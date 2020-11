Milagros, la maestra cordobesa

La ciudad de Córdoba estaba viviendo un caos en diciembre de 2013 debido a un paro de policías que incluyó disturbios y saqueos en las calles. Y mientras la ciudadanía cordobesa se encontraba alterada por esos días, una adolescente de barrio Cáceres hacía historia en Cochabamba, Bolivia, alejada de toda esa tensión. Milagros Brizzi se consagraba Maestra Internacional de ajedrez, siendo en ese entonces la argentina más joven en conseguirlo. Y al día de hoy es la única cordobesa en actividad que puede ostentar tal título de honor.

Desde hace unas semanas la serie “Gambito de dama” es lo más visto en la plataforma de Netflix en distintos países, y tiene como personaje principal a una excelsa jugadora de ajedrez. Esta serie ha provocado un nuevo boom en la disciplina que ya arrastraba un envión importante desde la aparición de Magnus Carlsen. Sin embargo, que la protagonista sea una mujer es todo un acontecimiento para el ajedrez.

A propósito, en diálogo con PERFIL Córdoba, Milagros Brizzi contó: “Es un ambiente tradicionalmente masculino, que ha hecho muy difícil la inserción de la mujer. No porque haya una diferencia en cuanto a juego, en eso somos de los pocos deportes que es posible jugar en conjunto, pero para ponerte un ejemplo el último equipo olímpico nacional femenino está en juicio con la federación nacional por el no pago de viáticos, que si se le otorgó al equipo absoluto. Si bien hay avances en cuestiones de género, todavía hay mucho camino por delante. En mi caso personal siempre estuve muy contenida porque mi hermano también participaba, y al comenzar a jugar de tan chica también me acompaño mucho mi familia hasta que pude desenvolverme sola”.

A propósito, la cordobesa comenzó a jugar al ajedrez a los 9 años, se inició en la escuela de Luz y Fuerza y al poco tiempo se sumó al taller de ajedrez de la Biblioteca popular de Bella Vista. Las vueltas de la vida, luego, ella fue profesora en ambos espacios. “Empecé a jugar ajedrez por interés de mi hermano Víctor (que también fue campeón argentino sub 16). Nadie en mi familia sabía o sabe jugar a excepción de nosotros dos. Al llevarnos solamente un año y medio hacíamos casi las mismas actividades, a las dos semanas fuimos a nuestro primer torneo. Fue una hermosa experiencia de ahí comenzamos a jugar muchos torneos de niños y a las dos años de aprender a mover las piezas fui a mi primer nacional”, relata la Maestra Internacional que ha ganado dos sudamericanos, cuatro nacionales, un Panamericano Blitz (modalidad rápida), un cuarto puesto en Panamericano sub-20, un tercer puesto en el Argentino femenino de mayores, entre demás torneos tanto cerrados como Open.

Sobre la popular serie de Netflix la cordobesa de 24 años, que además estudia para ser Licenciada en Ciencias Económicas, opinó: “Me encantó la serie. Le hace muy bien al ajedrez tener este tipo de difusión en una plataforma que lo ve mucha gente. El ajedrez está bastante bien retractado en la serie, el ambiente de los torneos, la concentración de los jugadores... Ayuda a que se difunda muchísimo. De hecho, hay mucha gente que está llamando para aprender o gente que jugaba de chico y quiere volver. Me gustó mucho por la propaganda que le da al ajedrez, también”.

En Córdoba hubo sólo 3 maestras internacionales: Edith Soppe (fallecida), Liliana Burijovich (ya no compite) y Milagros Brizzi.

Pasión por el ajedrez

La maestra cordobesa Milagros Brizzi con sus 24 años da clases particulares de ajedrez. Ahora lo está haciendo vía online debido a la cuarentena. Brinda talleres en todos niveles, tanto para quienes juegan en forma federada como para aficionados. Esta apasionada del tablero cuenta: “Lo que más me gusta del ajedrez es lo infinito y sorprendente que es, uno cuando juega se vuelve creador de la partida, tomando decisiones, dándole forma a sus ideas, asumiendo sus consecuencias. Es una lucha de dos personalidades tratando de imponerse, y en esa lucha hay muchísimas combinaciones distintas, cada partida es una batalla diferente a la anteriores y eso lo hace magnifico... Descubrí que el que es ajedrecista lo será siempre. Que en este contexto de cuarentena se haya quintuplicado la cantidad de partidas online es solo un reflejo de todos los ajedrecistas "dormidos" que retornan al juego”.

Córdoba ajedrecista

Previo a la pandemia en Córdoba se jugaba en el Club Ajedrez Pensado, donde se daban clases, había actividades, charlas, encuentros y demás. También era una postal habitual en la plazoleta que está detrás de la catedral donde era habitual ver mucha gente alrededor de tableros, y en un bar sobre la cañada; entre otros tantos lugares. No hay muchos clubes de ajedrez, pero sí una gran cantidad de talleres.