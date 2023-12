Marcelo Achile: “Yo le diría a Talleres que no se apure”

“El fútbol no tiene necesidades ni urgencias”. La leyenda que los equipos de River Plate y Rosario Central exhibieron el pasado 22 de diciembre en Santiago del Estero, en la previa a la disputa de la final del Trofeo de Campeones, fue la primera respuesta de la AFA al decreto de Javier Milei.

“Nos va tan mal, que somos campeones del mundo”, apunta con tono irónico Marcelo Achile, máxima autoridad del Club Defensores de Belgrano y uno de los vicepresidentes de la entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

El dirigente señala como “un atropello importante” y califica como un “avasallamiento cultural” a la disposición presidencial que pretende habilitar el cambio de figura jurídica de los clubes y abrir el juego al ingreso de capitales privados en el fútbol nacional.

-¿Los tomó por sorpresa el DNU de Milei?

-Antes de las elecciones, la comunidad del fútbol ya había visibilizado la posibilidad de que vinieran por ese lado. Había un candidato que iba a ir por las Sociedades Anónimas Deportivas y eso nos llevó a fijar una posición. Nos manifestamos todos y la AFA rechazó por unanimidad un modelo que en nada condice con la idiosincrasia de nuestro país. Era un tema cerrado, hasta que lo metieron en este DNU, que obliga a las federaciones deportivas a aggiornar sus estatutos para permitir el cambio de figura jurídica de los clubes. Eso sí nos tomó de sorpresa, ya que representó un atropello importante frente a organismos que son autárquicos.

MARCÓ LA CANCHA. La AFA se expresó a través de un banner que mostraron los equipos de River Plate y Rosario Central, en la definición del Trofeo de Campeones. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Cuál es su opinión al respecto?

-Tengo muchos años en el fútbol y la verdad es que a esta situación de avasallamiento no la viví nunca. Aquí no se respeta a las instituciones ni a las decisiones de sus socios, y se las pretende pasar por arriba. Ni siquiera pensaron en las consecuencias internacionales que esta disposición puede acarrearle al fútbol argentino, ya que una cosa es que las SAD se habiliten por decisión de los clubes y de las federaciones, y otra muy distinta es que surjan como una imposición del gobierno. Creo que esta presión va a poner en situación vulnerable a muchos clubes y los va a obligar a tener que pensar en un cambio de figura jurídica, para poder subsistir. Claramente es una situación de abuso. Un avasallamiento cultural increíble.

-¿Interpreta la inclusión del fútbol en el DNU como una devolución de favores de Milei a Mauricio Macri?

-Claramente. Llevo veintiocho años como presidente de Defensores de Belgrano y he visto todas las situaciones de Macri en la AFA, desde la famosa asamblea de 1998 en la que ‘Don Julio’ (Grondona) le dijo ‘Perdimos, Mauricio’, tras el 40-1 en contra de la habilitación de las SAD. Durante el gobierno macrista lo intentó de nuevo, pero hubo tanta fuerza de abajo hacia arriba que tuvieron que sacar el tema de la orden del día de una reunión extraordinaria de Comité Ejecutivo. El tipo siempre se quiso mandar. No pudo volver a Boca, porque por suerte lo aplastó Riquelme, y ahora manda a su ‘perrito’ a hacer el trabajo, en un momento en que el fútbol argentino no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia. No cuadra.

-Mientras tanto, ya se presentó en Diputados el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas del diputado cordobés Héctor Baldassi.

-No es casual. Es algo que está armado con la letra de los mismos tipos que pugnan por hacer negocios en el fútbol. Un traje a medida. El proyecto hasta habla del Compromiso Social Empresario, un eufemismo que habilita la posibilidad del lavado de activos. Eso da la pauta de cómo se manejan.

-Más allá del posible desembarco de las SAD, ¿visibiliza las probables derogaciones de las exenciones impositiva y de la reducción de tarifas como el Lado B del plan para debilitar la gestión de Tapia en la AFA?

