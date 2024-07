Osvaldo Giordano: “La suba del dólar es por incertidumbre y protección, no esta atrasado” 

La reciente suba del dólar en Córdoba, que se negoció a $1515, generó una serie de reacciones y análisis entre economistas y expertos financieros. La inflación se mantiene en 4% con una leve suba al mes anterior. Osvaldo Giordano, economista y presidente del Ieral, expresó su preocupación sobre la falta de claridad en las políticas del Gobierno y cómo esto afecta la estabilidad de los mercados.

A pesar de los logros económicos recientes, como el superávit del primer semestre y la aprobación de la Ley de Bases, Giordano advierte que la “rigidez en ciertos instrumentos financieros está generando una turbulencia innecesaria”.

El economista subraya que la incertidumbre radica en la falta de un plan claro por parte del Gobierno, especialmente en relación “con la política cambiaria”. El aumento del 2% del dólar, en “contraste con una inflación que avanza al doble de ese ritmo, parece insostenible”, indicó. Esto ha llevado a muchos a buscar refugio en el dólar, anticipando posibles cambios en la estrategia económica gubernamental.

"El Gobierno logra un primer semestre con superávit que es hago inédito para la gente, salió la Ley de Bases, se pudo hacer el Pacto de Mayo, son todas muy buenas noticias, pero este manejo de cierta rigidez en algunos instrumentos que hace que se genere cierta turbulencia, cuando no la abría, no se debería dar”, inició la charla Giordano.

¿Cuál sería la incertidumbre?

No está claro qué es lo qué es lo que van a hacer. Cuando Milei dice yo voy a sacar los pasivos del Central –algo que ya casi está-, luego con el tema de los puts que es algo que se puede resolver, introduce algo de ruido con la política cambiaria. Es muy rígido la suba del 2% del dólar planteada, la inflación hoy camina al doble y parece muy complicado que siga bajando. Esto en algún momento se choca. No es que el dólar esté atrasado, pero demuestra que el Gobierno está empecinado en una estrategia que difícilmente se dé. Entonces todo el mundo dice, esto no va así van a cambiar, entonces en el mientras tanto me refugio en el dólar hasta ver que pasa.

Protegerse de alguna manera, y todos buscan dólares como lo más seguro.

No es sostenible el planteo, algo van a tener que cambiar y por dudas, se va al dólar. En pesos, por las tasas de los bancos no es algo atractivo, entonces se cubren de esa manera. No es el preámbulo de que algo estalla, es el preámbulo de buscar menos rigideces y que se proponga algo más consistente. Todas las expectativas reflejan que la inflación tardará mucho en llegar a dos. Tal vez el gabinete tenga ya ideado algo, yo no lo conozco, me cuesta creer que el ministro Caputo elimine el impuesto país y no pase nada más. Estamos en un momento de dudas.

El ingreso de Federico Sturzenegger al gabinete ¿genera ruido o va por otro lado?

Creo que lo de Sturzenegger es otro factor que genera contradicción. Hace dos meses, la duda era si este Gobierno era capaz de hacer reformas, logro sacar La Ley de bases, puso un tipo a cargo de las reformas. Es una buena noticia. Hay un tipo que todas las semanas está diciendo que desregulará mercados y mejorará la competitividad, eso juega a favor. Me parece que duda está por el lado del manejo cambiario. Ahí es donde no cierra la cosa, y todos están esperando algo distinto, algo más flexible.

¿Esto se reduce únicamente al cepo?.

El cepo tiene 'un montonazo' de normas, así que le van a ir levantando de poco. No es que un día estas con cepo y al otro día te levantas hay un único mercado totalmente libre. Lo más probable es que se vayan levantando restricciones de a poco, el impuesto país es una de ellas. Lo podés hacer gradualmente y me parece que es lo que está esperando el mercado. Que diga para dónde va.

¿Y eso no lo dice Caputo o no le creen?

Al decirte que va a eliminar el cepo cuando cumpla tres requisitos y al menos uno de los requisitos es de dudosa concreción en el corto plazo y ahí la gente duda y dice “esto no va a funcionar. Algo va a pasar”. La incertidumbre. Si sienten que algo va a pasar, se van al dólar.

¿El requisito es la inflación a la baja hasta llegar a cero en el corto plazo?

La baja de la inflación es una buena noticia. Pero ponerse una meta tan restrictiva como llevarla a cero es demasiado restrictiva. Ya llegó a cuatro, que es bueno, digamos bajo la inflación, pero tu media es cero entonces se lee como un mal dato. Cuatro puntos es el doble que el 2% mensual que le impusiste al dólar.

¿Qué lectura hacen desde el sector empresarial?

Lo malo de esto es la constante demora. Necesitábamos leyes y se aprobaron, pero después de seis meses. Se suma ahora Sturzenegger ¿por qué no arrancó del día uno? Las reformas demoraron. La incertidumbre posterga todos los planes. Es muy distanto a otras escapadas del dólar. No es que hoy está a $1500 y mañana a $1700 y se va a las nubes. Sino más bien parece un poco de precaución de los agentes económicos, que también es malo, pero no es otra cosa distinta. Tenes un buen contexto, si no es el ideal de Argentina, pero hay buenas noticias, como es el superávit que en otro momento no estaban.