Murió Gerardo Amuchástegui, un referente de la salud en Córdoba

El director general del Hospital Privado, Gerardo Amuchástegui, falleció en la madrigada de ayer, según confirmaron desde el propio centro médico. El profesional se encontraba internado ya que había contraído coronavirus el 10 de septiembre, según había confIrmado la entidad ese mismo día a través de un comunicado.

Aunque su estado de salud había mejorado, a tal punto que en la jornada del sábado iba a recibir el alta, sin embargo una descompensación terminó con la vida de quien fue un referente de la salud privada de Córdoba a partir de las tareas que desempeñó en el Hospital Privado.



Amuchástegui, que tenía 65 años y era padre de tres hijas, era radiólogo de profesión pero luego de desempeñarse como director médico del Privado en 1992, comenzó a tener un fuerte protagonismo en la gestión. Esa visión permitió que la entidad se convirtiera en uno de los centros de salud referentes del interior del país y además logró concretar un notable salto de calidad desde el punto de vista tecnológico en los últimos años, creando nuevas unidades de negocio dentro del HP.

Visión empresaria. Amuchástegui tuvo un fuerte protagonismo en el gremialismo empresario. Actualmente, se desempeñaba como vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, cargo que le permitió ser miembro del G6.

En 2016 fue candidato a El Empresario del Año en la revista Punto a Punto. Allí, mostró, como siempre, su incomodidad cuando se le remarcaba el hecho de su “visión empresaria”.

“Soy un convencido de que el resultado final es fruto de sinergias. Ya no existe el empresario como tal, existen las estructuras empresarias. Un empresario solitario, visionario, no existe en el mundo moderno. El ejemplo de moda es el emprendedorismo. Aquel que inventa algo en un garaje, al día siguiente tiene que estar formando una estructura, porque no puede, a partir de esa gran idea, llevarla adelante solo, tiene que convertirla en algo sustentable”.

Cuarentena. En una de sus últimas participaciones en un medio de comunicación, el pasado 26 de agosto, brindó una entrevista al programa “Diálogos de Libertad” que se emite por la pantalla de Canal C y que conduce Rubén Salthú, donde definió su postura respecto al tratamiento epidemiológico enfocado por el gobierno nacional: “Los primeros 40 días de la cuarentena fueron absolutamente necesarios para estar mejor preparados. En ese momento me comuniqué con alguien muy cercano a la Presidencia de la Nación y le pregunté: ¿qué beneficios tenemos al continuar de esta manera y no comenzar con una apertura controlada de la cuarentena? Esta persona me dijo: es muy difícil porque los políticos se encuentran entre la espada y la pared, por lo que me di cuenta de que esta situación iba a tener repercusiones en nuestra realidad”.

En la misma entrevista, si bien evitó profundizar las consecuencias económicas derivadas de la prolongada cuarentena, sí hizo hincapié en la gran cantidad de casos no tratados y muertes que se produjeron como consecuencia de la pandemia. “Es algo que no vamos a poder dimensionar totalmente”, sostuvo Amuchástegui.

Siempre médico

En aquella entrevista de 2016, surgió la pregunta si se arrepentía de haber dejado la medicina. “Después de ser director médico, en el ’92, dejé la medicina y creo que fue un error, era incompatible por los tiempos. Me arrepiento. Debería haber continuado. Tengo más tiempo en la dirección del hospital que como médico”, sostuvo. Y añadió: “La vocación de servicio se puede mostrar en cualquier ámbito. El hilo conductor es mejorar la calidad de vida de la gente. A la empresa le queda chico esto de responsabilidad social: es responsabilidad civil y nosotros tenemos la responsabilidad de ir hacia nuestra vocación de servicio”.