidos las votaciones 2 a 1.