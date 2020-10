Más calientes que Bruce Banner

Lic. Clementi Rosso - Sommelier de la política

He recibido mensajes de intendentes cordobeses indignados, que se quejan porque se permiten vuelos de cabotaje y no se libera el tránsito entre los departamentos provinciales. “Si quiero, puedo ir a Ushuaia, pero no me dejan ir hasta Oncativo”, bramó un jefe comunal fanático de los salames de esa localidad. Intenté convencerlo de que alguna razón tendría el COE para imponer esa prohibición, aunque mi argumento sonó menos creíble que los del Dipy. Desde La Falda, ya anunciaron que se preparan para recibir turismo de cercanía y estarían en tratativas con los fantasmas del Hotel Edén para que acepten usar barbijo y se mantengan a una distancia prudente de quienes visiten el edificio.

Esto de que se moderan las restricciones pero se mantiene la inhabilitación para circular entre las 20 y las 6 de la mañana, calmó la rebeldía de algunos comerciantes pero alimentó reclamos entre quienes dicen verse seriamente afectados por esa medida, como los kioscos de droga, los garitos y también los grupos folklóricos como Los Nocheros o Los Cantores del Alba. Que se definiera al virus como un “bicho traicionero” parece haber inducido el prejuicio de que posee hábitos nocturnos y prefiere la oscuridad a la luz del sol, una generalización que ya estaría desatando una protesta del Sindicato Argentino de Playboys por una supuesta práctica discriminatoria.

Mientras las resoluciones sobre distanciamientos y aislamientos son impulsadas casi con la misma velocidad con la que luego se da marcha atrás, el clima en las redes sociales se enturbia por disputas trascendentes acerca de si “varones” se escribe con “v” o con “b”, si Franco Macri es héroe o villano y si estuvo bien que el Mono de Kapanga fuera eliminado de Masterchef. Finalmente, nos acostumbramos al crecimiento exponencial de la cifra de contagios de coronavirus y entonces todo indica que la gente ha dejado de darle importancia a esos datos y prefiere prestarle atención a la cotización del dólar blue, para cuyo ascenso no se vislumbran vacunas.

La sensación que se percibe con respecto a la divisa estadounidense es la misma que tenemos cuando vemos un gatito en la punta de un pino: todos se preguntan cómo llegó tan alto y tienen miedo de que en cualquier momento se caiga. Hasta ahora, la escalera que ha puesto el bombero Martín Guzmán no es suficiente para alcanzarlo, y por eso intenta convencernos de que no nos hagamos problema, que ya va a bajar solo. Yo creo que frenar la estampida debería ser algo muy simple, porque con todas las barreras que se han impuesto a la compra de dólares, identificar a los pocos que pueden propiciar la suba debería ser más fácil que hacerlo enojar a Bruce Banner.

Al igual que el Increíble Hulk, la realidad nacional se pinta de verde en estas circunstancias cambiarias; verde como el Falcon que reclamó la legisladora cordobesa Patricia De Ferrari, en un tuit que luego la puso roja de vergüenza. También rojo, pero de ira se lo vio a Luis Etchevehere ante la toma de un campo que considera suyo. Y de rojos se califica a los acusados de usurpar una propiedad privada. Si a esto la agregamos el negro panorama que pronostican los expertos en economía, completamos la paleta de colores de una realidad nacional que se asemeja cada vez más a un cuadro surrealista.

El artista plástico que emprenda la tarea de plasmarlo en un lienzo, no deberá olvidarse de ubicar allí en un lugar central a Nawaf Al Ahmad Al Sabah, el flamante emir de Kuwait, país del que provienen los fondos que harán realidad la construcción del soñado acueducto que proveerá a Córdoba de las aguas provenientes del Paraná. Hay quienes sostienen que Fabián López, el ministro de Servicios Públicos, inició las gestiones para el financiamiento de la obra el 6 de enero de este año, al poner sus zapatitos en la ventana. Otro fenómeno sobrenatural se dio cuando la lluvia se derramó sobre los incendios como una bendición divina, después de que, por la demora en la llegada de tormentas, San Pedro fuera acusado de ser más impuntual que los discursos de Alberto Fernández.