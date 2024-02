"No quiero que ‘La Mesías’ quede sólo en un hecho humorístico"

Alejandro Orlando ha recorrido un largo camino en el universo teatral: de pasar la gorra en espectáculos cuyos caminos transitaban por el circuito under a brillar en escenarios locales e internacionales.

De la mano de Los Modernos –un espectáculo de humor inteligente que atrae por su universalidad– hizo giras que lo llevaron a ‘cruzar el charco’ y hacerse de públicos en Barcelona, Mallorca y Madrid.

Su unipersonal ‘El oficio más hermoso del mundo’ –que propone un juego teatral con personajes llenos de humor, absurdo, poesía y reflexión– le valió el Premio Carlos en enero pasado y ‘La Mesías’ trabaja a sala llena desde su estreno.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA el actor y humorista habla del éxito del unipersonal de María José y sus planes para este 2024.

—¿Cómo surgió La Mesías?

—María José es un personaje que hago hace más de 10 años. Estaba dentro de ‘Buena, Macho’, una obra que se escribió para crear conciencia sobre la violencia doméstica y sexual, dirigida por Marcelo Massa, con texto de un autor uruguayo muy amigo que me cedió los derechos. Y como yo hice la adaptación, eso me dio la libertad para hacer lo que quisiera con ese personaje que era el de María José. Siempre era algo muy espectacular lo que pasaba con el público y ese personaje. Cuando dejamos de hacer la obra, lo extraje y lo puse en otra obra mía, ‘XX-XY, sexo, amor y rockandroll’. En la pandemia yo hacía unos micro videos en casa que se viralizaron y la gente me decía que sería hermoso verla en su propio espectáculo. Siempre lo veía como una posibilidad pero nunca me atrevía a desarrollar la idea.

—El personaje hace también una breve aparición en ‘El oficio más hermoso del mundo’.

—Sí. En esa obra, después de una escena con un personaje muy dramático que es el de Los iluminados, donde la gente se emociona mucho, aparece María José haciendo reír al público. Eso fue lo que me hizo ponerme a trabajar en crearle una historia propia. Me puse a trabajar, hablé con la gente de La Llave y les pedí que me reservaran un horario para hacer la temporada de verano acá, en la ciudad. Empecé a escribir y en un mes y medio la había terminado porque es un personaje que yo ya conozco mucho.

—Hablemos un poco más del personaje.

—El personaje es un absurdo total. Desde la escritura hasta el planteo escenográfico, siempre supe lo que quería. Es un personaje que lleva a los espectadores del llanto a la risa, de la emoción a la ternura y de la felicidad al drama. Ella es una transexual. Para construir su personaje me junté con la Kitty Quispe, que es la primera concejala transexual en Córdoba y hablamos de sus historias, que lamentablemente se repiten mucho. Ellas además tienen una expectativa de vida muy corta, promedian los 40 años, que es nada.

—¿Cómo está estructurada la obra?

—La estructuré en seis capítulos y un epílogo en el que hago una reivindicación, sin golpes bajos, del colectivo. Eso me emociona un montón. A ese texto, que es bastante poético, lo escribí de un tirón una tarde después de haber pasado tres horas con la Quispe, profundamente emocionado.

No quiero que la obra se quede en un hecho humorístico o de diversión solamente, que el personaje ya lo tiene de por sí; me gustaba la idea de darle una vuelta y que la gente se fuera a sus casas pensando en la problemática.

—¿Por qué el nombre, ‘La Mesías’?

—Porque en esta idea de dramaturgia ella tiene una aparición. Un día se le aparece Cristo y es muy divertido pero a la vez conmovedor. Entonces se me ocurrió que María José tenía que ser una Mesías pero de acá, del barrio Iponá, que es donde ella vive.

—¿Esperabas este éxito?

—El personaje tiene una empatía brutal con el espectador. Por eso le escribí una vida pero uno nunca sabe lo que va a pasar hasta que se estrena, porque la última palabra siempre la tiene la gente. Uno siempre espera que pase esto pero no siempre sucede. Me pasó lo mismo con ‘El oficio más hermoso del mundo’, iba a hacer dos meses y me quedé siete meses en cartelera con muchísimo público. Y la obra ganó en Carlos Paz el premio al Mejor Unipersonal; fue muy emocionante porque competía con el Roly Serrano, Anita Martínez, Jey Mammón, gente de mucha trayectoria en Buenos Aires.

—¿Cómo sigue tu año?

—El viernes iba a ser la última función de La Mesías pero como venimos trabajando a sala llena todos los viernes vamos a seguir durante todo marzo. Además voy a volver con ‘El oficio más hermoso del mundo’ a Córdoba y también saldré de gira. ¡Ah! Y vamos a hacer 10 únicas funciones de Los Modernos en la segunda quincena de abril, también en el teatro La Llave.

EN LA PIEL DE ‘LA MESÍAS’. El unipersonal podrá verse todos los viernes de marzo a las 21.30 en Teatro La Llave.