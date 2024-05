Mayco Becco, jugador de toda la cancha

Aunque algunas semanas atrás volvió a atajar para el Club Ricardo Gutiérrez de La Palestina, Mayco Becco es un jugador de toda la cancha.

En el último lustro fue secretario y delegado en la entidad que el año pasado obtuvo su primer campeonato en la Liga Villamariense de Fútbol y disputó el Torneo Regional Federal Amateur de la AFA; sin renunciar a su condición de guitarrista y cantante del grupo folklórico Nuevo Rumbo, con el que participó en tres ediciones del Festival de Peñas y también pisó el escenario de un teatro de Villa Carlos Paz.

Desde hace cinco meses, este Técnico Superior en Administración y Gestión Pública, de 32 años, también es el número uno del equipo de gobierno de su pueblo, que tiene alrededor de 500 habitantes y está ubicado a 183 kilómetros de Córdoba, en el Departamento San Martín.

“Mi ingreso a la política no es algo que haya buscado. Se fue dando de forma natural. Por una cosa u otra, siempre participé en actividades sociales”.

“El fútbol y la música fueron mis pasiones desde chico, y en este momento, en que estoy abocado casi por entero a la función pública, son mi cable a tierra”, afirma Mayco, quien ganó por ocho votos (251 contra 243) los comicios del 4 de junio de 2023, en los que encabezó la lista ‘Unidos por La Palestina’.

“Mi ingreso a la política no es algo que haya buscado. Por una cosa u otra, siempre participé en actividades sociales y eso me terminó depositando en la intendencia. Se fue dando de forma natural”, asegura.

UNIDOS POR LA PALESTINA. El equipo de trabajo que lidera el intendente de la localidad del Departamento General San Martín. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Un polifuncional

En su etapa de futbolista, Becco también jugó en equipos de Villa María y Arroyo Cabral, y tuvo “un paso fugaz” por Newell´s Old Boys de Rosario, pero reconoce a Ricardo Gutiérrez como su lugar en el mundo. “En mi caso, fue el club el que me dio ese sentido de pertenencia que caracteriza a la gente de La Palestina”, dice.

De su estadía en ‘la Lepra’, apunta: “Estuve seis meses y no me gustó nada. La pasé mal y terminé escapando de la pensión. Me sirvió para darme cuenta de que no quería irme de mi pueblo”.

Hace cinco años, el actual intendente palestino fue uno de los precursores del resurgimiento del club del pueblo como animador de la Liga Villamariense de Fútbol, donde actualmente compite en los torneos de varones y de mujeres.

“Ricardo Gutiérrez es mi casa y tener que dejar el día a día del club fue lo que me hizo dudar de aceptar mi candidatura a intendente”.

“Me di cuenta de que podía aportar más como directivo que como jugador, más allá de que me hubiese gustado seguir adentro de la cancha”, señala Mayco, quien le cedió su puesto a Julio Giraudo (se desempeñó en simultáneo como arquero y presidente de la entidad) y a su hermano Michael, actual cuidapalos del elenco principal.

“Ricardo Gutiérrez es mi casa y tener que dejar el día a día del club fue lo que me hizo dudar hasta último momento de aceptar mi candidatura a intendente”, destaca.

Sobre la reciente experiencia de la institución en la cuarta categoría de la AFA, señala: “Fue algo tremendo. Ni los más optimistas nos habíamos imaginado que alguna vez íbamos a estar compitiendo en esa instancia, y la verdad es que hicimos un buen papel”.

NUEVO RUMBO. Mayco reconoce a la música como una de sus pasiones de niño y una especie de cable a tierra en este presente como funcionario. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El arco político

“La verdad es que la voy llevando bien”, afirma Becco sobre su primera experiencia en la gestión pública. “Más allá de todos los inconvenientes que hay, y de que está muy complicada la situación, es un desafío muy importante. Las cosas están mal, pero hay que mirar hacia adelante y trabajar por nuestro pueblo, que tiene un potencial enorme”, enfatiza.

“Cuento con un gran equipo y soy consciente de que, si podemos zafar de esta, tendremos la capacidad de cumplir nuestras metas. Queremos que ese sentido de pertenencia, al que hacía referencia anteriormente, tenga una correspondencia con las oportunidades de progreso”, añade.

"La situación está complicada, pero hay que mirar hacia adelante y seguir trabajando por nuestro pueblo, que tiene un potencial enorme”.

El intendente de La Palestina admite que las primeras medidas del gobierno de Javier Milei han causado “un impacto muy fuerte” en su localidad, donde predominan la actividad agrícola-ganadera y la industria láctea.

“Lo veo en la gente, aunque soy realista y tengo claro que hay otros lugares donde la están pasando peor. Las malas medidas a nivel nacional repercuten en las provincias y en los municipios, que somos los últimos eslabones de la cadena de decisión pero los primeros que debemos resolver los problemas de cara a los habitantes”, apunta. “La verdad es que los recursos son muy acotados y hay que hacer malabares”, subraya.

TÍTULO HISTÓRICO. El año pasado, Ricardo Gutiérrez de La Palestina celebró su primer campeonato en la Liga Villamariense de Fútbol. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Viaje a lo inesperado

“Nunca hubiese pensado que iba a volver a atajar para mi club, y menos en este momento”, confiesa Becco. Alude al partido de reserva que Rivadavia de Arroyo Cabral y Ricardo Gutiérrez de La Palestina jugaron en la noche del martes 9 de abril, y que culminó con triunfo para la visita por 5-2.

“Como delegado, siempre que puedo acompaño al equipo. Esa vez fuimos con un solo arquero, porque al otro lo habían expulsado la fecha anterior, y el DT me preguntó si quería firmar planilla como suplente. Acepté y me quedé en el banco, pero sin vestirme como jugador. Al final del primer tiempo nos echaron al arquero, mi primo Agustín Borgini, y tuve que ir corriendo al vestuario para cambiarme de ropa”, cuenta. “Cuando entré a la cancha, los jugadores del otro equipo no entendían nada”, acota Mayco.

“Hacía mucho que no jugaba, y ni siquiera estaba entrenando, pero fue una linda experiencia, un regalo que me dio la vida”, destaca.

“Hacía mucho que no jugaba, y ni siquiera estaba entrenando, pero volver a atajar fue una linda experiencia, un regalo que me dio la vida”.

Asegura que, en caso de darse una nueva chance, aceptaría gustoso volver a ponerse los guantes para defender el arco del “RG”. Tampoco desecha un posible regreso a los escenarios: “La actuación no es compatible con mi función de intendente, pero si me invitan a cantar a algún lado, voy. Con respecto al grupo folklórico, hoy estamos medio complicados algunos de sus integrantes, pero no descarto nada. Es más, la idea es volver a juntarnos”.

Respecto a su incipiente carrera política, prefiere no enfocarse más allá de lo inmediato, y sonríe cuando le apuntan sobre la condición de exarqueros de Alberto Fernández y de Milei, los últimos dos presidentes: “La idea es gestionar lo mejor posible, en un contexto muy complicado. Paso a paso”.