Más de 80 galerías y espacios serán parte de la Feria de Arte Córdoba 2020

Debido a la imposibilidad de llevar adelante la tradicional Feria de Arte Contemporáneo (MAC), el Municipio decidió montar una feria de arte virtual, con una plataforma desarrollada ad-hoc.

“Estuvimos trabajando hasta muy avanzado mayo en la organización de MAC presencial, habíamos corrido la fecha para octubre pero finalmente, dadas las circunstancias sanitarias y la solicitud de las galerías, la dimos de baja y empezamos a pensar en qué hacer; entonces definimos esta feria”, detalla Julia Oliva Cúneo, directora General de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad.

La feria, que se realizará entre el 16 y el 30 de noviembre, reunirá a 83 galerías, 45 de Córdoba y 35 del resto del país, y contará con el apoyo del Banco de Córdoba y la participación de la UNC, la UPC, la UES21 y el Museo Genaro Pérez, quienes exhibirán obras.

“Nosotros ya venimos viendo cómo se están configurando las ferias en el mundo y entendemos que están yendo hacia formatos mixtos. Hemos hecho una web específica a través de una empresa tercerizada y cuya estructura podrá ser funcional también más adelante”, explica Oliva Cúneo.

Además, agrega que armaron una mesa de trabajo con representantes de Faro para articular las acciones de esta feria y de Art WeekEnd, con el fin de potenciar ambas actividades.

En cuanto a la propuesta curatorial, la misma gira en torno a un recorrido íntimo, con hincapié en lo subjetivo del tiempo. Verónica Molas, a cargo de la curaduría, explica que “si la única posibilidad es la virtualidad, al menos que esa condición sea tomada desde un aspecto positivo. La feria se podrá recorrer las 24 horas del día en una experiencia privada, íntima y que no está mediada por interrupciones”.

Así, el recorrido poético que ficciona la entrada en una casa se contrapone a la frialdad de una pantalla brindándole al visitante un aspecto más cálido: “Es una ficción, con 13 espacios que evocan a una casa y que -divididos por galerías o espacios- tendrán todos los datos de las obras, incluidos los precios.

Invitación y no selección. Con el acento puesto en la diversidad, no hubo convocatoria a galerías sino invitaciones; el único tope fue de hasta cuatro artistas con cuatro obras cada uno por espacio. “En este contexto, hablamos de tener empatía, de tener una mirada más democrática. Ese es un poco el posicionamiento estético-político de la feria. Vuelven muchos espacios que durante años no habían podido participar y también otros -como la galería de arte del Colegio de Escribanos- que participarán por primera vez”, cuenta Molas.

La Feria tendrá también un catálogo de las obras en formato digital, aunque no descartan que pueda circular físicamente más adelante.

Por otra parte, las instituciones invitadas tendrán una participación activa en el marco de la feria: “Las dos facultades de arte (de la UNC y de la UPC) participarán con una selección de artistas.

Las Colecciones Abiertas estarán en el cuarto de invitados con una sola obra cada una (UES21, Museo Tamburini y Museo Genaro Pérez). Y San Leonardo también participará exhibiendo tres objetos de su tienda vintage”.

Por estos días se está cerrando la programación que contempla actividades ligadas al coleccionismo y mercados de arte pero también al recorrido poético planteado por su curadora. “No será un listado de conversatorios. Una de las actividades que ya está confirmada es la del sábado 21 a las 20: haremos una transmisión en vivo del concierto El séptimo objeto, de Jorge Castro (artista visual) y Santiago Bartolomé (músico). Otra de las actividades tendrá que ver con vincular disciplinas como yoga, arte y meditación”, finaliza.