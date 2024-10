“Me encantaría ser el goleador del torneo, pero más me gustaría clasificar al Reducido con Racing”

En Nueva Italia hay ilusión y tienen motivos. En un torneo donde Racing atravesó dificultades y momentos complejos, llega a la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional dependiendo de sí mismo para clasificar al Reducido final por el segundo ascenso. El equipo mostró sus argumentos, particularmente en las últimas fechas, para generar esa esperanza en los hinchas. Por eso, cuando desde las 15:05, visite a San Martín de San Juan, en el barrio del nordeste cordobés estarán todos pendientes de la radio y de la plataforma que transmite los partidos por TV.

Si Racing gana clasifica automáticamente al Reducido sin depender del resultado de ningún otro rival. Mientras que si empata o pierde sus posibilidades se complican.

En ese marco, en la previa de este compromiso clave, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Bruno Nasta, el goleador de la Academia, que resaltó la importancia de llegar a este momento dependiendo sólo de ellos. “Estamos bien, trabajamos en la semana para este partido que será clave, pero dependemos de nosotros mismos. Nos preparamos para ir a ganar. En la previa tenemos diferentes sensaciones, porque estamos ante una gran oportunidad, que se mezcla con la ansiedad. Queremos hacer lo mejor posible para que Racing gane”, resaltó el delantero ‘académico’, que tiene 16 goles en la temporada (en los últimos tres partidos convirtió 3 de los 6 goles que convirtió Racing) y está uno del goleador del torneo, Agustín Lavezzi, delantero de Tristán Suárez.

—¿Qué se hace para no estar pendientes, más allá del partido de ustedes, de lo que pase en las otras canchas?

—Nada, porque estamos donde queríamos: dependemos de nosotros. Tenemos que hacer el mejor papel para clasificar, hacer lo nuestro. Esta es la oportunidad que queríamos. Si clasificamos o no, que dependa de nosotros.

—A principio de año te entrevistamos en PERFIL CÓRDOBA y el título fue: “Aspiramos a pelear el ascenso”. Por ahora lo están logrando.

—Sí, aunque todavía el trabajo no está hecho. Sabemos que a principios de año el objetivo era meterse al Reducido y estar a una fecha del final con esta posibilidad, es muy bueno. Y lo queremos lograr, que no quede ahí, en esta posibilidad. Transcurrimos un año largo y estamos de pie, a punto de conseguirlo y si nos metemos en el Reducido vamos a soñar en grande.

—Los sanjuaninos no juegan por nada, van a clasificar en el segundo puesto. ¿Qué se espera para el duelo ante San Martín?

—Será un rival durísimo. Ellos tienen la localía y querrán cerrar el torneo favorablemente. Se verá un gran partido donde se definirá por detalles. Será un juego de mucha intensidad, aunque el calor hará lo suyo. Tendremos que jugar inteligentemente como lo hicimos ante San Martín de Tucumán.

Largo camino recorrido. Racing está octavo en la tabla de posiciones de la Zona A, con 50 unidades. En los 37 partidos disputados, logró 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. En ese camino, tuvo tres entrenadores: Diego Pozzo, Juan Carlos Olave y ahora Diego Cochas. A propósito de ese andar, Nasta analizó: “Fue un año larguísimo, pasaron tres entrenadores, tuvimos momentos altos y bajos. Lo importante es que sacamos los puntos necesarios para tener esta oportunidad. El año pasado a esta altura, estábamos mirando más para abajo que para arriba; y ahora, hace cinco fechas que ya aseguramos la categoría y estamos pensando en clasificar al reducido para ascender”.

El DT Cochas debutó al frente del primer equipo de Racing el 4 de agosto en Mar del Plata y desde entonces la ‘Acadé’ logró cinco victorias, tres empates y cuatro caías. “Diego es un técnico de la cantera, con su primera experiencia y marcó su impronta, que es distinta a la de los otros dos técnicos que tuvimos. Él es más de la posesión, de más paciencia y es algo que está funcionando. Con Pozzo y Olave funcionaba la idea. El aporte de los tres hace que estemos donde estamos”, dijo Nasta. Y agregó: “Pozzo armó el plantel, somos los jugadores que eligió él con la directiva; con Olave sacamos muchísimos puntos, más de los que perdimos y ahora Cochas nos ayudó en un momento difícil y sacamos los puntos necesarios para tener esta chance”.

—¿Qué es lo mejor que tiene Racing hoy?

—Hoy estamos pasando por un momento bueno desde el juego, con paciencia rompemos líneas, encontramos huecos, aprovechamos las oportunidades que tenemos. Yo le rescato a este equipo su paciencia.

—Y tu momento personal, ¿qué te genera?

—Me siento bien, contento, porque lo que estoy haciendo en lo personal sirve para lo grupal, que es lo más importante.

—Pero más allá de lo grupal, mirás de reojo, seguro, la tabla de goleadores. ¿Te gustaría ser el goleador del torneo?

—Sí, cómo no, me encantaría. Pero lo que más me gustaría es jugar el reducido con Racing. Sería una pena ser el goleador del torneo y no clasificar al Reducido que es, hoy por hoy, lo que más me interesa.

LOS RIVALES

Ferro, Agropecuario y Deportivo Maipú son los tres equipos que acechan el puesto que ostenta Racing, para clasificar al Reducido. Los dos primeros, que tienen 49 puntos, se enfrentan a Talleres de Remedios de Escalada (pelea por no descender de manera directa) y Tristán Suárez (sin posibilidades de clasificar), respectivamente; mientras que los mendocinos (48 unidades) visitan a Estudiantes de Buenos Aires (ya está clasificado para jugar el Reducido por el segundo ascenso).