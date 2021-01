“No hay temporada en Córdoba, el nivel de ocupación es muy bajo”

“Todo esto genera inseguridad en la gente. La libertad a m b u l a to r i a es clave para la actividad turística y lo que están haciendo es un horror”. El que habla es Fernando Desbots, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba y se refiere a la errática política encarada en los últimos días por el Gobierno nacional.

Sucede que luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que todos los gobernadores estaban de acuerdo con restringir la actividad nocturna y la movilidad para tratar de reducir los números de casos, la decisión de Mendoza y Córdoba de no adherir a esa estrategia modificó de raíz la idea original y de “un toque de queda sanitario” se pasó a una “recomendación” para los mandatarios.

“En el sector valoramos mucho la decisión del gobernador (Juan) Schiaretti. Él conoce el sector privado, de hecho, más allá de su carrera política tuvo un paso por el sector privado y sabe de qué se trata. No se puede frenar esto, en este momento”, dice Desbots.

–¿Cree que Schiaretti va a mantener esta postura?

–Estimo que sí. Básicamente porque sabe cómo está el sector turístico de Córdoba. No hay mucha actividad y la gente tiene miedo, en parte por esta política de idas y vueltas de quienes deciden políticamente. Eso afecta mucho al sector.

—¿Cómo viene la temporada?

—Te voy a ser franco: no hay temporada… La actividad hotelera está a un 20% / 30% de los que trabajan. Y la gastronomía está a un 50% de aquellos que pudieron amoldarse.

—Además, hay hoteles que directamente no abrieron

—Claro, hay muchos que no abrieron porque no les conviene. En Córdoba, un hotel que abrió 100 habitaciones, tiene 30 ocupadas. Entonces, es muy difícil.

—¿La clave pasa por terminar de la mejor manera enero? ¿En febrero se termina todo?

—En febrero la gente olvida de las vacaciones. Eso es así desde siempre. En esa época pueden salir aquellos que no tienen hijos, un público muy específico. Pero al miedo que se ha instalado por falta de información, hay que sumarle la cuestión económica: con este escenario es muy difícil vislumbrar que la temporada siga su curso.

Pagar los platos rotos. Desbots vuelve sobre la decisión de Schiaretti de mantener la actividad las 24 horas, cuando la temporada recién arranca. “En Buenos Aires se valora la decisión que tomó el gobernador de Córdoba. Hay una contraposición con el Gobierno nacional en ese sentido, por esto de las idas y vueltas y la falta de una política clara. Y también por las contradicciones”.

—¿A qué contradicciones se refiere?

—En Córdoba, y en el interior en general, siempre pagamos los platos rotos por lo que pasa en Buenos Aires. Acá nadie habla del funeral de Maradona y de la gente que se reunió en torno al Congreso el día que se aprobó el aborto. Obvio que en el interior pasan cosas, pero no de esa magnitud. Y después, las decisiones afectan a todos por igual.

—¿Lo sorprendió la decisión de Schiaretti de no adherir a la recomendación de Nación?

—Yo lo esperaba. Insisto: conoce al sector privado y sabe por el momento que estamos atravesando. A veces hay que tomar decisiones políticas en función de las necesidades económicas de la Provincia, pero en este caso no tenía dudas.

—¿Cómo va a cerrar esta temporada?

—Mal, va a ser un 20% de lo que era habitualmente. Todos dependemos de una vacuna que le cambie la cabeza a la gente pero también a los empresarios. Todavía hay muchas empresas que siguen haciendo home office. Hay que cuidarse, pero al mismo tiempo tratar de ir retomando un camino de cierta normalidad. Estamos preparados para afrontar una situación difícil, hay que tener en cuenta todo lo que se hizo en materia sanitaria.