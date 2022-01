"Necesitaba este salto en mi carrera"

Con 16 años de trayectoria en el fútbol, Alejandro Rébola entiende que su llegada a Belgrano fue dar el salto de calidad que su carrera necesitaba. El defensor central, oriundo de la localidad de Colazo, es una de las incorporaciones del ‘Pirata’ para afrontar la temporada 2022 de la Primera Nacional y está ilusionado con el objetivo que hay en el horizonte del club de Alberdi.

“Es un salto bastante lindo en mi carrera porque me agarra en un muy buen momento. Estaba buscando este salto de calidad: Belgrano te da eso. Después hay que ponerse la camiseta, que te exige más que en otro lado por el solo hecho de ser Belgrano, por su historia y sus pretensiones”, le contó el ‘Ratón’ a PERFIL CÓRDOBA, al tiempo que agregó: “Al llegar al club ya te ponés el chip de pelear por ascender. Aunque en todos los equipos te preparás para eso, en algunos hay más obligaciones que en otros. Y en Belgrano es el caso”.

—¿Cómo pensás que vas a convivir con esa presión del ascenso que tiene el club?

—Por el momento trato de disfrutarlo, meterme de lleno en lo que es el club, en los compañeros.

—Venís de ser el capitán de Independiente Rivadavia, ¿te costó dejar el club?

—Tuvimos un buen año, lindo, lo disfrutamos y obviamente que al principio cuesta dejar algo donde te sentiste tan bien. Independiente es un club golpeado y muy popular, nos querían mucho como familia. Cuesta dejarlo. Pero fue un año largo y muy desgastante y decidí dejar esa puerta abierta para otro momento. Preferí dar un paso al costado porque estaba en mi zona de confort y necesitaba cambiar.

—Debutaste con 18 años en Instituto y pasaste por nueve clubes. ¿Qué balance haces de tu carrera hoy, con 33 años?

—Yo quería jugar en un club importante en Primera división, me había quedado esa espina. El año pasado con Independiente Rivadavia me revivieron esas ganas de pelear por cosas lindas, porque las había perdido. Venía haciendo buenos torneos y nunca daba el batacazo. Hoy con 33 años me siento pleno y más ahora con Belgrano, porque es el salto que quería dar en mi carrera. No está en Primera división pero es un club grande, importante, te escalona más arriba. Por eso mi balance es positivo. Siempre que uno tenga trabajo hay que disfrutarlo.

PASADO ‘GLORIOSO’

Alejandro Rébola hizo todas las inferiores en Instituto, vivió en la vieja pensión de doña Faustina y debutó en el primer equipo albirrojo con solo 18 años. Hizo muchos amigos en Alta Córdoba y está muy identificado con la ‘Gloria’. Por tal motivo, desde que se fue de Córdoba, hace más de 10 años, esperó algún llamado de su exclub. Pero ese llamado jamás llegó.

–¿Tu pasado en Instituto te condicionó en algún momento?

–Tengo muchos amigos de Instituto y me ‘jodían’. Pero la realidad es que ellos me dijeron que le diera para adelante. El teléfono desde Instituto nunca sonó y cuando me llamó Belgrano ya había tenido antes la posibilidad, por lo que esta vez acepté y estoy contento. Sé adónde vengo, dónde estoy. No tengo que hacerme ningún reproche por no ir a Instituto porque nunca hubo intención del otro lado. Siempre fui respetuoso y agradecido de los clubes donde estuve y más con Instituto, pero ahora defiendo a Belgrano y lo haré con el mismo compromiso que lo hice en los otros clubes. Sé que por las redes sociales te insultan, pero antes de venir a Belgrano no se acordaron de mí. Pero yo entiendo a la gente, es el folklore y me gusta.

TRAYECTORIA

Instituto

San Martín

(Tucumán)

Ferro Carril Oeste

Brown (Puerto

Madryn)

Tigre

Musuc Runa

(Ecuador)

Mitre (Santiago del

Estero)

Independiente

Rivadavia (Mendoza)

Belgrano