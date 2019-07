Mestre había llegado con buenas intenciones a Forja…

El paso de la fórmula del oficialismo nacional integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto el viernes último dejó muchísima tela para cortar. No solo por el contenido de cada uno de los discursos enfocados en lo que viene, las Paso del 11 de agosto, sino también por las referencias que ambos integrantes de la fórmula hicieron sobre lo que pasó. Y el “nene” con el que se dirigió Pichetto al intendente Ramón Mestre desde el escenario fue de lo más comentado. En Córdoba algunos trataron de bajarle la espuma, incluso el propio intendente lo publicó en su Twitter y agradeció “el cariño” del senador, pero lo cierto es que no cayó bien en el Palacio 6 de Julio. Sin embargo, el gesto de Pichetto no sorprendió únicamente al entorno de Mestre, sino que fue motivo de charla de otros socios cordobeses a la salida de Forja. Incluso uno de ellos comentó: “Ramón había llegado con la mejor. En la reunión que se hizo antes del acto mostró encuestas que lo tienen a Mauricio (Macri) en casi 50 puntos en Córdoba y sacándole más de 25 a la fórmula de los Fernández, se mostró dispuesto a trabajar y después se tuvo que comer los palos que vinieron del escenario. Pero esto es así…”, sintetizó un armador de la alianza que nada tiene que ver con Mestre.



Un paso que no fue tan “11 puntos”

El otro arribo que también se convirtió en uno de los temas de la semana fue el del miércoles el del candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández. Que había llegado con una expectativa por reconstruir la relación con los cordobeses y se fue en medio de una polémica que incluyó discusiones con los periodistas y una foto con el gobernador Juan Schiaretti que no tuvo la calidez que los albertistas esperaban. Es más, a esto Fernández le debió sumar el enojo de los candidatos a diputados de su lista en Córdoba que se sintieron desairados al no tener una foto con el presidenciable de Cristina Kirchner. Concluida la reunión de casi una hora en El Panal, uno de los que salió junto a Fernández fue el referente nacional del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que había acompañado al candidato a Córdoba y se muestra en medios nacionales como uno de los voceros de la fórmula. Lo llamativo fue el optimismo con el que salió Navarro, que teléfono en mano calificó la reunión con Schiaretti como de “11 puntos”. El dirigente no estuvo en la charla mano a mano sino que se quedó en una antesala con Alejandra Vigo, la diputada nacional y esposa del gobernador cordobés.

La salida de un intendente

Mientras la treintena de periodistas aguardaba en la explanada del Centro Cívico por la salida de Alberto Fernández de la reunión con Schiaretti, se generó un movimiento puertas adentro que hacía presumir que la salida del candidato presidencial era inminente. Se veía personas que iban y venían detrás de la puerta de vidrio de ingreso al sector de prensa hasta que una de ellas se abrió, alguien salió y los fotógrafos empezaron a disparar. “Falsa alarma” se sintió. Sucedió que no salió Fernández sino que quien atravesó la puerta fue el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, que en un par de semanas tiene Paso en su ciudad y él no podrá ser candidato. Torres, que no tuvo foto con Fernández el miércoles, apuesta a que su sucesor en la ciudad del Tajamar sea su hermano Marcos.



Concejales que comparten community manager

En el seno del Concejo Deliberante está instalada una frase: “donde va Balián, va Balastegui y viceversa”. En referencia a los concejales del oficialismo y los constantes movimientos en tándem que realizan los radicales. Bueno, lo que quedó claro esta semana es que los ediles además de compartir tiempo comparten el community manager, es decir el responsable de manejarles las redes sociales, porque quedó en evidencia tras el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa y la despedida que le hicieron ambos en sus perfiles de Instagram. Con distintas fotos, es cierto, el texto fue… ¡exactamente el mismo!