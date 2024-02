Bruno Nasta y el objetivo de Racing en 2024: “Aspiramos a pelear por el ascenso”

El sur del país le sienta bien a Bruno Nasta ya que se formó en el fútbol en Puerto Madryn y la semana pasada marcó el primer gol de la temporada 2024 para Racing. No es casualidad. “En esa cancha me crié, pasé mi infancia, hice inferiores y jugué el Federal A”, cuenta el delantero de 31 años. Pero eso no es todo. En el partido, también estaba presente su familia y sus amigos. Fue un entorno ideal para arrancar el certamen. Y si bien no fue victoria para la ‘Academia’ ante Guillermo Brown (1-1), el atacante bonaerense mostró que este puede ser su año.

Nasta tiene 112 goles oficiales en su carrera. Le cuenta a PERFIL CÓRDOBA que disfruta su trabajo de ser futbolista. Y siguiendo con este juego de coincidencias relata: “Es una alegría tener más de 100 goles, incluso hay una casualidad: el primer gol como profesional lo hice en la cancha de Deportivo Maipú jugando para Brown y mi gol 100 lo hice en la misma cancha, pero con la camiseta de Maipú. Miro hacia atrás y veo todo lo que luché para llegar a este momento, lo que me acompañó mi familia y se disfruta”.

—Jugaste en 10 clubes antes de arribar a Córdoba, ¿qué significa jugar en Racing?

—Es una responsabilidad grande estar en un club que este año cumplirá su centenario. Racing es un club grande, con mucha historia. Juega este año su segunda temporada seguida en la Primera Nacional después de mucho tiempo, pero eso no quita lo grande que es. Además, a todos los partidos de local los jugamos a cancha llena y eso representa un desafío.

Objetivo en la mira. Nasta estuvo la temporada pasada en Racing y pasó por los diferentes momentos que atravesó el equipo, entre ellos los 15 partidos sin victorias. En ese entonces, supo declarar: “Este grupo tuvo los huevos para jugar en momentos críticos”. Para este año, el plantel fue renovado prácticamente en su totalidad y tiene nuevos objetivos.

—¿Qué diferencia hay entre este plantel de Racing respecto al del año pasado?

—La diferencia es que el técnico Diego Pozo agarró el año pasado el equipo armado y costó cambiar de una idea a otra, eso nos llevó tiempo, pero una vez que le agarramos la mano, nos sentimos cómodos. La diferencia con el ahora es que pudimos trabajar con tiempo respecto a lo que Diego pretende. Creemos en el camino que él nos indica. Y cuando es así, se hace más fácil.

—¿A qué objetivo apuntan esta temporada?

—A superar lo del año pasado. Estuvimos a seis puntos de clasificar al Reducido. El próximo paso es entrar al Reducido y pelear por un ascenso.

—Nombraste a Pozo, ¿qué tipo de entrenador es?

—Tiene mucha experiencia en el fútbol. Nos transmite un montón de cosas. Lee situaciones de antemano que después nos sirven. Trabaja bien durante la semana, conociendo al rival y con las cosas que tenemos que hacer. Existe un plan de juego que nos hace sentir cómodos.

—Si te dan hoy la posibilidad de regresar al día que firmaste el contrato con Racing, con todo lo que pasó, ¿qué te dirías?

—Que me felicito por la decisión que tomé. Yo necesitaba un cambio de aire, no estaba cómodo en el club anterior (NdR: Gimnasia de Mendoza). Si me quedaba ahí hubiese peleado por ascender, pero energéticamente no estaba bien. Vine a Racing y encontré una energía distinta. Me hizo bien, más allá de que peleamos el descenso y pasamos momentos difíciles. Fue una decisión acertada venir a Racing.

APOYO EN MOMENTOS CRÍTICOS

Hace unos años le preguntaron a Bruno Nasta sobre quién fue el mejor técnico que tuvo en su carrera: “El mejor entrenador que tuve en mi carrera fue mi papá y después de él, lo pongo a Gustavo Raggio” (DT de Estudiantes de Río Cuarto, al cierre de esta edición internado con pronostico reservado por Covid). En PERFIL CÓRDOBA le pedimos que amplíe esa respuesta y narró: “Con mi papá, Ángel Gabriel Nasta, compartí tiempo en inferiores y como profesional en Brown de Puerto Madryn. Siempre menciono a los dos porque me ayudaron en momentos críticos de mi carrera, cuando toqué fondo. No quiere decir que los otros fueron malos, sino que ellos estuvieron en momentos donde yo apuntaba a abandonar y ambos me pusieron en línea”.