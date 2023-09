Muerte digna: opinan Aurelio García Elorrio y Jorge Mukdsi

Las leyes de muerte digna de Córdoba

Aurelio García Elorrio

Siendo legislador de la Provincia de Córdoba me tocó intervenir en la sanción de las leyes de muerte digna de nuestra provincia, números 10.058 y 10.421, de 2012 y 2015, respectivamente. La ley 10.058 estableció la facultad de cualquier ciudadano de presentar una declaración de voluntad anticipada para que, en caso de encontrarse en un futuro en estado vegetativo persistente y/o padecer una enfermedad irreversible y mortal a corto plazo y no pudiera manifestar su voluntad, no sea sometido a un encarnizamiento terapéutico para mantenerlo vivo.



La ley 10.058 exigía, no obstante, que a la persona que manifestara dicho testamento vital, se le mantuviera lo básico que era la higienización, las curaciones elementales, la hidratación y la alimentación. Fuera de ello se le podía retirar todo auxilio médico. La ley 10.058 prohibía expresamente que se tome cualquier medida que le acorte o termine con la vida del paciente. Es decir no acepta la eutanasia pasiva ni la activa.



Pasiva es cuando no se le brinda al paciente aquello que naturalmente y no artificialmente es indispensable e insustituible para mantenerse con vida y eutanasia activa es cuando se le quita la vida al paciente por el medio que sea, en forma directa.

Reformada la ley 10.058 por la ley 10.421 se introdujo la eutanasia pasiva y ya no sólo tenemos una ley de muerte digna sino también de eutanasia. Ello sucede porque se elimina como elemento ordinario e insustituible la hidratación y alimentación del paciente, con lo cual el paciente ya no morirá del devenir natural de su enfermedad sino por la falta de alimentación e hidratación.

Los perros y los gatos no son seres inteligentes, pero ningún veterinario sensato los dejaría morir de sed ni de hambre.

Si bien esto ya era grave y claramente eutanásico, si el paciente estaba lúcido y competente podríamos hablar de una decisión libre de morir por no alimentarse ni hidratarse, pero si no estaba lúcido ni competente, dejar la decisión a los familiares, en algunos casos podía ser entendible, pero si hubiera bienes de por medio, este sistema podría exaltar la codicia de eventuales herederos e influir en apurar el deceso, dejando al paciente sin comer ni hidratarse.



Advertido el Gobierno en el debate por este legislador, prohijaron de urgencia otra norma en la que los pacientes que no hubieran hecho la declaración de voluntad anticipada y ahora estuvieran sin conciencia, podían hacerlo los familiares directos pero con intervención previa de un comité de bioética.

La Provincia de Córdoba se escuda para retirar la hidratación y la alimentación en la reforma del Código Civil nacional, pero se olvidaron de que la policía de salud sobre los actos médicos es propia y privativa de las provincias.



Cualquier médico al cual le obliguen a dejar de hidratar o alimentar un ser humano vivo, podrá invocar la objeción de conciencia, porque el paciente no morirá de su enfermedad sino por la falta de un remedio ordinario de la existencia de los mamíferos: la hidratación y la alimentación.



La capacidad de improvisación del Ministerio de Salud de la Provincia para disfrazar la verdad u ocultarla es inmensa, lo cual se verá pronto cuando aparezca la verdad sobre el Hospital Neonatal que será, sin dudas, el máximo escándalo político y judicial de esta provincia en los tiempos modernos.

*Exlegislador provincial

La importancia de la formación profesional

Dr. Jorge Mukdsi

El pasado viernes 22 de septiembre finalizó en nuestra ciudad el Congreso Argentino de Educación Médica, cuyo lema fue ‘La formación en ciencias de la salud centrada en la persona en la era hipertecnológica’. Durante el evento fue abordado el tema de la humanización de los cuidados en la era del poshumanismo y las nuevas tecnologías. Los avances en la asistencia en salud merecen un exhaustivo análisis bioético.

Esto abre el debate hacia múltiples aspectos tanto en el buen vivir como en el buen morir de una persona, los que deben ser una responsabilidad moral de todo profesional médico. El progreso de la ciencia y la tecnología a lo largo de los años ha posicionado al ser humano bajo diferentes miradas, diversos modelos, diversos paradigmas.

El plan de estudio de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba aborda la problemática de la muerte digna desde los comienzos de la formación de sus estudiantes.

En Antropología Médica se presenta a la muerte digna desde múltiples dimensiones: filosófica, social, familiar. Este tema es trabajado a lo largo de la carrera, hasta llegar a la Práctica Final Supervisada, donde en el Módulo de Bioética, los estudiantes retoman lo aprendido, pero ya en esta instancia bajo la óptica multidimensional de las intervenciones médicas sobre el paciente terminal: la medicalización de la muerte, la limitación del esfuerzo terapéutico y comunicación médico/familia/paciente, confiriendo al tema una perspectiva abarcativa inherente a la misma condición humana.



En esta etapa formativa los aspectos reflexivos son trabajados con una mirada holística que considera a la dignidad humana como el fundamento del quehacer profesional. Los estudiantes son estimulados a debatir sobre muerte digna donde se refuerzan los aspectos legales actuales.

El hecho de que nuestros estudiantes afronten el tema en cuestión de una manera transversal en el currículum, garantiza que esta temática pueda ser analizada desde diversas aristas. También es importante resaltar que este tema no está del todo zanjado, que debe seguir siendo explorado, analizado críticamente y debe formar parte de todo plan de estudio de Medicina. Estar atentos a toda nueva legislación que sobre esta problemática surja es tan importante como los debates filósofos, éticos, morales y religiosos que pudieran instalarse.



Una discusión madura, en la que el centro sea la capacidad de decisión que toda persona, por la sola naturaleza de serlo, debe ser potenciada en todo proceso formativo no solo en el grado sino también en la formación continua de los egresados. Un aspecto que debe reforzarse es pensar a la persona humana como un ser con un proyecto de vida, en donde el devenir propio de la misma puede conducirla a un estado de dolor total, un dolor no solo físico, sino también moral y espiritual. Finalmente, deseo dejar, como una reflexión, el mensaje de uno de los mitos fundantes de este problema: el mito de Quirón. El prefirió que los dioses le quitaran el don de la vida eterna con tal de no padecer más del insoportable dolor que una herida de guerra le provocaba.

Profesor Asociado -FCM-UNC

Dr. en Medicina y Cirugía

Mag. en Bioética

Secretario de Ciencia y Tecnología-FCM-UNC