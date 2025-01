Narcotráfico: una madre sufrió un ataque en su casa después de denunciar a quienes le venden droga a su hija

Elvira, una madre que vive en el barrio San Roque de la ciudad de Córdoba, sufrió un violento ataque en su domicilio luego de denunciar a un grupo de narcotraficantes que le venderían drogas a su hija. Durante la madrugada del sábado, según comentó a Cadena 3, su hogar fue incendiado mientras la familia dormía: "Nos despertó la explosión, pudimos salir porque Dios fue grande", relató.

Su hija se mudó desde Tierra del Fuego a Córdoba para estudiar abogacía, pero Elvira contó que terminó relacionándose con personas vinculadas al narcotráfico. Luego de percatarse, vino a vivir a la ciudad y, en un intento desesperado por protegerla, enfrentó a los traficantes y denunció sus actividades, recibiendo amenazas constantes. "Me dijeron que me fuera de mi casa, me amenazaron y me prendieron fuego a la ventana", explicó.

A pesar de haber presentado pruebas y testigos sobre el ataque, Elvira denunció la inacción de la Justicia. "Cuando mi hija cumplió 18 años, me dijeron que ya no podía hacer nada", lamentó, mientras los responsables siguen en libertad. La única medida que recibió fue custodia policial, insuficiente para garantizar su seguridad y la de su nieto y sobrina de tres años, quienes también se encontraban en el domicilio en el momento del incendio.

La madre también describió la grave situación que atraviesa el barrio. "Son los dueños de la calle, y el barrio también es cómplice. Nadie habla por miedo", denunció, agregando que las familias dedicadas al narcotráfico operan con total impunidad. Además, enfatizó el riesgo que enfrentan los jóvenes: "A ellos no les importa que tengan madre, padre o futuro".

Elvira, quien buscó un mejor futuro para su hija al mudarse de Tierra del Fuego, ahora vive atrapada por el miedo y la desprotección. "Si la Justicia lo deja como si nada, me tengo que ir", concluyó con desesperación.

Se trata de un nuevo caso relacionado a la fuerte presencia de grupos narcotraficantes en los barrios, que operan impunemente ante el miedo de los vecinos para denunciar. La distribución de distintas drogas, como el "pipazo" en el caso que relata Elvira, afecta a cada vez más jóvenes, mientras que las familias esperan el accionar de la Justicia.