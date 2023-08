“Mi sensación es que los árbitros hoy no tienen clara la hoja de ruta”

Néstor Pitana fue jugador de fútbol, basquetbolista, extra de cine, custodio de boliche, socorrista, guardia de seguridad, DJ y profesor de educación física, y no reniega de ello. Pero asegura que sobre todas las cosas será siempre referí.

“Uno nunca deja de ser árbitro, más allá de que no continúe pitando”, afirma el misionero que dirigió más de 500 partidos entre torneos de la AFA, la Conmebol y la FIFA, entre ellos cuatro del Mundial de Brasil 2014 y cinco del Mundial de Rusia 2018, incluida la final Francia-Croacia.

“Se siente nostalgia, ganas de estar adentro de una cancha, de experimentar esa adrenalina de tomar decisiones. Yo tenía ganas de seguir, pero el momento del retiro llega tarde o temprano y hay que dar paso a los más jóvenes”, admite. El diálogo telefónico con PERFIL CÓRDOBA es un paréntesis entre “llevar y traer a los gurises” y la rutina diaria de correr algunos kilómetros.

Cuenta que son días calurosos los que transcurren en Posadas (“a pesar de estar en pleno invierno, acá estamos tomando tereré”) y apunta que es la primera entrevista que concede tras haber ‘colgado el silbato’ el 25 de octubre pasado, en el empate 1-1 entre Platense y Lanús por la 27° fecha de la Liga Profesional 2022. “¿Sabés qué pasa, chamigo? Siempre fui una persona de hablar lo justo y necesario”, puntualiza.

-¿Qué ha sido de su vida en los últimos 10 meses?

-Estuve haciendo asesorías en Brasil, Panamá y Bolivia, y también dirigí un par de partidos. Me invitaron de Estados Unidos y del Mundial Amateur.

-¿Y cómo la va llevando?

-Se extraña, porque fueron veinte años en el arbitraje. En cualquier oficio, trabajo o profesión, uno puede ir manejando más o menos su retiro, pero en el caso del deporte es diferente, porque hay muchas cosas que conspiran contra lo que uno puede planificar. Además, en nuestra humilde actividad no hay un acompañamiento sicológico como para sobrellevar esa situación. En mi caso, ya había jugado todo, no tenía una aspiración determinada, y me di cuenta que en la foto de los bautismos, los cumpleaños y los casamientos no estaba, así que junto con mi familia decidimos un fin de ciclo. La verdad es que no fue sencillo, pero ya di vuelta la página. Hoy me gustaría poder transmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones.

-¿Le interesa trabajar en la formación de los árbitros argentinos?

-Sí, claro. Pero la AFA hoy tiene una Dirección Nacional de Arbitraje, una cabeza, una idea de trabajo. El cambio generacional se está sintiendo: los jóvenes se ven obligados a demostrar su potencial más rápido, y eso no es algo que se logra de un partido a otro. Para llegar y consolidarse hacen falta esfuerzo, humildad, honestidad, orgullo, capacitación y trabajo en equipo, y también un seguimiento más cercano, una guía de parte de quién ya vivió todas las situaciones posibles. Hay que darles más herramientas a los nuevos referís, una formación integral. Y prepararlos para el error. El apoyo psicoemocional a los árbitros es algo que no está bien trabajado.

DESPEDIDA. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le entregó una plaqueta a Pitana. Fue el 25 de octubre de 2022, antes de Platense-Lanús. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-En los últimos tiempos, el arbitraje en Argentina ha sido cuestionado, sobre todo por la disparidad de criterios a la hora de interpretar y resolver situaciones de juego similares. ¿Qué opina al respecto?

