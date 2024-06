Martín Juncos: “veo muchos argentinos súper emprendedores invirtiendo afuera, cosa que deberían hacer acá” 

Martín Juncos, al frente de su estudio contable celebra 25 años de asesoramiento integral a pequeñas y medianas empresas. En un ratito de su rutina, comparte con Perfil su visión sobre la inversión y el panorama económico tanto en Argentina como en el exterior. Con una trayectoria consolidada, su estudio ha ampliado sus servicios a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos.

El estudio contable ofrece asesoramiento en materia impositiva, contable, financiera y de gestión. El equipo de “Martín” está conformado por Fabian Laguía, Macarena Escabuzo y Nicolás Martín como los principales referentes. Abrieron sus puertas en el año 96 en barrio Jardín y desde el 2000 están en Cofico.

Crecer de golpe no es siempre bueno

¿Cuándo pegaste el salto y comenzaste a jugar en otra liga?

En un tiempo se medía en quien agarraba los casos más resonantes. Hubo un tiempo en donde se AFIP salió fuerte a la calle y la justicia acompañó en el punto de que hubo mucha gente del empresario de Córdoba que me acuerdo terminó presa. Entonces esos casos eran, como, digamos, apetitosos. Y son cosas que te ayudan a aprender, para bien o para mal. Eran casos que vienen con allanamientos, con toda la música. Estuvo bueno que nos buscaran para defender a esa empresa, que ganaba confianza, pero di cuenta de algo clave: no me gustaba tanto como yo creía.

¿Son casos muy complejos?

Requieren mucho esfuerzo y compromiso. Son las reglas del juego, me di cuenta que todos los años que había intentado ganar uno de esos casos que cuando lo tuve dije: no. Preferimos clientes con la cabeza más puesta en la diaria, Hay clientes que caen con unos proyectos monstruosos con riesgos monstruosos y arrastran a todo el mundo.

¿Y hoy cuántos clientes tienes?

Mira, yo no llevo el número de los clientes. Nos manejamos con familias, pero siempre el estudio se manejó aproximadamente con unas 50, familias. Cada una tiene por ahí 10 productos, 10 proyectos distintos. Nosotros buscamos que haya sintonía con la parte contable de la empresa. Siempre está bueno tener este tipo de relación y nos entendemos mucho con los contadores y gerentes de las empresas.

El boom de las inversiones en el exterior

¿El Mundo en qué país están trabajando?

Básicamente lo que yo he hecho es asesoramiento de gente que haya querido invertir en los Estados Unidos, que o hace un de un tiempo esta parte como que está muy de moda. He tenido consulta también por el tema Paraguay y México, pero no me meto porque no son mi campo. Sí conozco el sistema tributario de Estados Unidos. Sé cómo funciona, qué tributa, cómo, cuándo y a qué hora. Con reglas de juegos más claras, en el sentido que siempre son más o menos.

¿Qué son reglas de juegos más claras?

Y que en la tabla del impuesto a las ganancias son siempre iguales. Allá nos focalizamos en asesorar como hacer inversiones.

¿Hacer inversiones es simplemente invertir en una empresa, comprar un departamento o poner un negocio?

Todo eso que dijiste, dependiendo el rango hay gente que va y lo único que hace es comprar un departamento. Otros invierten en camiones, porque está de moda. Algunos que buscan irse del país compran unidades de negocios chicas. Aprovechan la “Visa del Inversionista”, que necesitas para tener un negocio y presentar un proyecto de trabajo y aplicar para poder vivir en los Estados. Obviamente son los menos los que quieren ir a producir porque son muy competitivos, mucho más competitivo de lo que todo el mundo piensa. Los ojos del mundo están ahí intentando hacer negocio. Y es muy difícil que no parezca, es muy difícil ganar plata, allá se gana a porcentajes de primer mundo.

¿Son pocos lo que la pegan con un negocio?

