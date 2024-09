Nosotros somos los campeones

Más equipos, más dinero, más partidos. La nueva Liga de Campeones de Europa -36 participantes, 2.437 millones de euros en premios y una grilla que suma un centenar de encuentros a los 125 de la edición anterior- no sólo genera confusión. El enrevesado ‘formato suizo’, que elimina la tradicional fase de grupos y le agrega una siesta más al ritual de los martes y los miércoles de los futboleros de Argentina, amenaza con quitarle a la competencia el atractivo que dicen insuflarle quienes se empecinan en seguir pegándole patadones a la pelota, sentados detrás de los escritorios.

“Si los organismos que mandan no empiezan a pensar que los futbolistas se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema”, advirtió Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, el equipo defensor del título en la 70° edición del certamen.

Meses atrás, el presidente de la Unión Europea de Fútbol, Aleksander Ceferin, presentó al flamante engendro como ‘el último clavo para el ataúd de la Superliga’, un nuevo intento por sepultar el proyecto independientista de los clubes más ‘carteludos’ del Viejo Mundo.

Experimento aparte, la Champions League sigue siendo uno de los torneos más taquilleros del mundo. De hecho, 450 millones de personas siguieron por TV la consagración del conjunto ‘merengue’, ante Borussia Dortmund de Alemania, el 1 de junio de 2024 en Wembley.

La participación de futbolistas argentinos, entre los que se destacan 10 integrantes del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022, es otro de los ingredientes que le otorga un especial atractivo al certamen en nuestro país.

Con un total de 900 futbolistas habilitados, la Liga de Campeones de Europa 2024/2025 cuenta con 24 jugadores nacidos en Argentina, entre ellos tres cordobeses. Nahuel Molina, Julián Álvarez y Julián Carranza.

DEBUTANTE. Julián Carranza, el atacante de Oncativo, fue suplente en el debut del Feyenoord de Países Bajos frente a Bayern Leverkusen. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Molina, de 26 años y con pasado en Fitz Simon de Embalse, Boca Juniors, Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese de Italia, hace su tercera incursión en el torneo con Atlético de Madrid. Bajo las órdenes de Diego Simeone -único DT argentino entre los 36 equipos de la competencia-, Molina fue titular en los 10 partidos que el elenco ‘colchonero’ jugó en 2022/2023 (eliminado en primera ronda) y 2023/2024 (fuera de juego en cuartos de final), totalizando seis triunfos, dos empates, dos derrotas y ningún gol. El jueves pasado, en el arranque de la actual edición, ingresó en el segundo tiempo ante Leipzig de Alemania (2-1), en la capital española.

En ese mismo encuentro, Álvarez, de 24 años, hizo su presentación internacional con ‘el Aleti’, sumando su 17° partido en Champions. Sus anteriores experiencias fueron con la camiseta del Manchester City: fue campeón en 2022/2023 (tres veces titular, otras seis participaciones ingresando desde el banco y tres goles) y llegó hasta cuartos de final en 2023/2024 (jugó dos veces desde el inicio, entró de recambio en cinco ocasiones y anotó cinco tantos).

Junto a Ángel Di María -actual jugador del Benfica, que hace una década celebró el título con Real Madrid-, Álvarez, quien antes de jugar en Europa vistió las camisetas de Atlético Calchín, Deportivo Atalaya y River Plate, es el otro argentino que buscar una nueva consagración en la competencia.

De los embajadores cordobeses, quien la semana pasada hizo su primera experiencia en el principal certamen de clubes del Viejo Mundo fue Carranza, flamante incorporación del Feyenoord de Países Bajos, quien fue suplente en la derrota 0-4 ante el alemán Bayer Leverkusen, en Róterdam.

El delantero tiene 24 años y vistió la casaca de Unión de Oncativo antes de emigrar a Buenos Aires, tras haberse probado con éxito en Banfield e Instituto. Luego de su paso por ‘el Taladro’, jugó en la MLS, primero en Inter Miami y luego en Philadelphia Union, donde en las últimas dos temporadas hizo 43 goles en 95 juegos y se ganó el mote de “King Julián”.

NAHUEL MOLINA. El defensor de Embalse juega su tercera Champions League consecutiva defendiendo los colores del Atlético de Madrid. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Dieron la vuelta

Entre Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial, campeones de las primeras cinco Copa de Europa con Real Madrid, y Nicolás Paz, ganador de la última Champions League con el elenco ‘merengue’, otros 19 futbolistas argentinos han levantado el máximo trofeo de clubes de Europa. Lionel Messi (4), Fernando Redondo (3), Rogelio Domínguez (3) y Javier Mascherano (2) son los que también lograron repetir la vuelta olímpica.

En la lista de los 22 campeones de Argentina, el primer cordobés es Albano Benjamín Bizarri, el arquero de Etruria que se consagró con Real Madrid en la temporada 1999/2000. En ese torneo, el ex Racing de Avellaneda alternó en su puesto con el alemán Bodo Illgner y el español Iker Casillas.

