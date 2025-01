Netflix estrena ‘Los dos hemisferios de Lucca’, película basada en el libro de Bárbara Anderson

“Los dos hemisferios de Lucca” se estrena en Netflix el próximo 31 de enero. Se trata de una película que promete tocar las fibras más sensibles del público ya que posee una poderosa narrativa sobre la resiliencia, el amor y la lucha por los derechos de las personas con discapacidades.

La película está basada en el libro homónimo de la periodista cordobesa Bárbara Anderson, quien narra su experiencia como madre de un niño con parálisis cerebral y busca generar conciencia sobre la importancia de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la sensibilidad hacia las personas con capacidades diferentes.

Bajo el sello de Woo, la producción de Netflix es interpretada por dos reconocidos actores mexicanos, Bárbara Mori y Juan Pablo Medina. La trama sigue a Bárbara, una madre dedicada que encuentra en su hijo, Lucca, un motor para desafiar las adversidades. Lucca, un niño con parálisis cerebral severa, enfrenta junto a su madre un mundo que, más allá de los retos cotidianos, se presenta como un entorno lleno de barreras físicas, sociales y económicas.



El filme retrata cómo Bárbara encarna la fuerza y la valentía de una madre que busca soluciones, incluso cuando parecen imposibles. Su objetivo es ayudar a Lucca a prosperar en un mundo que muchas veces no está diseñado para quienes viven con discapacidades.



La narrativa cobra vigor cuando Bárbara, enfrentando una situación económica apremiante, decide embarcarse en un viaje hacia India junto a su familia. Su destino es una terapia experimental que, según especialistas, podría estimular las conexiones cerebrales de Lucca y mejorar su calidad de vida. A lo largo de la travesía, la película logra visibilizar las luchas diarias de las familias que conviven con personas con alguna discapacidad y la importancia de defender sus derechos.

Palabra de madre

Entrevistada por Perfil Córdoba cuando presentó su libro, Anderson sostuvo que “le dimos la vuelta al mundo sin garantía de nadie, ni del propio científico detrás de este tratamiento 100% experimental. Respiramos hondo y nos dejamos llevar por la ciencia, la innovación, la magia y la mística de ese país. Y por la esperanza, ese ingrediente que en mi familia se cocina de nuevo cada vez que aparece algo en el horizonte. Soñamos que podíamos tener buenos resultados y creímos -con dientes apretados- en eso que soñamos”.

En ese sentido, Anderson destacó que “siempre tuve claro que el objetivo era que Lucca mejorara. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta que podía llegar más lejos: entonces la inclusión se volvió una obsesión. Logramos hasta reformas en leyes y estoy pendiente de la inclusión en todo: para un viaje, para ir al cine, para acceder a los lugares públicos. Sé que a esta lucha no la abandono más”.



Y añadió: “Le prometí a Lucca, junto a mi ‘socio de la vida’, Andrés, que íbamos a seguir luchando. No sé qué más voy a hacer. Pero le prometí que voy a pelear para que sea lo más independiente posible. Para que pueda hacer casi todo lo mismo que hace su hermano Bruno. No voy a bajar los brazos”.