Massa busca sacar ventaja en la pecera revuelta del PJ cordobés

“La pelea entre Bullrich y Schiaretti nos va a beneficiar. Está claro que sin Macri en la cancha se han desconocido y surgieron las peleas tras un acuerdo que duró años”. El referente massista es Córdoba no duda: parte del llamado “voto útil” o como lo llaman en esta nueva etapa del calendario electoral, el “voto estratégico”, puede ser capitalizado por Sergio Massa en Córdoba, ante el avance de Javier Mieli luego del triunfo en las PASO, logrando el 33% de los votos en esta provincia.



Desde el massismo ven en esa pelea, y en la disputa que se generó en el peronismo a partir de las duras críticas de referentes del delasotismo a Schiaretti, una posibilidad. Se verá si muy concreta o se diluye rápido. “Sabemos que éste es un territorio complicado para Massa, que no sólo no logra contener la inflación sino que cada vez muestra números más altos. A eso hay que sumarle que el votante cordobés siempre le dio la espalda al kirchnerismo, por más que él no sea k”, dice la fuente consultada. Y añade: “Lo que está en juego es otra cosa: es el abismo que se viene si gana Milei. Por eso estamos convencidos de que esta elección será otra. Y ni hablemos del balotaje”.



¿Qué ven en el campamento massista? Por lo pronto, ponen de relieve que en el relanzamiento de la fórmula Schiaretti-Randazzo en Buenos Aires tuvieron que recurrir a Martín Llaryora. “Desde su entorno salieron a decir que no había acuerdo con Massa, pero queremos ver qué pasa si Milei no se cae en las encuestas y Martín vislumbra la posibilidad real de tener que gobernar Córdoba con Milei en la Rosada. No es lo mismo Massa que Milei. Acá nadie come vidrio”, señalan.



De lado de Llaryora no responden por ahora, pero el escenario que imaginan está muy lejos del que plantea Massa. El gobernador electo siente que más temprano que tarde su protagonismo en el escenario nacional será central.



El miércoles también se vio en primera fila a la diputada Natalia de la Sota (que viajó como parte de la comitiva oficial de Massa a Brasil hace 10 días) y al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, en el ojo de la tormenta luego de aparecer, también en primera fila, en la presentación formal de Carlos Melconian como el hombre fuerte del equipo económico de Patricia Bullrich.



En ese sentido, se imaginan una elección absolutamente diferente a las PASO, principalmente en provincia de Buenos Aires. “Muchos intendentes que fiscalizaron los votos de Milei y algunos que hasta lo votaron, esta vez van a jugar muy diferente. La performance de Sergio va a mejorar mucho en ese distrito”, alertan.



También consideran que habrá un crecimiento en las provincias del norte, como Tucumán, donde ganó Milei. “Ya hubo reuniones con Manzur, entre otros, y todos van a trabajar para Massa. No puede ser que el peronismo pierda en esa región del país, da la sensación de que nuestros dirigentes están jugando para La Libertad Avanza”, sostienen. Y ponen de ejemplo que un par de semanas antes de las PASO, el peronismo ganó en Tucumán las elecciones para gobernador por más de 20 puntos. Este escenario permitiría –aclaran en el massismo- que el ministro de Economía llegue al balotaje. Y ahí sí consideran que Córdoba será clave, con el voto peronista.



Las pelas, un bálsamo

La disputa Bullrich-Schiaretti, con la irrupción del delasotismo a favor de Massa fue, verdaderamente, un bálsamo. Es que los propios dirigentes del Frente Renovador reconocen que desde Buenos Aires no bajó una línea específica sobre cómo encarar la campaña. Anticipan que la semana que viene Massa desembarcará en Córdoba, en algún punto del interior, aun no confirmado. Para más adelante quedará la visita a la Capital, con recorrida por la peatonal incluida, se entusiasman en el Frente Renovador local.



“Hoy, tenemos que hablar de que la presencia del Estado es más importante que nunca. Y a eso le tenemos que sumar la polarización extrema con Milei. No nos sirve pelear con Bullrich”, reconoció ante PERFIL CÓRDOBA uno de los dirigentes locales.

“Estamos de acuerdo en que hay gente que rechaza a Massa. Pero sabe que el voto a Schiaretti, esta vez, no sirve de mucho. Y Patricia está absolutamente desdibujada. Pedirle a Schiaretti que se baje de la candidatura fue un manotazo de ahogado: es dejar en evidencia que ya no tenés opciones”, señalan las fuentes, quienes añaden que esta vez el trabajo será imponer el “voto estratégico”.



Con algunas dudas sobre el verdadero compromiso del kirchnerismo en la campaña (con Gabriela Estévez a la cabeza), en el massismo no ponen muchas fichas ahí, aunque se encargan de remarcar que “está todo bien”.