-Uno no puede opinar con autoridad, ya que no está adentro de una cancha. No obstante, pienso que esa sensación de disparidad de criterios que se advierte en el mundo fútbol, debiera hacer sonar las alarmas en la Dirección Nacional de Arbitraje. Mi humilde percepción es que faltan trabajo, conexión y seguimiento, y que los árbitros no tienen clara la hoja de ruta. En esta profesión todos buscamos la justicia, pero eso no debe estar contextualizado por el hecho ser local, visitante o neutral. A mí me preocupa mucho el tema de que los árbitros sean libres para tomar decisiones, y que sean firmes. Yo me sentaría con todas las partes involucradas, para evaluar qué se quiere del arbitraje y buscar la forma de mejorarlo, porque mejorar el arbitraje es mejorar el fútbol.

-¿El VAR llegó para mejorar el arbitraje o para agregar más confusión?

-Aún no lo podemos decir, porque es una herramienta muy nueva en un deporte que tiene 100 años de historia. Para mí, vino para clarificar el fútbol, para que no se cobren goles que se convierten con la mano o queden impunes infracciones que son para expulsión, ya que el fútbol se ha vuelto muy intenso y muy veloz. Por mecanismo y planificación, el VAR es casi perfecto, pero después tiene que haber una sintonía. En ese sentido, es fundamental el rol del árbitro principal, que debe tener mucha personalidad y también las consideraciones correctas para poder resolver una situación. Cuando hay muchas idas y vueltas, entramos en una zona de confusión. Si el VAR no está bien instruido, empieza a conspirar contra el fútbol, y sobre todo contra la justicia. Varias veces me tocó estar frente a una pantalla durante los partidos y la verdad es que no me sentía un surubí en el Paraná, aunque lo tenía que hacer. A mí dame la cancha.

-¿Qué significó ser elegido el mejor árbitro del mundo en 2018?

-Un orgullo inmenso. Más teniendo en cuenta que en Argentina, históricamente, a los que somos del interior todo nos cuesta el doble o el triple. Por suerte, en los últimos treinta o cuarenta años han surgido en todas las provincias árbitros de mucho carácter y capacidad. Aquel logro personal me sirve para decirles a los más chicos ‘que tu GPS no frene tus objetivos’. Para llegar, no importa si sos de Bell Ville o de Villa María, lo realmente valioso es que hagas las cosas con cariño, esfuerzo y humildad.

VAR. “Cuando hay muchas idas y vueltas, entramos en una zona de confusión”, asegura el misionero respecto a la asistencia tecnológica. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Influyó en la decisión de su retiro la determinación de la AFA de sacarlo de la lista de árbitros internacionales a partir de 2022?

-Obvio que eso precipitó un poco las cosas. Fue un golpe, más allá de que uno sabía que no era eterno y que en algún momento debía concluir un ciclo. La verdad es que no lo esperaba, porque venía cumpliendo con todos los requisitos y haciendo el ‘check-in’ para ir a un tercer Mundial, más allá de que esa decisión no pasaba por uno. Lo curioso es que me enteré tres días antes de dirigir en Montevideo la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, el partido más importante del continente en 2021.

-En la actual conducción del SADRA fue designado secretario de Prensa y Cultura, ¿sigue trabando para los árbitros del interior?

-Hoy no tengo una participación activa. Ya he cumplido con el sindicato.

-¿Lo tentaron para participar en política?

-En 2019 formé parte de la lista de un partido provincial (el Frente Renovador de la Concordia, que gobierna a Misiones desde 2003), como tercer candidato a diputado nacional; entraron los dos primeros y yo quedé afuera. Después no seguí, pero siempre aparecen invitaciones. No soy el Papa Francisco, pero con errores y aciertos puedo mirar a la cara a todos.

-¿Es concreta la posibilidad de conducir el arbitraje de Paraguay?

-En algún momento mi nombre apareció entre los candidatos para hacerse cargo del tema de los árbitros en la Federación Paraguaya de Fútbol, pero no hubo ningún contacto oficial. También se habló sobre algo en Chile. La verdad es que me encantaría. El arbitraje me ha dado muchas cosas lindas, y me ha formado como persona, como padre y como esposo; y me gustaría continuar vinculado a esta profesión, aportando desde mi experiencia.

