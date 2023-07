Ordenanza sobre perros peligrosos: impulsan cambios para secuestrar los animales

El concejal Alfredo Sapp presentó dos modificaciones a la ordenanza que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos en la ciudad de Córdoba.

“Hemos presentado una reforma de la penalidad que está establecida en el Código de Convivencia, que establecía una multa económica en el caso de incumplimiento por parte de los dueños o tenedores en inscribir en el registro de perros peligrosos a estos animales”, explicó el titular del bloque radical en el Concejo Deliberante.

“Hemos incorporado la posibilidad del secuestro del animal. Obviamente la tragedia que sucedió con Trinidad la semana pasada nos ha movido a tratar de mejorar la normativa a los fines de que esta normativa sea lo más eficaz posible”, agregó en declaraciones a Telefe Noticias Córdoba.

“Este secuestro va ir de la mano de la aplicación de las multas y la autoridad de aplicación que es el Ente BioCórdoba va a destinar un lugar donde se van a alojar estos perros a costa y cargo del tenedor de los perros”, sostuvo Sapp.

Otro proyecto

El edil también presentó un proyecto de resolución en el que se exhorta al Departamento Ejecutivo municipal para que suscriba un convenio con el Poder Judicial de la Provincia.

“En el caso Trinidad los vecinos de Estación Flores exhibían denuncias hechas en papel en las unidades judiciales. Pero resulta que esas unidades judiciales no le notificaban al Ente BioCórdoba, que es la autoridad de aplicación, y por lo tanto no tomaba conocimiento de estas situaciones y no podía aplicar la ordenanza”, aclaró Sapp.

La nueva iniciativa busca establecer que “inmediatamente” se notifique al ente cada vez que haya una denuncia sobre esta problemática.

Las modificaciones son impulsadas luego de que dos perros dogos mataran a la joven Trinidad B., de 15 años, en la vía pública en barrio Estación Flores de la capital cordobesa.