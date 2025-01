Muerte de bebés en el Neonatal: siguen las declaraciones de las madres que perdieron a sus bebés

Durante la séptima jornada del juicio por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba continuarán las declaraciones de las madres que perdieron a sus hijos.

Hoy se aguardan los testimonios de Julieta Guardia, mamá de Ibrahim, y Tamara Hermosilla, mamá de Luna, dos de los cinco niños fallecidos entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Neonatal.

Día 6

Ayer declaró Vanessa Cáceres, madre de Francisco, el primer bebé fallecido, dio un conmovedor testimonio que apuntó a las responsabilidades de funcionarios y al exgobernador Juan Schiaretti.

En su declaración, Cáceres apuntó directamente a los responsables del hospital y al gobierno provincial. Sobre la reunión que mantuvieron con el gobernador Schiaretti el 19 de agosto de 2022, el mismo día en que fue detenida la enfermera Brenda Agüero, dijo: "Nos mostraban a la persona que estaban acusando y al mismo tiempo nos metían en la Casa de Gobierno; entré descompuesta, fui vomitando en el camino. El gobernador, en teoría, no sabía nada. La verdad es que yo sinceramente no creo que no hayan sabido".

Cáceres también denunció la falta de acompañamiento a las familias: "Nunca me ofrecieron ayuda psicológica. Con las madres no tuvieron respeto. Nos dejaron solas, desde el Ministerio, desde el hospital. Si no hubiéramos puesto el cuerpo, nada de esto hubiera sucedido".

