Ya son más de 100 mil los cordobeses que se escanearon el iris por plata

A mediados del año pasado se vieron en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el centro y Nueva Córdoba, largas filas de personas que esperaban su turno para que les escaneen el ojo. Esa acción era parte de un proyecto de Worldcoin Foundation –de Sam Altman, el mismo creador del Chat GPT- que busca recolectar datos biométricos de las personas a través del escaneo de iris y a partir de ello procesar información para permitir la verificación de las personas. Según la empresa, el objetivo no es reconocer la identidad de una persona, sino reconocer si una persona es humana o se trata de un bot.

Según la empresa, hasta la fecha, casi 3 millones de personas en todo el mundo han verificado su World ID (el producto de Worldcoin Foundation) en un Orbe, las esferas plateadas que se emplean para la verificación.

En el país ya se hicieron más de 500.000 verificaciones y la iniciativa tuvo especial impacto en Córdoba: en nuestra ciudad más de 100 mil personas aceptaron escanear su iris. a cambio, cada persona recibe tokens de la moneda Worldcoin, que ha tenido un fuerte descenso en su cotización en los últimos meses. Actualmente, según la plataforma Binance su valor es de US$0,008093.

“En lo que respecta a los tokens que reciben las personas una vez que se verifican, estas reciben 10 tokens. Cada token actualmente tiene un valor de US$2,78, por lo que cada persona que se verifica recibirá US$27,80. Es importante igual remarcar que como cualquier otra criptomoneda, el valor fluctúa diariamente”, explicaron a PERFIL CORDOBA, desde la agencia de comunicación de Worldcoin.

Así, a valores actuales, en Córdoba la empresa habría generado pagos en tokes por valores equivalentes a más de $3.000 millones.

¿Para qué escanear el iris?

El argumento principal de la empresa es que a partir del avance de la inteligencia artificial cada vez será más complejo diferenciar a un humano de un bot. Y que con la captación de una imagen o escaneo del iris se puede generar una base de datos para avanzar en la verificación de la humanidad de las personas.

La compañía comunicó que World ID está diseñado para ayudar a las personas a verificar digitalmente su humanidad preservando su privacidad en línea, en medio del rápido avance de la inteligencia artificial y la necesidad de diferenciar entre el contenido en línea generado por humanos y los generados por IA.

“Se trata de un primer paso importante para facilitar el acceso a los servicios financieros a los 4.400 millones de personas de todo el mundo que carecen de una identidad legal verificable digitalmente. La verificación de su World ID a través de un Orb es completamente voluntaria y no requiere información personal como nombre, correo electrónico o dirección física. Las imágenes utilizadas para generar el World ID único y privado de una persona se eliminan por defecto de forma inmediata. En resumen, Worldcoin no quiere saber quién sos, sólo que eres un ser humano único”, aseguraron.

Dudas y polémicas. Más allá de los argumentos y objetivos de la empresa y del grado de inserción que lograron en algunos países se mantienen muchas dudas, polémicas y resistencias al proyecto de escaneo del iris. En Francia y algunos estados de Alemania la empresa encontró fuertes objeciones a sus proyectos, principalmente por los interrogantes en torno al manejo y gestión de la información personal.

Para el programador, activista y experto informático Javier Smaldone, Argentina ofrece todos los condimentos para que un proyecto como el de Worldcoin y su World ID avance sin muchos problemas. No solo por la necesidad económica de miles de ciudadanos que no dudan en ofrecer su iris a cambio de dinero, sino por la falta de regulaciones y controles estatales.

“Hoy tenemos esta iniciativa privada que nadie controla, nadie audita, nadie sabe que se hace con todos los datos que toman. Y sabemos claramente que nadie da algo a cambio de nada. Si ellos te dan 20, 30 dólares es porque van a hacer mucha guita y eso va a implicar un riesgo, una desventaja para nosotros. Es así. Hay riesgos potenciales que hoy no vemos. Si una empresa avanza con el escaneo de iris a muchas personas, puede ofrecer toda esa información a cualquiera que esté dispuesto a pagarlo. Supongamos una empresa que quiere controlar accesos a estadios, recitales, partidos de fútbol. O generar acciones para la población escaneada, dejando afuera al resto”, nada de eso se está controlando.

Para Smaldone es clave plantear que aún se mantiene sin actualización la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), cuyo debate proyecto de renovación quedó pendiente en el Congreso; y que se demande un rol más activo de la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Personales, es decir la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Precisamente ese organismo acaba de publicar una investigación sobre el accionar de Worlcoin en Argentina y el uso de datos personales.

En el trabajo publicado en las últimas horas se señala que luego de iniciar en 2023 una investigación sobre el tratamiento de datos personales por parte de la Fundación WorldCoin, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) se reunió con sus representantes, solicitó que aporten más documentación y se encuentra analizando en detalle la nueva información suministrada para determinar la posible existencia de violaciones a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Además, conformó con otros países un Grupo de Trabajo sobre la actividad de la empresa en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD).

El informe destaca que: “Entre otras cuestiones, la AAIP había solicitado por escrito explicaciones sobre el funcionamiento de la empresa, qué categorías de datos se procesan y con qué fines, cómo se garantiza el cumplimiento de los principios relativos al correcto tratamiento de datos personales y cuáles son los plazos de conservación de los mismos. También se le requirió que especifique las medidas técnicas y organizativas que aplica para garantizar la confidencialidad y seguridad de esos datos. A su vez, se le consultó a WorldCoin sobre los dispositivos que utilizan para realizar el escaneo facial y de iris y si había realizado la evaluación de impacto correspondiente”.

Tras recibir la primera respuesta, la AAIP mantuvo un encuentro con representantes de la fundación, que no cuenta con sucursales o personería jurídica en Argentina. En el intercambio surgieron nuevas consultas de la Agencia, las cuales también fueron remitidas formalmente por escrito.

Así, se destaca que “los funcionarios de la agencia solicitaron la incorporación de una Política de Privacidad para la Argentina, la cual se encuentra actualmente disponible en el sitio web de Tools for Humanity. Se les sugirió, además, que se inscribieran en el nuevo registro de bases de datos personales para responsables que no se encuentren establecidos en el territorio argentino, lo cual a la fecha no fue realizado. Desde la recepción de un segundo grupo de respuestas a fines de 2023, especialistas de la AAIP se encuentran trabajando en determinar si la empresa cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente”.