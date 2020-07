“Mestre tuvo un descarado interés para que Cotreco se caiga y se vaya de Córdoba”

Cotreco prestó el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba entre febrero de 2012 y noviembre de 2018. Lo hizo con empleados de Crese, la empresa municipal. Sin embargo, la Justicia procesó a sus socios y presidentes del directorio por la deuda con Afip por aportes patronales.

El CEO de la compañía, Horacio Busso, explicó que las cargas eran por trabajadores que no le pertenecen. Y que, si hay un deudor, es el municipio.

Su abogado, Manuel de Allende agregó: “La retención es una ficción contable”. “Si hay que pagar al fisco o al empleado y en el medio está el señor que vende el combustible, el que cobra el enterramiento, el que arregla los camiones, se priorizan los pagos”, completa Busso.

Ambos recibieron a PERFIL CÓRDOBA.

—¿Por qué un empresario decide participar de un engendro para brindar un servicio con empleados “prestados” por la Crese?

—Fue la modalidad que usó el Ejecutivo municipal de ese momento para intentar privatizar el servicio de Crese. Era un descontrol. Se cedió el personal en forma transitoria, no permanente. Por eso volvieron a la firma Crese y después al Esop; y quien pagó las indemnizaciones del personal fue la Municipalidad. Uno entró en este juego porque el ejecutivo puso las reglas y no había otras.

—¿Qué pasó con el Surrbac cuya denuncia inició esta causa?

—Nada. La empresa entró en un procedimiento preventivo de acreedores. Fue porque la gestión Mestre tuvo un descarado interés de que Cotreco se caiga y no siga en la ciudad de Córdoba. Lo que la empresa quedó debiendo es infinitamente inferior al monto que debe la Municipalidad. El sindicato generó una demanda de cobro. No había recursos para pagar. La empresa siempre priorizó el pago de sueldos de los empleados.

—¿Por qué denuncia por retención de aportes a Cotreco y no al municipio, si era el verdadero empleador, según usted sostiene?

—Por solidaridad laboral.

—¿Quién presentó los formularios de las cargas sociales?

—Nosotros. Para que el trabajador no se quedara sin ART ni obra social. No fue para hacernos responsables del pago que le correspondía a la Crese.

—¿Quién pagaba los sueldos y hacía las retenciones para pagar luego a la Afip?

—Estamos hablando de retención indebida, pero no hay deuda con la obra social, ni con el gremio.

—Hay deuda con Afip…

—Eso está en discusión en el concurso. Todavía estamos discutiendo el mes de noviembre de 2018. Explicame cuál es el argumento que tiene Mestre para pagar a Lusa y a Ersa y no a Cotreco. El último mes a Cotreco le pusieron una multa por un paro del Surrbac que a nuestra colega (Lusa) no se lo pusieron. Hubo una animosidad clara por parte de la administración municipal anterior.

—¿De cuánto es la deuda en el concurso?

—No está determinada. Es infinitamente menor al monto del que se habla.

—También Rentas les reclamó pagos de deudas. Da la impresión de una conducta evasiva permanente de Cotreco.

—Tenemos una crisis financiera. No tenemos conducta evasiva. Durante meses y años no teníamos el dinero. Evadir es no mostrar la deuda. Nosotros la mostrábamos, le decíamos que otro era el deudor y lo que estábamos convencidos que teníamos que pagar, lo metíamos en planes de pago. Se sostuvo como se podía. Quisiera que hagas una radiografía de cualquier empresa de servicios públicos: Sarmiento, Ciudad de Córdoba, Aucor, quebraron; Ersa en concurso de acreedores, lo mismo Cotreco pero salvada gracias a los contratos del interior y de Santa Fe. Todos concursados y quebrados. Y si miramos a la Tamse y a Crese, las empresas municipales son las peores.