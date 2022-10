Marcelo Frossasco: “Nadie está exento y no subestimamos ningún evento”

“Nosotros repudiamos todos los hechos de violencia y tomamos debida nota”, afirmó Marcelo Frossasco, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro). Se refiere a los episodios que se registraron en las últimas semanas en algunas canchas de fútbol del país. “Aunque estos incidentes no se produjeron en nuestra provincia, debemos estar atentos”, aseguró el funcionario.

“Nadie está exento, pero Córdoba siempre es epicentro de eventos importantes y eso tiene que ver con varias cosas: con el Estado, que hace su aporte; con el estadio (Kempes), que está en inmejorables condiciones; con la infraestructura gastronómica y hotelera que tiene la ciudad, y también con la seguridad deportiva”, puntualizó.

Frossasco lleva casi tres años al frente del Cosedepro. “Tuve muchas dudas en aceptar el cargo, porque siempre estuve más relacionado con el municipalismo, pero el lugar me atrapó”, reconoció. “Hoy creo que fue una buena decisión. Aprendí muchísimo y pude aportar cosas”, aseguró.

Contó con orgullo que Salta, La Rioja y Chaco se han nutrido de la experiencia cordobesa en materia de seguridad deportiva, y citó un textual de Claudio Tapia, el titular de la AFA, luego de la final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y São Paulo: “A Córdoba venimos prácticamente a pasear, ya que aquí estamos muy tranquilos”. “Ese reconocimiento representa para nosotros una mayor responsabilidad”, enfatizó.

INCIDENTES Y REPRESIÓN. En La Plata, hace 10 días, la policía reprimió por disturbios afuera de la cancha de Gimnasia, el humo impidió seguir jugando y falleció un hombre de 57 años. /// FOTO: CEDOC PERFIL

—¿Cómo está Córdoba en materia de seguridad deportiva?

—Cuando asumimos, nuestra idea era que el Cosedepro, que es el órgano que diseña y aprueba los operativos de seguridad para todas las competencias deportivas de la provincia, pudiera contagiar a todos sus miembros el paradigma de una construcción colectiva y a eso lo logramos. Ahora estamos poniendo en marcha otra etapa, la de la participación y la escucha activa. En ese sentido, hemos buscado más presencia de los clubes, tratando de aprovechar ese plus que representan los buenos staff de seguridad con los que cuentan y que en algunos casos incluyen a exjefes y exsubjefes policiales. Ellos tienen mucha información adicional a través de las redes sociales y del contacto directo con los simpatizantes.

—¿A qué atribuye el incremento de los casos de violencia en el fútbol?

—Es un tema para analizar sociológicamente. En lo personal pienso que es consecuencia de varios factores: dos años de pandemia, en los que todos hemos procesado en nuestra cabeza situaciones nunca vividas, el agravamiento de la economía y la difícil situación social que atraviesa todo el país, de la que Córdoba no está al margen. La gente se descarga en los bailes, en los partidos y en la vía pública, donde por cualquier incidente te agreden o tratan de lastimarte. Por suerte, aquí no tuvimos que lamentar situaciones delicadas, como pasó en otras jurisdicciones, pero no subestimamos ningún evento deportivo y tratamos de cuidar hasta el más mínimo detalle. Nadie puede discutir que Córdoba pone todo el material humano y tecnológico para que los eventos sean seguros y toda la familia pueda acudir a ellos.

—En Belgrano, Talleres e Instituto hubo algunos episodios vinculados a la particular lógica de las barras, ¿cuál es su mirada al respecto?

—Son llamados de atención. Y aunque se trate de hechos puntuales, que tienen más que ver con la esfera policial, no los escondemos ni desconocemos. En Belgrano llegamos a constituir la mesa Cosedepro en el propio estadio y en Instituto estuvimos dos o tres días en sesión permanente luego de los insultos a la directiva en la puerta de la sede. Establecimos una sanción para la tribuna sur, porque quemaron a un chico de 12 años con una bengala ingresada ilegalmente al estadio y no dimos marcha atrás a pesar de que nos presionaron y dijeron de todo. Cuando fijamos una posición, no damos marcha atrás, como quizá pueda pasar en otros lugares. Si alguien transgrede una norma en flagrancia, no dudamos. Y si sucede algún hecho fuera del evento, ponemos a disposición del club el programa Tribuna Segura y los dirigentes tienen que darnos nombre y apellido y DNI de los socios o simpatizantes que quieren incluir en la lista.

CÓDIGO DE BARRAS. “Son llamados de atención. Y aunque se trate de hechos ligados a la esfera policial, no los escondemos ni desconocemos”, dice el titular del Cosedepro sobre las internas en los clubes. /// FOTO: FINO PIZARRO

—Instituto es un caso especial, ya que la barra tiene dos facciones. En este caso, la hipótesis de enfrentamientos es permanente, ya que no tiene que ver con la eventual presencia de una parcialidad visitante.

—Sí. Por eso es fundamental el tema de la escucha activa. Necesitamos ampliar más nuestra base de información y para ello necesitamos que los clubes se comprometan y nos pasen los datos certeros, sin agrandarlos ni achicarlos. El asunto pasa por respetarnos y decirnos la verdad.

