Muevo yo, Artime

por Hugo Caric

Como en sus tiempos de delantero, Luis Fabián Artime dio el puntapié inicial. Con el lanzamiento de candidatura presidencial “el Luifa” pateó el tablero en el Club Atlético Belgrano y aceleró los tiempos políticos con miras a las elecciones previstas para abril próximo.

“No soy un improvisado. Hace 28 años que vengo hablando con los hinchas”, asegura el exgoleador, quien encabeza el espacio denominado “Belgrano Primero”.

“Nuestra prioridad es recuperar el fútbol, ya que la realidad es que estamos en el abismo deportivo y eso nos puede llevar al abismo económico. Queremos recuperar la mística y rescatar a Belgrano”, sostiene Artime, quien se ilusiona con la posibilidad de repatriar al DT Ricardo Zielinski.

“Belgrano está mal administrado y Armando Pérez es el pasado”, dice “el Luifa”. De ese modo toma distancia del presidente Jorge Franceschi y del exgerenciador, expresidente y actual director ejecutivo de la entidad, quienes –al igual que el economista Santiago Montoya- alguna vez quisieron sumarlo a sus filas.

“Aún no vamos a descubrir todas las cartas, pero hay muchos nombres que nos acompañan y que van a sorprender”, dice Artime, quien se presentó con el empresario supermercadista Antonio Mariano y el adscripto a la presidencia del Grupo Roggio Ricardo Leiva.

La agrupación “Belgrano de todos”, con Miguel Ledesma, Jorge Arroyo y Jorge Massimino, fue una de las primeras que blanqueó su respaldo a la candidatura del exjugador.

Entre los adherentes a la propuesta se mencionan a Alfredo Pagani (Arcor) y al intendente de La Calera Facundo Rufeil.

Pérez anda

Armando Pérez salió al cruce de la candidatura de Artime al anunciar que dentro de cuatro meses buscará recuperar la presidencia que ocupó entre 2011 y 2017. “Me presentaré con un agrupación nueva”, destaca el empresario, quien ratifica su distanciamiento con la comisión.

“No estuve de acuerdo con muchas decisiones y a veces ni siquiera me consultaron”, dice. Y se despega de las contrataciones de Lucas Bernardi y Diego Osella, los últimos DT que tuvo Belgrano antes del descenso.

“No me sentí cómodo. Me obviaron. Me trataron como si fuera mala palabra. Fue injusto”, añade Perez sobre sus vaivenes con Franceschi y los vicepresidentes Sergio Villella, Ramón de la Rúa y Juan Colomé. “Estábamos en la cresta de la ola, ¿qué cosa diferente quisieron hacer?”, enfatiza.

Igual que Artime, Pérez impulsa el retorno de Zielinski, aunque con reparos: “Si `el Ruso´ me pide tres millones de dólares no voy a poner en riesgo al club”. “Tengo mucho temor por lo que pueda pasar a futuro. Quienes seamos candidatos tendríamos que sentarnos a una mesa y consensuar puntos básicos. Todos queremos el ascenso, pero no hay que descuidar el presupuesto”, precisa.

Sobre ´el Luifa´, afirma: “Dice que nunca lo llamé, pero debería tener memoria. Cuando llegué a Belgrano tuve que pagarle 1 millón de dólares a él, que se dice tan generoso y de sangre celeste. ¿Para qué llamaría a alguien que le cobró semejante cifra al club en su peor momento? No me parece bien que diga que soy el pasado. Al fin y al cabo, Artime hoy puede ser candidato gracias a mi gestión”.

Los indecisos

Santiago Montoya, quien lideró la lista “Corazón Celeste” en los comicios anteriores, se reconoció “sorprendido” por la postulación de Artime.

“Veníamos en conversaciones con el grupo que lo impulsa, así que estamos procesando la novedad. El tiempo no nos corre y no cerramos el diálogo con nadie, pero necesitamos definir cuál sería el valor de nuestra propuesta”, dice el economista.

Montoya critica con dureza a la actual conducción: “La gestión es mala en lo deportivo y temeraria en lo económico. Belgrano anda tan mal que está a un (Pablo) Vegetti de distancia del Federal A. La próxima directiva puede encontrarse con un desastre consumado”.

También se diferencia de los dos presidenciables que ya están en carrera: “Ni un exjugador ni Pérez, que nunca hizo una autocrítica, aparecen como opciones sólidas”.

Al ampliar su análisis, Montoya califica como “un grave error” la candidatura de Artime. “Riquelme, en Boca, entendió cuál es el lugar de un ídolo. Hay una enorme movida de marketing detrás de ´Luifa´ pero espero que los socios de Belgrano vean que en los clubes grandes los dirigentes manejan el club y los ídolos se encargan del fútbol”.

Por el lado del oficialismo hubo silenzio stampa ante la requisitoria de PERFIL CÓRDOBA. “Las elecciones están muy lejos todavía. Estamos enfocados en la coyuntura y en tratar de enderezar el rumbo deportivo”, manifestó el vice 1º Villella antes del receso veraniego.

“Con esta actitud de no hablar, me parece que la gente del club está jugando a favor de la campaña de Artime”, analizó Pérez.

¿Juega Bugliotti?

“¿Con quién estoy hablando? Son varias las personas que quieren participar en mi nueva agrupación. Uno de los que más me apoya es (Euclides) Bugliotti”, le aseguró Pérez a este diario.

“Bugliotti es muy hincha de Belgrano y siempre va a estar a disposición para ayudar al club, pero mientras yo sea candidato me apoya a mí”, aseguró Montoya sobre el rol que juega el titular del Grupo Dinosaurio.