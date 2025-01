Muerte de bebés en el Neonatal: la segunda semana del histórico juicio, en frases de los protagonistas

La segunda semana del histórico juicio por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba tuvo como principales protagonistas a las madres de los niños fallecidos, a las mamás de los que lograron sobrevivir, y a sus familiares.

A continuación un repaso por las principales frases de los testimonios del juicio durante estos días.

Yoselín Rojas

La mamá de Angeline dio el lunes durante la quinta jornada del proceso judicial un desgarrador relato sobre la pérdida de su hija:





"La enfermera Brenda Agüero nos miraba de una forma extraña, como de reojo. Era una mirada fría".

"Los médicos nos dijeron que era inexplicable".

"La mataron cruelmente".

"Hoy conté mi verdad por todos los bebés asesinados. Eran inocentes y no merecían morir así".

"A nosotros nos hicieron creer que nada pasaba, cuando estaban pasando tantas cosas. Es un dolor grande. Vivimos ahora con ese dolor de por vida”.

El tribunal quiere saber si las autoridades formalizaron alguna denuncia por violencia obstétrica

Vanessa Cáceres

La madre del primer bebé muerto en el Hospital Neonatal brindó un conmovedor testimonio durante la sexta jornada del histórico juicio.

"Nos mostraban a la persona que estaban acusando y al mismo tiempo nos metían en la Casa de Gobierno; entré descompuesta, fui vomitando en el camino. El gobernador, en teoría, no sabía nada. La verdad es que yo sinceramente no creo que no hayan sabido".

"Nunca me ofrecieron ayuda psicológica. Con las madres no tuvieron respeto. Nos dejaron solas, desde el Ministerio, desde el hospital. Si no hubiéramos puesto el cuerpo, nada de esto hubiera sucedido".

"Cuando me entregan su ropa, la parte de arriba desapareció, nunca nos la entregaron, y la ranita tenía una mancha de sangre. Después nos enteramos de que le habían puesto la vitamina en una pierna y la mancha apareció en la otra. Quién desvistió a nuestro hijo, ¿no se dieron cuenta? Nos mintieron diciendo que era algo excepcional".

"Le reventaron el corazón. El corazón de mi hijo estaba totalmente destruido. Los médicos no entendían qué había causado el problema cardiaco".

"Necesito entender qué pasó. Hay cosas que no me quedan claras".

"Algunos aquí le pidieron al jurado popular que no caiga en cuestiones que tengan que ver con los sentimientos. Por el contrario, yo le pido al jurado que tenga algo de sentimiento. En esta causa faltó humanidad, nos dejaron desamparadas creyendo una historia que no existía".

"Creyeron que era un hospital público y que trataban con gente ignorante. Ahora están todos cuidándose por saber qué día empezó todo. Les pido a los presentes que tengan humanidad, muchos de ustedes son padres. No puede ser que se olviden de la parte humana".

La frialdad de Brenda Agüero frente a la conmoción de las madres que perdieron a sus hijos

Julieta Guardia

La mamá de Ibrahim, uno de los cinco bebés fallecidos, declaró entre lágrimas duranta la séptima jornada del juicio.

"Tenía los labios morados. Mi hijo murió en esos cinco minutos. Nació sano, en perfectas condiciones. Yo confié en ella (Brenda Agüero). No sabía lo que estaba pasando".

"Intenté quitarme la vida tres veces para encontrar una salida, por no entender con qué derecho o por qué lo hicieron".

Tamara Hermosillo

También declaró durante esa jornada la madre de L., uno de los niños que lograron sobrevivir.

"La enfermera tenía el pelo oscuro, ella en un momento se baja el barbijo. Yo le veo los ojos bien oscuros. Le vi que tenía lunares como yo. La mirada no me la olvido nunca".

"No sé qué explicación le dan. Yo sé que fue ella. Yo se la di a mi hija en brazos. Y ella la tocó y dijo qué linda y salió".

Juicio del Neonatal: cómo impacta en la salud de las madres enfrentar a Brenda Agüero

Brenda Leiva

La madre de J., uno de los niños que sobrevivieron, dio su testimonio en la octava jornada del histórico juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal.

"La jefa de Neonatología me dijo: 'Si vos esperabas media hora, tu hijo se te moría'".

"Tenía altos niveles de insulina. No se explicaba por qué".