Martín Llaryora: “en el último mes no se perdió ni un solo puesto en la construcción” gracias a la obra pública provincial

En otra crítica tácita a la gestión nacional, el gobernador de Córdoba destacó que en la provincia “en el último mes no se perdió ni un solo puesto en la construcción”. La gestión provincial mantuvo las obras iniciadas y además gestionó el traspaso de varios emprendimientos nacionales que quedaron parados desde el inicio de la presidencia de Javier Miliei.

El mandatario provincial ratificó la decisión de no interrumpir las obras públicas, con el convencimiento que “generan progreso y trabajo para nuestra gente”, a la vez que destacó que esta medida tiene un impacto directo en la generación de puestos de trabajo.

“Yo me propuse, no digo obviar las dificultades, pero si no parar. Si nosotros tomamos la acción de no parar la obra pública, no perdimos ni un solo empleo en el último mes. Esto es gracias a los intendentes que empujan. Tenemos una baja menor al resto de la Argentina”, destaco el mandatario.

Llaryora aseguró que “cada empleo que podemos salvar es mucho, porque es dignidad y es una familia que progresa”. Unos 2000 trabajadores se ocupan en las construcciones dentro del territorio provincial. Los últimos datos a nivel nacional registran un derrumbe en la actividad desde la frase del presidente: “no hay plata. Si la obra es necesaria que la hagan los privados”.

El gobernador Martín Llaryora visitó La Tordilla, en el departamento San Justo, donde suscribió un convenio para la entrega de 100 millones de pesos destinados a un Salón de Usos Múltiples (SUM) y otros 76 millones que permitirán culminar distintas obras y fortalecer a distintas entidades de bien público. Esta semana concluye con una seguida de anuncios millonarios destinados a completar y reactivar la obra pública.

La intendenta de La Tordilla, Claudia Bordoni, agradeció los aportes que permitirán apuntalar la tarea de las distintas instituciones locales y sostuvo que el trabajo conjunto de la Provincia y el municipio “hace posible mejorar la vida de todos los habitantes”.

“La Provincia nos brindó una ruta que nos unió con todo el resto de las comunidades vecinas Y también nos dieron la posibilidad de construir más de 20 viviendas del Programa Semilla y estamos a punto de entregar seis viviendas más”, subrayó Bordoni.

De la ceremonia participaron también los ministros de Gobierno, Manuel Calvo y de Educación, Horacio Ferreyra y el legislador del departamento San Justo, Gustavo Tévez.