Hay gente que obviamente, como en todos lados que le ha pegado, pero los negocios iluminados son contados con los dedos de la mano. Yo siempre digo que es como el tenis: sale 1 de cada 10000. Cuando vienen a nuestro estudio, muchos piensan que van a invertir y ganar plata si o si, y no es así. A mí una vez alguien me dijo: lo primero que tienes que llevar a Estados Unidos es la plata que vas que perder. La competitividad es feroz, hay que pagar el derecho de piso

¿En qué invierten los cordobeses?

El que inversor, solamente inversor invierte en inmobiliario. En departamentos en Miami, Detroit que es un es una opción como barata pero arriesgada. Pero también Chicago, un poco más caro. Hoy está muy de moda el shorter o el Airbnb, “la renta corta”. Entonces, que ya ahí este requiere un poco más de laburo. No es lo mismo adquirir un departamento para tenerlo anual, digamos residencial, que alquilar, tener una Airbnb donde te va rotando permanentemente. Distintas maneras de generar una inversión.

Argentina en tiempos de Milei y la luz al final del tunel

Y en Argentina ¿cómo estamos?

Casualmente lo hablaba el otro día con un colega de decir, Che, nosotros en nuestra época vos tenías 25, 30 y ya estabas como pintando para tener tu casa. Hoy yo veo a los chicos de arriba de los 30 y no sé, están con una positividad remota de acceder a su casa. Se ha alejado mucho. Incluso la mentalidad de los jóvenes hoy ya como que lo descartan tener su casa, hoy la gastan y la disfrutan. Ya lo ven tan lejos que para ellos ya es una utopía.

¿Lo resuelve un gobierno?

Lo que veo con tristeza y preocupación es que siempre vamos para el lado totalmente opuesto de lo que hizo el otro. Se destruye lo poco bueno que ha hecho el otro. Todos los Gobiernos han tenido cosas buenas y el cambio de mirada siempre ha sido totalmente opuesta. En Estados Unidos los Demócratas y los Republicanos se matan, pero son peleas. El país sabe para dónde va, o sea, se alinean. Acá en Argentina, por ahí yo veo que no sabemos dónde vamos, porque cómo puede ser que las políticas sean tan opuestas entre los Gobiernos, Entonces me parece que no tenemos claro los argentinos hacia dónde vamos y ahí es donde empiezan a pasar este tipo de cosas. Se hace difícil construir porque no hay un lineamiento, hacia dónde vamos, qué tipo de país queremos.

¿Cómo ves a Milei?

Evidentemente este gobierno está queriendo cambiar los paradigmas con los que ha venido trabajando Argentina en los últimos 20 años, mínimamente. Cuando la corrupción se adueña del Estado las ganancias se distribuyen en unos pocos y se benefician los mismos de siempre. Yo comparto muchas cosas. Que se corten los kioskos está muy bien, que se terminen los “amigos de los políticos”. Esto de pelear todas las batallas juntas no sé si está bueno, elegiría las batallas. No hay que generar tanto desgaste innecesario.

En este contexto, a tus clientes ¿le recomendás que compren dólares?

Hago lo contrario de lo que el mercado. Ojo, en los incendios todos pierden. Lo primero es mantener a flote a las empresas y en definitiva es de lo que viven. Hay que pensar con el objetivo de salvar la empresa.

La luz al final del túnel ¿cuándo la vez?

Yo la veo más lejos de lo que todos dicen, no es en diciembre. No es este año. Ya esto pasó con Macri y los famosos brotes verdes. Cuando empecemos a ver noticias que abrió una planta de lo que sea acá al frente y eso comienza a ser más habitual, ahí recién se está empezando a revertir. Hoy estamos lejos de que haya buenas noticias en cuanto a gente que quiera invertir o hacer cosas. Y no hablo de los grandes, hablo de lo de los chicos que son por ahí lo que más que más trabajo generan. Veo muchos argentinos súper emprendedores invirtiendo afuera, cosa que deberían hacer acá.