—Días atrás, en Alta Córdoba, un allegado a la conducción de Instituto me decía que el problema es que después alguien levanta el teléfono y esa gente puede volver a ingresar a la cancha sin problemas.

—Eso no pasa, te lo descarto totalmente. No vas a encontrar ningún pedido mío para que se saque a alguien de Tribuna Segura. Todas las semanas recibimos planteos de abogados por algún simpatizante y a todos les decimos lo mismo, que al programa lo maneja Nación. Yo siempre trabajé con total libertad. Jamás nadie ha levantado el teléfono para decirme tal o cual cosa, o pedirme que autorizara un evento que no reunía los requisitos.

—“La prohibición de ingreso de mi cliente se fue flexibilizando. Desde seguridad de Talleres entienden que Darío (Cáceres) es una persona con la que se puede dialogar y un instrumento para mantener la paz en las tribunas”, textual del abogado del líder de La Fiel. ¿Qué me dice?

—Si Cáceres estuvo en el listado del programa Tribuna Segura, nosotros no lo hemos sacado. Y tampoco creo que lo haya hecho el Ministerio de Seguridad de la Nación, salvo que haya cumplido la sanción.

—Más allá de las cuestiones inherentes al fútbol, ¿hay alguna situación puntual que los haya sorprendido o que les haya llamado la atención?

—Un tema complicado eran las carreras cuadreras en el norte provincial. Allí era natural el consumo de bebidas alcohólicas y nosotros fuimos a decirles que eso estaba prohibido por el Código de Convivencia de Córdoba y le bajamos esa disposición a las departamentales de la policía y a las fiscalías de la zona. También son complicados los festivales de doma, que aquí también es considerado un deporte. Ahí hay que ajustar permanentemente.

BUENA SINTONÍA. "La interacción del Cosedepro con la policía ha sido excelente", asegura Frossasco, El accionar de la fuerza se seguridad provincial ha estado en la mira en los últimos tiempos. /// FOTO:CEDOC PERFIL

—Al Cosedepro le toca trabajar en estrecha colaboración con la institución policial, que en Córdoba ha sido muy cuestionada en los últimos años. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido?

—La interacción con la fuerza policial ha sido excelente y desde el área de seguridad deportiva no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nos complementamos muy bien. La Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía y el programa Tribuna Segura han sido pilares fundamentales de nuestra tarea. Desde que estoy en el Cosedepro, no hemos tenido ni un solo operativo donde haya habido discrepancias entre nosotros o quejas de algún organismo o de algún club.

—¿Tampoco denuncias de excesos?

—En absoluto. No hemos tenido ningún caso.

—¿Ayuda o complica la presencia de exfuncionarios policiales en las áreas de seguridad de las entidades deportivas?

—Claro que ayuda. Son personas de una enorme experiencia.

—En algunos casos, también de un enorme prontuario…

—Sí, bueno. La decisión de quiénes trabajan en las respectivas áreas de seguridad es resorte de las instituciones. Nosotros consideramos que hay información que es importante y los que pueden brindar esa información son los responsables de seguridad de los clubes. Nos hemos llevado muchas buenas sorpresas en ese sentido. Por ahí, el que menos esperás te tira un buen dato o te ayuda a corregir cosas que creés que las estás haciendo bien y las estás haciendo mal. Buena o mala, hay que aprovechar toda esa experiencia. Después, la Policía siempre tiene la última palabra.

—¿Las áreas de seguridad de los clubes están alineadas con los propósitos del Cosedepro?

—Sí. Los clubes de Córdoba invierten mucho en seguridad deportiva. Son muy raros los casos en que se escatiman esfuerzos.

—¿Cuántos efectivos participan de un operativo policial?

—En un partido de Racing tiene que haber 110 policías. En los casos de Talleres o Belgrano, alrededor de cuatrocientos, a los que hay que sumar los de Tribuna Segura y la seguridad privada. En un encuentro con doble público son cerca de seiscientos. Y siempre lo paga el club. Lo único que aporta el Estado es un móvil, una moto, o el helicóptero si es necesario. Hoy todos los clubes de Córdoba están peleando por algo y jugando prácticamente con cancha llena, así que pueden afrontar los operativos.

—¿Cuáles son las situaciones de violencia más comunes en un evento?

—Lo que más nos preocupa en este momento son las divisiones inferiores, donde los padres parecen querer sacar a un Messi para salvarse y, en el afán de inculcarles a sus hijos la competitividad, apelan a una descontrolada violencia verbal. La situación es muy frecuente y por eso estamos ideando un trabajo con asociaciones y fundaciones. La idea es educar en la no violencia, no solo al niño que practica deportes, sino también a su familia.

—¿Cuál es el balance de sus casi tres años de gestión?

—Por ahí se dice que el Cosedepro ha tomado protagonismo y yo digo que ha tomado decisiones. Y lo hemos podido hacer porque armamos un equipo donde nos decimos la verdad, tiramos todos parejo y trabajamos mucho y porque utilizamos la mejor herramienta que tienen las personas, que es el diálogo. El gobernador Juan Schiaretti me ha ratificado en este lugar, con todos los cambios que hubo en el gabinete, y eso algo quiere decir.