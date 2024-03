Desde la empresa que "escanean" el iris aseguran: "No vamos a vender ni ceder los datos a empresas o gobiernos"

El año pasado la campaña de escaneo de iris o como la empresa denomina “prueba de humanidad”, generó colas de personas cuyas imágenes se viralizaron por las redes sociales y los medios. Y es que a cambio de ese proceso de verificación que se concreta sacando “una foto” del iris de la persona cada individuo recibió una criptomoneda que luego podía convertir a dólares o pesos.

Para ese momento, se entregaba el equivalente a $30 mil a cada persona. Hoy, la Fundación WorldCoin, que cuenta con el soporte tecnológico y logístico de la empresa Tools For Humanity entrega 10 criptomonedas de Worldcoin, con una cotización de US$ 90, es decir, unos $ 90 mil.

La empresa está reuniéndose con referentes del sector para expandir sus operaciones y preparando nuevas campañas de verificación que, a la luz de los valores que abonan, seguramente tendrán fuerte impacto en las ciudades donde se ejecuten.

Martín Mazza es el gerente regional de Tools For Humanity quien visitó Córdoba en el marco de actividades de difusión y networking con el ecosistema local. Y dialogó con PERFIL CORDOBA sobre la evolución, proyectos, desafíos y las dudas que genera la iniciativa no solo en el país –donde están siendo investigados- sino en otras latitudes.

“Tols for Humanity es una empresa que desarrolla herramientas para el ecosistema Worldcoin. En Argentina más del 1% del país se verificó, en Córdoba se hicieron más de 100.000 verificaciones. Estamos creciendo, ya hay a nivel mundial 4 millones de personas, el proyecto está teniendo mucha tracción. Hay mucho entusiasmo en general. En países como México, Chile, Alemania, Portugal, Japón también estamos creciendo. Ahora estamos enfocados en acelerar la posibilidad de contar con más Orbs para validad humanidad, y llegar a más países de la región”, dice.

-¿Qué hacen en concreto con este escaneo?

-No hablamos de escaneo, sino de prueba de verificación. Lo que generamos es una prueba de humanidad, que genera una credencial, una prueba que certifica que vos hiciste el proceso de verificación y que no sos un robot. Esto nos permite pensar en una infraestructura para distinguir entre una persona y un bot en Internet. Worldcoin te da una credencial que preserva tu identidad y privacidad y te premia con esta nueva criptomoneda, Worldcoin, que lanzamos a nivel mundial.

-Se verifica la humanidad, pero no se identifica a la persona.

-Exacto, y no se pide ningún dato. Se desarrolló un dispositivo que es el Orb que tiene una cámara de foto con una precisión superior a un Smartphone y nos da fiabilidad y precisión para mitigar fraudes para la prueba de humanidad. Te saca una foto, esa foto se elimina y se genera un código. Y una vez que sos un humano verificado se recibe por única vez la criptomoneda.

Ya son más de 100 mil los cordobeses que se escanearon el iris por plata

-¿Qué valor tiene hoy la moneda o cuánto recibe hoy quien se verifica?

-Recibe 10 Worldcoins, hoy está en US$9 cada moneda. La persona descarga una app y la conversión se hace como con otras criptomonedas, se cambian en alguna exchange compatible.

-¿Cuál es el objetivo de mediano y largo plazo?, ¿para que se van a usar los datos biométricos, van a comercializarlos?

-Nosotros estamos recabando los datos con una foto del rostro y del iris. Son datos biométricos para generar esta credencial privada, es el camino para una red de millones de humanos verificados y con resguardo de su privacidad. Usamos la biometría para desarrollar este nuevo protocolo de identidad. Nosotros lo que vemos es un problema que ya existe, diferenciar unicidad y humanidad en un mundo conectado. Hoy ya se hace difícil saber si un posteo lo escribió un humano o un robot. Hoy la inteligencia artificial ya lo resuelve, por eso vemos que si esta red crezca y tiene adopción, será utilizada como medio de validación humana.

-¿Hay un plan de negocio de comercializar los datos o cederlos a un gobierno o empresa?

-Los datos nunca se van a vender ni monetizar, esto está en la constitución de la Fundación Worldcoin. Lo que buscamos es un cambio de paradigma para generar una plataforma que permita dejar de tener que entregar todos nuestros datos o el DNI a cambio de algunos servicios.

-¿Por qué no pueden operar en algunos países donde están prohibidos, como en España?

-Falta mucha educación sobre lo que es el sistema. Worldcoin cumple con todos los requisitos de protección de datos de España y de la UE, estamos supervisados por el ente regulador de Alemania, pero a veces, como toda tecnología nueva hay preguntas. Celebramos que el sector público, reguladores y el sector privado nos hagan preguntas. Hay que educar, seguir entendiendo lo que propone Worldcoin y cómo cumplimos las normativas legales donde operamos.

-¿En Argentina están con alguna figura legal inscriptos? Entiendo que no tienen personería jurídica.

-Worldcoin es una fundación, Tools for Humanity es una compañía de tecnología global como tantas otras. En Argentina cumplimos con la Ley de Protección de Datos, con regulaciones financieras y trabajamos con una comunidad de operadores, estimamos que hay más de 500 personas que reciben los Orbs. Ese es el modelo.

-¿Pero en Argentina están inscriptos como sociedad anónima, como fundación?

-No, no en Argentina no. Tools for Humanity es una empresa con sede en Munich, no tiene sede en Argentina. Estamos desarrollando un hub, una base de talentos para la región de Latinoamérica, ya estamos en marcha para seguir creciendo con eso.

-La Agencia de Información Pública está haciendo una investigación, les han pedido información, ¿les están dando información al gobierno?

-La Agencia abrió una investigación, celebramos que hagan las preguntas, nosotros contestamos todo lo que sale en estos pedidos, trabajamos abiertamente, estamos dispuestas a dialogar, reunirnos, dar a conocer el servicio y agotar cualquier duda. Es un proceso que está a la vista y está bien, hay que celebrar que se hagan las preguntas y colaborar en lo que se pueda.

-¿Objetivos para este año?

-Tenemos dos en general, por un lado seguir haciendo crecer la red en cuanto a disponibilidad de servicio, con buena distribución de acceso a los Orbs para que la gente se pueda verificar. El objetivo dos es empezar a generar aplicaciones, casos de uso sobre World ID para, por ejemplo, pensar en comprar un ticket y acceder a un estadio así. Queremos articular más con desarrolladores, emprendedores.

-¿Han tenido contacto con el gobierno en Córdoba?

-Antes de poner un pie en algún lado validamos que cumplimos con todas las leyes locales, así que estamos en ese proceso. Con el sector privado hay muy buena base tecnológica, conocemos a la gente de Alaya, de Santex…

-¿Pero han tenido reuniones con el gobierno?

-Hay cosas en las que estamos trabajando, no puedo compartir ciertas cosas. La idea es asegurarnos que cumplimos y pensamos una buena estrategia de distribución en el territorio. Hay un ecosistema muy interesante que hay que movilizar, educar, que la gente entienda lo que estamos resolviendo e inspirar a los emprendedores y pensar en casos de usos locales.