POLIDEPORTIVO. Pitana jugó al fútbol como delantero en Guaraní Antonio Franco y Deportivo Mandiyú, y también fue basquetbolista. Como árbitro de fútbol, llegó a dirigir la final del Mundial 2018. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Un partido diferente

De Córdoba, Néstor Pitana tiene presente un Instituto-Talleres en la B Nacional (“en el Estadio Kempes, creo que hizo un gol ‘Miliki’ Jiménez”) y un Alumni de Villa María-Independiente Rivadavia de Mendoza por el Federal A (“fue la primera vez que una terna totalmente posadeña dirigió un partido de la AFA”). “También me tocó arbitrar a Racing, en una cancha que siempre estaba muy bien cuidada, y a General Paz Juniors”, añade.

Entre los recuerdos que lo vinculan a nuestra provincia, el dos veces mundialista destaca el 2-0 de Belgrano sobre River en Alberdi, en el primer juego de la histórica Promoción/Reválida de la temporada 2010/2011. “Fue la noche en la que varios hinchas visitantes se metieron a la cancha. Por suerte no pasó a mayores. Fue un momento muy tenso. Desde el principio dio la sensación de que se trataba de un partido diferente”, rememora.

Más allá del fútbol, Pitana menciona entre sus referencias cordobesas al grupo cuartetero La Konga, con el que compartió un evento en Posadas en marzo pasado. Allí se presentó como ‘DJ Pita’, haciendo gala de sus dotes con la bandeja. “Es un hobby que tengo desde mi época de la secundaria, en los ’80. Mi tío tenía una discoteca, que eran boom en aquellos tiempos, y me empezó a gustar eso de mezclar música y animar fiestas”, revela.

MÁXIMA TENSIÓN. Pitana fue el árbitro del célebre Belgrano-River del 22 de junio de 2011. Esa noche, hinchas visitantes invadieron la cancha. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Cerca de la revolución

Néstor Pitana pudo comprobar en persona el impacto que provocó la llegada de Lionel Messi al fútbol estadounidense. El exárbitro estaba de vacaciones en Florida a principios del mes pasado, cuando se conoció la contratación de ‘la Pulga’ por parte del Inter Miami.

“Justo salió la noticia de que ya había firmado contrato y se empezó a notar ‘La Revolución Messi’. Fui a alquilar un auto y, cuando vieron que tenía registro de conducir argentino, no hicieron otra cosa que hablarme de él”, cuenta.

“Nunca lo dirigí. Fui cuarto árbitro en un amistoso Argentina-Brasil, pero él no jugó esa vez. Luego compartimos varios momentos durante la Copa América 2021”, refiere Pitana sobre el capitán del seleccionado albiceleste.

ENCUENTRO CERCANO. El misionero dirigió Diego Maradona cuando era DT de Gimnasia, y nada menos que en un clásico con Estudiantes. /// FOTO. CEDOC PERFIL

-¿A Maradona lo llegó a conocer?

-Sí. Cuando era DT de la Selección, hicimos una mini-pretemporada con los árbitros en el predio de Ezeiza, y él pidió jugar un partido con nosotros. Compartir un campo de juego con Diego fue algo increíble. Más adelante me tocó dirigirlo como DT de Gimnasia, en un clásico con Estudiantes; se acercó a saludarme antes y después del partido, de una forma muy cordial. Yo siempre digo que había que ser Maradona y que hay que ser Messi, aunque por mi experiencia puedo hablar de dos personas muy sencillas. Lo mismo sentí con Cristiano Ronaldo, un tipo muy correcto, a quien me tocó arbitrar en Brasil 2014 y en un Mundial de Clubes.

-¿Y qué me dice de Pitana? En Misiones usted debe ser toda una celebridad.

-No, para nada (risas). Acá somos todos de carne y hueso.