“Me dolió que se haya ido la Copa América” 

Desde el borde del campo de juego, Héctor Campana muestra con orgullo las obras de remodelación del Estadio Kempes. En las tribunas y en el césped los operarios hacen los últimos ajustes, como si la Copa América de Argentina todavía estuviese en pie. “Esto queda y los cordobeses lo van a disfrutar por mucho tiempo”, repetirá varias veces el presidente de la Agencia Córdoba Deportes en su diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

“Se invirtieron 160 millones de pesos y salvo las luminarias, que vinieron desde el exterior, todo se hizo con empresas, proveedores y mano de obra local, o sea que movimos nuestra economía en tiempos muy difíciles”, reflexiona.

“Al igual que todos me enteré el domingo a la noche, cuando Conmebol mandó el tuit”, comenta “Pichi” sobre la novedad que se conoció hace siete días: el cambio de sede dispuesto por la Conmebol a causa de la difícil situación sanitaria que atraviesa nuestro país.

“La suspensión de la Copa América está bien, porque en Argentina vivimos una situación complicada. Más allá de que sabemos que Conmebol cuida mucho lo sanitario".

"Ese mismo día había tenido una comunicación en la que advertí ciertas dudas, así que no me sorprendió tanto. Más allá de que hacía muy poco nos habían confirmado que volvíamos a tener cinco partidos, como estaba en el plan original”, precisa.

“Mi opinión es que la suspensión está bien, porque vivimos una situación complicada. Más allá de que teníamos la tranquilidad de que Conmebol cuida muchísimo el tema sanitario”, afirma Campana.

“Creo que el torneo se iba a hacer sin riesgos porque todos los equipos iban a estar aislados y vacunados. Pero no puedo decirles a quienes no la están pasando bien que están equivocados cuando piensan que la Copa no se debía hacer. Mi mayor respeto para ellos”, añade.

SIN "PULGA". Córdoba se quedó con las ganas de volver a ver a Messi. El capitán de Argentina podría haber jugado una "semi" en el Kempes.

-Dijiste que no te sorprendió que la Copa se haya ido, ¿te dolió?

-Sí, me dolió. Porque se venía trabajando bien, había 1.200 personas contratadas y estos torneos siempre generan una adrenalina distinta, más allá de que la Copa América ya se había desvirtuado. A principios de 2020 imaginábamos cinco o seis partidos a cancha llena, un Fan Fest con una cantidad de público importante, un gran movimiento de turistas, mucho trabajo para los cordobeses: otra realidad. Por todo eso Córdoba eligió ser subsede y decidió invertir en el Kempes, pero ya está… Ahora hay que prepararse para lo que viene. Las obras quedarán para el futuro, como sucedió con la gran reforma de 2011, que permitió cambiar la fisonomía del estadio y ponerlo en la órbita de los grandes eventos.

-Asumiste en diciembre de 2019 y tres meses después se declaró la pandemia. Un escenario inesperado para cualquiera.

-Como basquetbolista me ha tocado estar lesionado y no poder participar, pero no me imagino lo que deben haber sentido los deportistas cuando empezaron a suspenderse entrenamientos y torneos o no podían trasladarse. En la Agencia nos tocó vivir cosas muy locas, anormales, como desarmar el gimnasio y llevárselo a sus casas a los atletas becados de alto rendimiento. Después empezamos a pelear por habilitaciones y a atender reclamos y descontentos, todo en un contexto de miedo a lo desconocido. Uno no esperaba esta situación pero toda crisis deja enseñanzas y creo que la ciudadanía y la dirigencia tomaron conciencia de la importancia del deporte. Como nunca antes vimos cómo la gente se enojaba si no la dejaban caminar, andar en bici o jugar al tenis, y eso es porque encontró en la práctica deportiva algo para salir del encierro y descargar las tensiones.

-Inimaginable hace un año y medio que en el Kempes terminaron funcionando un vacunatorio y un centro de aislamiento.

-Tal cuál. Veníamos trabajando a full con la Copa América y de un día para otro tuvimos que poner camas en la cancha de básquet, el gimnasio y el centro de prensa. Eso fue shockeante. Un golpe muy duro para todos los que trabajamos en la Agencia. Hubo casi 100 personas que vinieron a hacer al aislamiento y debimos atender. Al auto-vac lo tomo distinto, porque representa la esperanza. Es lindo trabajar para la vuelta a la normalidad.