De los 17 partidos que jugó su equipo, Bizarri fue titular en cuatro (3-1 vs. Porto; 3-0 vs. Olympiacos; 1-0 vs. Molde de Noruega; 2-1 vs. Dínamo Kiev) y suplente en siete. No firmó planilla en la final ante Valencia (3-0), que se jugó en el Stade de France el 24 de mayo de 2000.

“Tuve una etapa muy linda en Real Madrid, pero no puedo decir que triunfé. Me llevé la vivencia de haber estado en ese vestuario y conocer cómo se manejan algunas estrellas mundiales”, declaró alguna vez el cuidapalos sobre su experiencia en el plantel que compartió, entre otros, con Fernando Hierro, Raúl, Guti, Roberto Carlos, Sanchis, Seedorf, Julio César, McManaman, Redondo, Karembeu, Eto’o, Anelka y Morientes.

El otro comprovinciano que levantó ‘la Orejona’ -y que completa el tridente de campeones cordobeses- fue el labordense Walter Samuel, quien fue titular en la consagración ante Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu y en los otros 12 partidos de la Champions 2009/2010. ‘El Muro’, actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, aportó un gol en el 2-2 de primera fase ante Dínamo Kiev.

Otros cordobeses que jugaron finales de Champions League, aunque no lograron cantaron victoria, son Ramón Heredia (Atlético de Madrid, 1973/74), Mauricio Pellegrino (Valencia, 1999/2000 y 2000/2001), Claudio López (Valencia, 1999/2000), Pablo Aimar (Valencia, 2000/2001 ), Martín Demichelis (Bayern Múnich, 2009/2010) y Paulo Dybala (Juventus, 2016/2017).

ALBANO BIZARRI. El arquero de Etruria fue el primer cordobés campeón de la Champions League. Fue con Real Madrid, en 1999/2000. /// FOTO: CEDOC PERFIL

¿Cómo se juega?

El nuevo formato de la Champions League se juega con 36 equipos, en lugar de los 32 habituales, y no hay fase de grupos. La primera etapa se llama Fase Liga y allí cada participante enfrenta a ocho rivales diferentes, cuatro de local y cuatro de visitante. Todos los equipos suman en una sola tabla y, al término de esa primera etapa, los ocho mejores clasifican a octavos de final, los ubicados entre los puestos 9° y 24° juegan un repechaje (a doble partido) para completar la llave de los dieciséis mejores, y los 12 últimos quedan eliminados. Las instancias de octavos de final, cuartos de final y semifinales se jugarán por el sistema de ida y vuelta, y el encuentro definitorio tendrá como escenario el Allianz Arena de Múnich.

EL MURO. El labordense Walter Samuel tuvo asistencia perfecta en el equipo de Inter de Italia que se consagró en la temporada 2009/2010. /// FOTO: CEDOC PERFIL

NUESTROS 22 CAMPEONES

Alfredo Di Stéfano: Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58; 1958/59 y 1959/60).

Héctor Rial: Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58; 1958/59 y 1959/60).

Roque Olsen: Real Madrid (1956/57).

Rogelio Domínguez: Real Madrid (1957/58; 1958/59 y 1959/60).

Juan Pablo Sorín: Juventus (1995/96).

Fernando Redondo: Real Madrid (1997/98 y 1999/2000); Milan (2002/2003).

Albano Bizarri: Real Madrid (1999/2000).

Santiago Solari: Real Madrid (2001/02).

José Chamot: Milan (2002/03)

Lionel Messi: Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15)

Maximiliano López: Barcelona (2005/06).

Carlos Tevez: Manchester United (2007/08).

Javier Zanetti: Inter (2009/10).

Diego Milito: Inter (2009/10).

Walter Samuel: Inter (2009/10).

Esteban Cambiasso: Inter (2009/10).

Gabriel Milito: Barcelona (2010/11).

Javier Mascherano: Barcelona (2010/11 y 2014/15).

Ángel Di María: Real Madrid (2013/14).

Wilfredo Caballero: Chelsea (2020/21).

Julián Álvarez: Manchester City (2022/23).

Nicolás Paz: Real Madrid (2023/24).

POR OTRA COPA. “La Araña” Álvarez dio la vuelta olímpica con Manchester City en 2022/2023. Hoy busca hacer doblete con ‘el Aleti’. /// FOTO: CEDOC PERFIL

LOS 25 ARGENTINOS

Atlético de Madrid (8): Julián Álvarez, Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone, Gerónimo Spina y Diego Simeone (DT).

Benfica (4): Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Benjamín Rolheiser.

Aston Villa (2): Emiliano Buendía y Emiliano Martínez.

Atalanta (1): Mateo Retegui.

Bologna (1): Santiago Castro.

Brujas (1): Zaid Romero.

Feyenoord (1): Julián Carranza.

Girona (1): Paulo Gazzaniga.

Inter (1): Lautaro Martínez.

Juventus (1): Nicolás González.

Bayern Leverkusen (1): Exequiel Palacios.

Liverpool (1): Alexis Mac Allister.

PSV Eindhoven (1): Walter Benítez.

Salzburgo (1): Nicolás Capaldo.