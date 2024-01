Miguel Pardo: "si vas a la planilla de Excel no podés hacer los shows"

Pardo Producciones, la compañía de showbizz que comanda Miguel Pardo, tendrá cerca de 30 producciones esta temporada. La mayoría, en Villa Carlos Paz, donde hay apuestas muy fuertes como la comedia musical Mamma Mía una licencia internacional que protagoniza Florencia Peña. Optimista al extremo –“algunos dirán que estamos locos”- Pardo asegura que no se replanteó parar o bajarlas obras pese al contexto nacional. Y afirma que para poner en marcha las producciones hubo una ingeniería de costos para negociar con proveedores, técnicos, músicos y artistas: “algunos tuvieron atenciones, otros nos financian, otros van a riesgo”, cuenta.

En diálogo con PERFIL CORDOBA aborda los detalles del negocio atravesado por un clima complejo y pide por una fuerte recomposición de los salarios de los trabajadores: “los trabajadores son los que mueven la economía, hay que lograr que ganen más y los que tenemos más podemos hacer algo. Esa recomposición va a llevar tiempo, pero tiene que llegar”, dice.

-¿Con qué expectativas arrancaste esta temporada tan compleja?

-Si teníamos que mirar las expectativas eran inciertas, pero tenemos una máquina, una productora demasiado grande. No podemos parar, tenemos que producir. Tenemos que salir al mercado, después vemos. En función de eso armamos una grilla muy desafiante, muy jugada y la gente nos respondió bien. Pensá que largamos los primeros días de diciembre con los primeros espectáculos y seguimos. Nos jugamos en el estado en que esté el país, no nos importa.

-En algún momento apartas las noticias.

-Totalmente. Si no, entras cabizbajo presumiendo un resultado X. Yo no puedo hacer eso. Mi cabeza está en producir y presentar espectáculos en el lugar que sea. Son espectáculos que venimos preparando desde hace meses.

-¿Cómo ha sido el diseño de la temporada?, ¿cuántas veces dibujaron los presupuestos?

-Ha sido rarísimo. Algunos proveedores nos acompañaron en el desafío, nos recibieron una parte, otra parte nos financiaron y así. En muchos casos salimos con capital propio a comprar de contado.

-¿El algún momento se te cruzó por la cabeza bajar algunos shows?

-No, no, nunca. Porque yo tengo una estructura armada y más allá de la situación en qué está al país yo salgo al mercado. La producción de una comedia musical como Mamma Mía es carísima, y trabajan en total más de 80 personas. Está todo muy dolarizado, como el escenario y tenemos la licencia de un espectáculo internacional, es la segunda más cara del mundo. Hay un mundo de personas traccionando para esa situación. Mi política es ir para adelante y arriesgar.

-¿Cómo crees que responde la gente?

-Hasta ahora muy pero muy bien. Las cifras vienen acompañando, la gente está sacando mucho anticipada, eso es muy bueno. Eso marca una planificación del entretenimiento. Eso es muy bueno, pero esto recién empieza. Tenemos un presidente nuevo, las medidas se tomaron hace una semana.

-¿Te preocupa el impacto en el bolsillo de la inflación que tenemos?

-La inflación siempre es preocupante, pero también hay que decir que estamos acostumbrados. El argentino en general, está acostumbrado a moverse en aguas turbulentas. Esto no es nada nuevo para cierta generación que vivió crisis anteriores y ajustes. Yo era adolescente y me fui de país con la híper de Alfonsín. Iba a comprar puchos y no me querían vender. Estuve tres años afuera. Pero era pendejo y me podía ir. Yo paso hoy la mitad del año en España y vivo las dos realidades. La de acá y la de un país ordenado, sin inflación, con financiamiento.

De todas formas acá tenemos cuotas sin interés, diferentes planes, promociones especiales, descuentos y ofertas puntuales. Creo que el argentino se reinventa, es un fenómeno mundial de cómo se reinventa, es increíble lo que sucede en este país. Nosotros hacemos propuestas para que la gente no deje de ir, no cerramos barreras al consumo. No dejamos afuera a nadie.

-¿Cómo se movieron los precios?

-Bueno, de acuerdo al plan y la ubicación una entrada de Mamma Mía sale cerca de $15 mil y para las otras obras hay de $12 mil, $10 mil. Si el año pasado las entradas estaban entre $7 mil y $8 mil y la inflación interanual es de más del 200%, entonces las entradas deberían valer $30 mil. Y valen $15mil. Eso quiere decir que en algún lado ajustamos. Y no ajustamos en la calidad del producto, trabajamos con mucha imaginación y en la apuesta por sumar volumen.

-¿Pero te van a cerrar los números?

-Los números me van a cerrar cuándo vea los cálculos finales. Si yo voy con una planilla de Excel a producir no puedo producir nada. Tengo que tener toda la ingeniería en vender, en arreglar con los artistas. Gracias a Dios los artistas no han acompañado, algunos haciendo atenciones, algunos entrando a riesgo. Si vos vas a la planilla de Excel no los podes hacer. En la planilla de Excel la entrada debería estar en $30 mil. Esto la gente lo tiene que saber, hay un gran esfuerzo para traccionar gente y vender diversión.

-¿Cómo están viendo el rumbo del país y los primeros pasos del gobierno?

-Yo lo miro a través de los ojos de mis hijos. Soy optimista. Las soluciones inmediatas son medio raras. Como sacar una doble o triple hipoteca de la casa para irte de vacaciones. Es una trampa. Las soluciones son a mediano y largo plazo. La tenemos que pasar, que afrontar todos. Yo lo que siempre digo es que los trabajadores, la clase trabajadora debe tener un salario muchísimo más alto. Si todos ganarán un poco más toda la economía se mueve.

-A las reformas y desregulaciones que se están haciendo en economía vos pedís que se lo acompañe con un salariazo.

-Sí. Más que un salariazo, no sé si llamarle así, creo que todos deberían tener más poder adquisitivo para que la economía corra. Si la economía corre yo vendo más, el diario vende más pauta, todo circula. Creo que eso lleva tiempo, es un proceso que hay que pasar. Es como una hepatitis, tenes que estar en cama. En nuestro caso, para que ese proceso sea lo menos complicado posible tratamos que ese ajuste no llegue a la clase trabajadora. Y que los que tenemos un poco más hagamos el esfuerzo, el empresario, el comerciante grande para que todos colaborando eso llegue a la economía nacional y la rueda gire. Porque los que hacen girar la rueda son la clase trabajadora. Si como empresario me sacan con un impuesto pero vuelve a la gente para su poder adquisitivo va a mejorar. Es un círculo que lleva un tiempo y hay que ser paciente.