Milei firmó el decreto para reglamentar las sociedades anónimas en el fútbol: cuál es la postura de los clubes de Córdoba

El presidente Javier Milei firmó el decreto para reglamentar las sociedades anónimas en el fútbol argentino.

La normativa fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

Talleres-Belgrano, partido aparte en la discusión por el proyecto Fútbol SA

Precisiones

El decreto 730/2024 establece que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene un plazo de un año, desde la publicación del decreto, para modificar su estatuto.

“Sin perjuicio de que las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispongan de UN (1) año para modificar sus estatutos a efectos de su adecuación, según los términos previstos en el artículo 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70 del 20 de diciembre de 2023, durante el curso del plazo otorgado para modificar sus estatutos e independientemente de que estos hayan sido modificados o no y aun posteriormente, dichas asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas no podrán impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada, si aquella está admitida por la Ley N.º 20.655 y sus modificaciones y complementarias”. expresa la norma.

‘Cordobazo’ futbolero: un pelotazo en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas

Cuál es la posición de los clubes de Córdoba

Si bien la reglamentación de la ley ha sido reciente, ya se conocía desde un tiempo atrás la posición sobre esta problemática de los tres clubes del fútbol de Córdoba que militan en la máxima categoría

“El Club Atlético Belgrano, tal como lo establece su historia, identidad y el estatuto de nuestra institución, ratifica su carácter de asociación civil. El destino del Club le pertenece a sus socios y socias”, publicó el 11 de noviembre en “X” la institución de barrio Alberdi.

Talleres no se pronunció ese día, aunque su presidente Andrés Fassi tendría una postura favorable a las sociedades anónimas en el fútbol.

"De las 30 ligas más importantes del mundo, Argentina es la única que no acepta las sociedades anónimas. Dentro del fútbol se necesita un cambio radical y habrá que ver cuál es de acuerdo a la idiosincracia. Pero debería haber normas y transparencia", declaró en un congreso en 2016, según cita El Doce.

El mismo día Instituto difundió un comunicado en esa red social con el siguiente mensaje: “Instituto A.C.C ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro contemplado en el estatuto que rige la vida del club. Como recalcó nuestro presidente Juan Cavagliatto en la última asamblea. ´El club es y será de sus socios´”.

Rechazo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó por 45-0 durante la asamblea ordinaria realizada el 23 de noviembre del año pasado la posibilidad de que los clubes puedan dejar el formato de asociaciones civiles sin fines de lucro, según publicó el periodista Hugo Caric de Perfil Córdoba.

"Es un tema terminado, no vamos a pelear contra algo que no existe. La posición institucional la marcaron los clubes", aseguró Claudio Tapia tras ese cónclave, en el que Talleres fue el único que no participó.