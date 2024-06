Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon: “Córdoba es la ciudad con más usuarios” 

Argentina es el país con más volumen de transacciones de todo el continente y Córdoba es una de las claves en ese universo de las criptomonedas. Así lo definió Marcelo Cabazzoli, el fundador y CEO de Lemon, la billetera virtual de activos digitales más grande del país.

Pasó por la capital para ser parte de un panel destinado a emprendedores e inversores desarrollado en el auditorio del edificio de Globant. Reconoció que los fondos de capitales ya no apuestan en las startups como lo hacían en el 2021, pero lo avaluó como una “situación mucho más sana”. Pese a todo, no dejaron de crecer y ya cuentan con más de 2,5 millones de usuarios, de los cuales unos 300 mil son cordobeses.

Por primera vez se reunirán con la comunidad local para homenajearlos y compartir un momento de charla con todos aquellos que habitualmente usan los servicios de la app. Sin usar traje, como si fuera un joven emprendedor más, Cabazzoli se mezcla con el público para recibir consejos y sugerencias de los usuarios.

Siente que ingresó al mundo de las criptomonedas como la mayoría de las personas: por curiosidad cuando el Bitcoin costaba U$S 120 dólares cada uno. Hoy la cotización se ubica en U$S 56 mil. Sin decir cuánto dinero digital posee aclara que cada vez que chequea su ganancia está en rojo. “Sumergirse en el mundo de las criptos no es para el corto plazo. Las monedas como el Etherum están cada vez más fuertes. Pero el mundo va en sentido del blockchain, El ingreso de los inversores corporativos y las regulaciones lo están validando”, afirmó.

-Me sorprende el dato ¿cómo estamos en el tema del uso de criptomonedas en Argentina y en la región?

Argentina hoy es el país con más volumen “on-chain”. Si tomás todos los datos de la blockchain que son públicos y sumas todas las transacciones, hoy en América Latina, Argentina es el país con más volumen de todos los países de la región inclusive más que Brasil y que México. Pensar que ellos representan a 240 millones o 150 millones y nosotros somos 45. O sea, si hacéis la cuenta en volumen per cápita, somos por lejos el país con más adopción de toda la región.

¿Y por qué crees que pasa eso?

Yo creo que, debido al contexto que tuvimos, se abriera a cosas nuevas e hizo que gente probara cosas nuevas. Creo que en esa búsqueda encontraron bitcoin, encontraron “stablecoin” (ciptomonedas atadas al dólar), vieron que hay algo más y empezaron a ver todo lo que viene después, es decir por ahí compro dólares virtuales y de ahí a preguntarse ¿cómo funciona blockchain? ¿cómo funciona bitcoin? Y eso nos dio la ventaja de ser primeros en esa tecnología. No solo a nivel personas sino a nivel de las compañías. De acá salieron un montón de compañías cripto y un montón de gente que trabajó para las los protocolos más importantes de web 3 y de cripto. Todos desde acá porque lo vieron temprano, porque pudieron formarse antes que el resto. Entonces tenemos la adopción por parte del público, talento, muchísimo talento y conocimiento en los ciudadanos. Yo recorro diferentes países y me vinculo con muchas personas y a veces le pregunto ¿conoces bitcoins? Y me responden: no, no, qué es eso. Acá en Argentina eso no te pasa.

¿Comenzó por la búsqueda de no perder tanto dinero con las constantes devaluaciones del peso o la necesidad de comprar dólares de otra manera?

Yo creo que arrancó por esos motivos, pero después se potenció en algo que no tiene nada que ver con el peso sino que tiene que ver con cripto, como una nueva forma de dinero. Es más, yo me metí por una ola de emprendedores anteriores a mí que estaba metido en cripto y que ellos se habían metido por otro que habían metido por el peso, pero eso fue solo la chispa, es lo que creo. Digamos, que esa chispa después llegó a que haya una adopción masiva de las personas, como una ventaja. Fue una ventaja que el resto no tuvo.

¿Qué tan importante es Córdoba para el ecosistema de Lemon?

Para nosotros Córdoba es, luego de Buenos Aires con más usuarios de Lemon, si lo medimos por porcentaje de la población es la número uno, tanto en registrados como en activos. Decimos que es la provincia más “lemonera” y por ahí hasta puede ser también a nivel cripto. Esos no lo podemos saber, pero habría que ver qué pasa si lo lo estudias on-chain.

¿Y qué hace el cordobes? ¿Qué compra? ¿Prefiere algún un activo sobre otro?

Creo que el comportamiento general es muy parecido al todo el país. Primero arrancó primero más con en monedas estables y después se fue mucho más a bitcoin. Entonces hay muchas personas que compran bitcoin, ethereum, stablecoins y muchas personas que usan la lemoncard (tarjeta de crédito propia). La usa para comprar lo que sea físicamente, virtual y usan pesos también dentro de la tarjeta usando la tarjeta completos o con criptomonedas. Es como que le encontraron, en Córdoba, usuarios que quieren usar a lemon como su billetera en ambos sentidos: pesos y cripto. Lemon es como la solución al sistema financiero, encontró como su hogar.

Las estafas con criptomonedas continúan ¿Es un tema ya del pasado o se están ocupando?

Yo creo que hay muchas estafas. Por suerte nosotros el Lemon curamos mucho de eso y cuando vemos inclusive que están enviando dinero a unas “estafales” les mandamos un mensaje, les frenamos la transacción. Tratamos de ayudar a concientizar a la gente, pero ahí sigue habiendo muchas estafas porque es un mundo con mucha libertad. Entonces cuando se tiene mucha libertad y vos puedes transferir desde Lemon a una persona en China, en India hasta si querés en un futuro a Marte, esa libertad, obviamente hace que las personas de alguna forma sean un poco más vulnerables a que los estafen. Entonces, cuidamos mucho eso y les recomendamos a la gente que estudie, que aprenda. Tenemos un curso que es el curso cripto, justamente para que vayan aprendiendo y que los mismos usuarios el día de mañana puedan darse cuenta solos. Vos caes en una estafa hoy, aprender y caes más. Creo que hay que enseñarle a la gente, que lean y aprendan.

¿Convertirse en Unicornio está en el horizonte?

Bueno, yo creo que esa es una de las metas. Hace un rato lo hablaba, eso de ponernos metas que no son importantes. La evaluación es una medida temporal de lo que representa tu compañía. Vos podés ser un unicornio hoy y mañana fundir. Podes ser Unicornio hoy y mañana valer diez veces menos. Conozco casos que han pasado, entonces creo que lo que importa es lo que estás haciendo y cuánto valor agrega la sociedad, cuántas personas lo usan, cuánto le soluciona la vida a la gente. Así que no estamos pensando en eso. Hasta incluso fue uno de los errores de antes, cuando hacemos algo increíble, algo que no existe en el mundo. La gente afuera no me lo entiende, dice, pero: ¿Usan Lemon como un banco?

Para terminar, en la fiesta con los “lemoneros” cordobeses ¿se toma fernet o cerveza?

Yo voy a tomar una birra, jajajaj.