-Van por todo, no tengo dudas. Y si aplican esa estrategia, los clubes chicos van a quedar en una situación vulnerable, muchos de ellos con el contraste que representa una realidad económica compleja y el hecho de estar emplazados en lugares de altísimo valor inmobiliario. Es lo que hicieron con el Tiro Federal, y lo que no pudieron hacer con el Cenard.

TODOS CON TAPIA. "Los dirigentes de los clubes estamos abroquelados detrás de la figura del presidente de la AFA, porque la vemos venir", dice Achile. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Hay un plan de resistencia?

-El fútbol argentino está pasando un momento buenísimo en lo deportivo, en lo económico y en lo institucional, pero lamentablemente ahora nos toca bailar con esto. Los dirigentes de los clubes estamos abroquelados detrás de la figura del presidente de la AFA, porque la vemos venir. Vemos venir los ‘carpetazos’, todo… Va a estar complicado, pero vamos a dar batalla.

-¿Qué opina de cómo viene jugando Talleres respecto al tema de las SAD? Fue el único club de la Liga Profesional que estuvo ausente en la asamblea donde se rechazó esa forma jurídica para el fútbol argentino.

-La verdad es que nosotros no estamos muy bien con Talleres. Es un club que tiene un gerenciamiento encubierto, amparado por un estatuto que en los hechos habilita esa figura. A Fassi lo votaron los mismos socios, pero se trata de un emprendimiento personal, con ramificaciones en otros países, y eso es algo que la AFA no comparte. Sin ir más lejos, yo vendí parte del pase de un jugador de Defensores de Belgrano a un club chileno, que luego lo dejó libre y lo mandó a México, y después de denunciar el caso a la FIFA tuve que ir a negociar la resolución del caso a Córdoba. No es ese el modelo que queremos llevar adelante la mayoría de los clubes del país.

-Hay otros clubes de Argentina que responden al modelo privatizador.

-Es cierto. Están San Miguel, Deportivo Riestra, Defensa y Justicia, pero dentro de una forma jurídica clara, que son las sociedades civiles sin fines de lucro. El modelo de gestión es una discusión que hay que dar en el fútbol argentino, pero está claro que la historia no pasa por las SAD.

-¿Talleres podría ser el primer club en dar el salto hacia las SAD?

-Yo les diría que no se apuren, porque con un formato de Sociedad Anónima Deportiva no van a poder participar de los campeonatos. Si no lo voltean antes por inconstitucional y finalmente llega a entrar en vigencia, el DNU le otorga a la AFA un plazo de hasta un año para adecuar su estatuto.

ACHILE Y LLARYORA. El vicepresidente de la AFA junto al flamante gobernador cordobés, durante una visita que realizó a nuestra ciudad. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“Un momento difícil”

Además de ocupar un cargo en la AFA, Marcelo Achile es representante del fútbol y vicepresidente 3° en el Comité Olímpico Argentino. Desde ese lugar, habla sobre la inminencia de los Juegos Olímpicos Paris 2024, en medio de una coyuntura que reconoce complicada para nuestro país.

“Es un momento difícil para el deporte argentino en general, por la incertidumbre que hay con todos estos cambios y por la debilidad en la que han quedado la Secretaría de Deportes de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, al que el macrismo le sacó el financiamiento directo que tenía, a través del 1% de la telefonía celular”, afirma. “De ahí para adelante, fueron todos problemas. La asignación de las partidas presupuestarias quedó en manos de la burocracia del Estado”, enfatiza.

“El panorama es complejo y hay preocupación, pero entre todos estamos tratando de aportar ideas y esfuerzos para garantizar la participación de nuestros atletas. A pesar de las dificultades, creo que vamos a llegar bien”, señala Achile.

Por otra parte, el dirigente no ocultó su reparo respecto a la designación de Gerardo Werthein, presidente honorario del COA y aportante a la campaña de Milei, como flamante embajador en Estados Unidos.