"Sabemos que hubo una deserción deportiva importante por la falta de motivación y el encierro y todos estamos pensando cómo recuperar el tiempo perdido".

-¿Cómo se planifica la post-pandemia desde el deporte?

-Días atrás hablábamos con mi equipo y decíamos ‘bueno, la Copa América ya pasó; ahora hay que reactivar al deporte`. Lo que viene es respaldar a los clubes, ayudar a los sectores que han tenido dificultades y seguir generando consensos con las federaciones. Sabemos que hubo una deserción deportiva importante por la falta de motivación y el encierro y todos estamos pensando cómo recuperar el tiempo perdido. Lo sanitario se ha vuelto a poner difícil pero todos somos conscientes que la mejor manera de superar esto y salir con el menor daño posible es trabajando en conjunto.

-Además de la Copa América, el deporte cordobés no pudo contar con otros grandes eventos. Sin ir más lejos, el Rally Mundial 2019 había generado un movimiento económico de US$ 16 millones. ¿Se ha cuantificado ese costo pandemia?

-La verdad que no lo hemos cuantificado, pero sin dudas el monto debe ser importante. Por eso ya estamos trabajando para el día después. Nos tocó esto y en lugar de quedarnos sentados nos pusimos a ver cómo recuperar el área y generar ingresos para la provincia a través del deporte. Con la Agencia Córdoba Turismo y distintas cámaras de ese sector estamos trabajando en lo que será la Marca Córdoba de Turismo Deportivo, para potenciar la competencia y la economía regional aprovechando las bellezas naturales de Córdoba. La idea es trabajar en la recuperación de todos los sectores, porque la pandemia nos afectó y nos cambió la vida a todos.

-¿Hay algún compromiso, promesa o diálogo abierto tendiente a compensar la ida de la Copa América de Córdoba?

-Yo no diría compensar. La Conmebol y la AFA saben de nuestro esfuerzo y dedicación y nos tienen en cuenta. Algún partido de eliminatorias vamos a tener seguramente. Si no es este año, será el próximo. No tengo dudas de que el Kempes va a ser un generador de ingresos para la provincia.

BILLIE JEAN KING. El torneo de tenis femenino fue la gran novedad durante la pandemia. Además se mantuvo en pie el Córdoba Open y se disputó la final de la Copa Sudamericana 2020.

“El que politiza la pandemia, se equivoca”

Héctor Campana define como “traumática” la experiencia que vivió en octubre pasado, cuando dio positivo de Covid-19 y fue internado en el Hospital San Roque. “Me tocó y fui uno de los primeros. Me hice un control por sugerencia del gobernador (Juan) Schiaretti, me descubrieron una neumonía leve y quedé aislado durante tres días, así que tuvieron que llevarme el auto y acercarme ropa”, cuenta el funcionario.

“Estar sólo es muy difícil. Me sentí muy raro y recién pude ver a mi familia cuando salí. En el hospital sólo veía a ‘los astronautas’, como yo le decía cariñosamente al personal de salud. En aquellos tiempos ya me contaban lo cansados que estaban, ni me imagino lo que será ahora”, señala “Pichi”.

“El que politiza la pandemia, se equivoca. Aquí no hay ganancia para nadie, al contrario. En este momento la sociedad nos tiene que ver a todos juntos y nadie debe tratar de sacar ventaja”, subraya Campana.

“Nosotros hablamos con los municipios y obviamente recibimos críticas, pero que los opositores se queden tranquilos porque no nos están marcando nada que no veamos”, enfatiza.

“Hoy la prioridad es la salud pero sabemos que la educación, el trabajo y la producción también son importantes. ¿Cómo no vamos a empatizar con quien no puede trabajar o perdió su negocio porque no pudo soportar esta tragedia?”, añade el titular del área Deportes.

“El gobierno ya está pensando el día después, pero también está el día a día y los responsables de que no se llenen las camas o se atienda a la gente somos nosotros, nadie le va a pedir eso a la oposición. No es una crítica, pero está claro que los reclamos son para los que estamos gobernando”, concluye.