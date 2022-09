“Me hubiese gustado jugar en este equipo”

Guillermo Farré ya es un nombre propio en la historia grande de Belgrano. Ya sabe lo que es quedar inmortalizado como futbolista. Y ahora se encuentra en las puertas de volver a estampar su nombre en los libros eternos del club, convirtiéndose en el primer entrenador que lo saque campeón del torneo de Segunda división.

Sin embargo, se lo ve tranquilo, cauteloso. Al menos eso transmite. Probablemente por dentro la ansiedad esté jugan-

do su partido.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, en la previa al partido ante Brown de Adrogué, cuando el ‘Pirata’ puede coronar el campeonato que lideró desde la primera fecha, el técnico narró cómo afronta estas horas. “No trato de ir más allá de lo que a mí me corresponde. No puedo frenar lo que piensa y se ilusiona la gente, pero yo tengo que ser coherente, precavido y mantener la ansiedad. Debo mantener enfocado al grupo en el próximo partido. Los objetivos se logran con resultados y a nosotros todavía nos falta un resultado”, señala.

El DT explicó: “A lo largo de mi carrera como futbolista, aprendí que hay que tener un equilibrio emocional, sabiendo que no porque hayamos ganado somos los mejores y subirme al tren de lo positivo, ni tampoco cuando pierda enterrarme, porque es parte del juego. Como jugador lo vivencié así. Belgrano desde afuera transmite una pasión tan intensa, en la que están muy presentes los dos extremos y para perdurar tenés que ser equilibrado, de lo contrario te lleva siempre por caminos muy intensos”.

Y agregó: “Estamos contentos, sin dudas, por los resultados obtenidos y con la seriedad que requiere este rol, de afrontar y de preparar el partido que viene con mucha seriedad. Para llevarlo adelante siempre es importante hacerle lugar a mi familia, a mi esposa y las charlas con el psicólogo para descargar”.

—A propósito de ese jugador al que hiciste referencia, ¿te gustaría jugar en este Belgrano?

—Sin dudas. Cuando ves un equipo protagonista, con esta mentalidad para cualquier persona debe ser atrapante estar adentro de la cancha. Pero me deja muy tranquilo que el equipo que me toca conducir transmita pasión.

—Longo y Rojas juegan en una posición similar a la que vos ejercías, ¿qué reseña podes hacer de ambos?

—Están siendo un complemento muy importante en este tramo del torneo. Son un tándem muy importante y está quedando demostrado. De Rojas sabemos la experiencia que tiene para afrontar esta clase partidos. Sabemos que la intensidad de Longo la necesitamos para afrontar estos partidos. La versatilidad del plantel me da para poder afrontar diversos aspectos dentro del campeonato. Hoy los dos están demostrando el rendimiento que tienen y lo importante que son.

—Sos el del póster por el gol a River y ahora podés ser otra vez el del póster por el ascenso y primer campeonato del club. ¿Cómo hacés para ser tan cauteloso como se observa de afuera?

—Los jugadores son los encargados de llevar adelante el objetivo. Ellos son los que se brindan, los que tiene que luchar, comerse las patadas, resolver adentro del campo de juego con la adrenalina alta, con la intensidad del entorno. Los jugadores son los responsables del logro y a mí me toca conducirlos y tomar ciertas decisiones.

PROTAGONISTA. Farré es uno de los tres técnicos más ganadores en la historia de Belgrano, después de Zielinski y Marchetta.

HISTÓRICO

◆ Farré ya es el tercer técnico con más triunfos en la historia de Belgrano en AFA.

◆ El primero es el ‘Ruso’ Zielinski con 80 victorias en 214 partidos dirigidos.

◆ El segundo es Pedro Marchetta, con 39 victorias en 80 juegos.

◆ Farré tiene 34 triunfos en 59 partidos.

EL CABLE A TIERRA DEL DT

En la tranquilidad que aparenta el DT de Belgrano es clave su familia. El lunes, cuando el ‘Pirata’ goleó y hubo una fiesta en el Gigante, al término del juego ingresaron al camp de juego sus hijos y le dieron un abrazo. A propósito, Farré narró: "Uno cuando se encuentra en este en este rol está constantemente pensando. Estas tomando mate y estás pensando, estás manejando y estás pensando. Trabajás con la cabeza, pensás en el funcionamiento, en un jugador, en otro. Es como que no te podés desconectar nunca. Entonces , los chicos en la casa te hacen salir de eso, los tenes que educar, corrigiendo. Son mi cable a tierra, no es de tranquilidad el cable a tierra, porque los chicos no te dan ese momento de paz. Es barullo, ruido, movimiento, pero ese es el cable a tierra que me dan en casa y lo valoro mucho”.