“Me defino como mujer de derecha, antifeminista, provida y libertaria”

En el 2020, la pandemia de Covid19 comenzó a generar un cambio profundo en la vida de María Celeste Ponce. Las regulaciones, restricciones y demás normas impuestas por los diversos gobiernos, profundizaron sus convicciones libertarias, según cuenta ella misma, y comenzó a tomar forma una activa militancia en redes defendiendo posiciones pro vida en torno a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este tema le permitió tener su primer contacto con Javier Milei, quien comentó uno de sus posteos y a partir de allí se generó un vínculo entre ambos que se fue consolidando con el paso del tiempo hasta formar una amistad.

Hoy, Ponce es la primera candidata a Diputada por Córdoba de La Libertad Avanza y cuenta con altísimas probabilidades de integrar la Cámara Baja en el próximo gobierno. A poco más de un mes de las elecciones de octubre, PERFIL CÓRDOBA dialogó con la líder de la agrupación Pumas Libertarios.

—Suelen calificarla como influencer. ¿Es correcto este término?

—No trabajo de influencer, no gano un peso con las redes sociales aunque tengo mis seguidores. Mi actividad es la parte empresarial en la industria del conocimiento. Antes de la pandemia tenía una gráfica en Huinca Renancó, que se llamaba ‘Celeste Cielo’. Llegó la pandemia, nos obligaron a no laburar y tuve que subsistir casi dos años de mis ahorros porque para ellos mi trabajo no era esencial. Sobrevivir no era esencial y ahí fue cuando más libertaria me hice, si bien ya tenía las ideas de ‘la libertad’. Me fundí y luego conocí a mi socio, que es de Buenos Aires, es ingeniero y empecé a vender digitalmente. Nos asociamos y tuvimos uno de los primeros proyectos en materia de Inteligencia Artificial, esa es mi fuente laboral. Paralelamente a eso viví en Córdoba, estudié casi hasta tercer año abogacía y luego me pase a la Universidad Siglo 21, terminé de cursar hace un año y medio, me queda rendir la defensa de tesis.

—¿Usted cómo se define?

—Yo me defino más como mujer de derecha, lo cual se resume en muchos aspectos.

—¿Puede ampliar esa definición?

—Antifeminista, provida, antiideología de género, antiprogresista y libertaria.

—¿Qué significa ser antifeminista en la actualidad?

—Estudié la historia del feminismo completa, la sociedad está acostumbrada a leer porciones de historia, lo cual es un adoctrinamiento. Cuando digo que soy antifeminista parto de la base de que todos somos seres humanos y todos tenemos dignidad. A vos te dañan o te generan un acto violento, es al humano, es igual. Lo que pasó con Lucio Dupuy es un claro ejemplo de que no fueron hombres. La violencia no tiene género.

—¿Cuáles serían los ejes de su trabajo como diputada, qué le gustaría poner en debate allí en la cámara?

—Asiento y apoyo a toda la plataforma de La Libertad Avanza, después en lo personal me moviliza todo el tema del aborto, soy provida.

—¿Está de acuerdo con plebiscitarlo como propuso Javier Milei?

—Totalmente. Y aunque siga la legalización y la despenalización voy a seguir luchando por lo que pienso. La vida no se debate. Es el primer derecho. También apunto a desregular más, en vez de seguir regulando.

—¿Cómo es su relación con Milei?

—Javier Milei es mi amigo, él me considera su amiga también, no cualquiera te envía un WhatsApp cantándote el feliz cumpleaños el día de tu cumpleaños, como hizo Javier conmigo. Hay mucho aprecio por ambas partes.

—¿Cuándo nació este vínculo?

—Virtualmente, hace unos cinco o seis años. La relación virtual comenzó cuando él me contestó una historia en Instagram vinculada a temas provida, luego intercambiamos contactos, empezamos a hablar todo el tiempo y cuando él ganó como diputado viajé a Buenos Aires a celebrar con él. Lo acompañé en la campaña a distancia por la pandemia y se fue generando un vínculo muy grande, no sólo con él sino con la mayoría del espacio: Lilia Lemoine, por ejemplo, a ella la conozco desde el inicio. Karina, la hermana de Javier. A Victoria Villarruel la conozco desde hace menos tiempo, pero también tenemos diálogo.

—¿Cómo es Javier Milei como amigo?

—Es un gran ser humano, al cual tuve el agrado de conocer. Más allá de lo político y las cosas nefastas que dicen sobre él, es una persona que podés sentarte y tomar un café como cualquier otra persona, sólo que él tiene una inteligencia brillante, algo que no se encuentra todos los días. Además es un caballero, sabe hablar, es apasionado por lo que conoce.

—¿Hablan seguido o es una amistad que no precisa de la frecuencia, como dice Borges?

—En el último tiempo creo que ambos estamos bastante complicados. El día de las elecciones fue una de las primeras personas con las que hablé. Al otro día hablé con Vicky (Villarruel). Si vos le escribís, él te contesta, te valora.

—Nombraste a Lilia Lemoine, quien sufrió un ataque en la calle. ¿Cómo vivió usted esa situación?

— Con Lilia hablé hace poco. Lo que le pasó es, lamentablemente, la realidad que se trató de camuflar con discursos emotivos. Los violentos están del otro lado y no somos nosotros. El acto que quería hacer Lucía Montenegro, Victoria, Lilia Lemoine, en recuerdo de la memoria de quienes fueron víctimas del terrorismo, no me parece antidemocrático. Sí es antidemocrático y fascista querer bloquear la protesta y tirarle nafta, más los comentarios en redes que decían que faltó el fósforo: es incitación al odio y a un acto violento bastante importante.

—¿A qué atribuye y cómo explica el triunfo de Milei casi sin pisar la provincia de Córdoba durante la campaña?

—Hay un redireccionamiento hacia las ideas de la libertad. Creo que no refleja el hartazgo, porque ese voto se representa sin ir a votar o con voto en blanco. Por lo que hablo con la gente de la provincia es gente que se fue informando sobre todo a través de las redes sociales, personas que rompieron la distancia. Es cierto que casi no vino a la provincia, pero esta es una nueva forma de hacer política. Somos el único espacio que dio una propuesta antes de las PASO, cómo se va a hacer y cómo pensamos la Argentina a corto, mediano y largo plazo.

—¿Vendrán antes del 22 de octubre a Córdoba?

—Hablamos con él y también con Victoria, creo que ambos van a venir más de una vez. Vamos a trabajar en esa posibilidad.