PAMI: farmacias de Córdoba advirtieron por demoras en el sistema de validación de las recetas

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, advirtió por demoras en la entrega de los medicamentos a los afiliados de Pami debido a fallas en el sistema de validación de las recetas.

"Hay un sistema que es el que genera la receta electrónica, por donde el médico prescribe. Ese anda bien", explicó Daniele.

"El jubilado recibe la receta y cuando va a validarla al sistema de farmacias, que es del Pami también, no podemos validarla", agregó.

Fallas

"El Pami ha cambiado de empresa a principios de mes. Lo que está pasando es que esta empresa pareciera que no tiene capacidad de respuesta sobre todo en la hora de mayor tráfico de transacciones", sostuvo en declaraciones a Canal 10.

Además señaló que si no se valida no pueden saber "qué tipo de cobertura tiene el paciente porque eso sale en la validación". "No sabemos si está habilitado para ese tipo de tratamiento, qué descuento tiene, qué porcentaje de cobertura tiene. Para nosotros la validación es muy importante", añadió.

"En algunos horarios no estamos directamente pudiendo validar y en otros horarios estamos demorando hasta 40 minutos una validación", contó Daniele al tiempo que enfatizó que no se han suspendido las ventas a los afiliados de Pami.

"Está bueno resaltar el esfuerzo que está haciendo la farmacia, entendiendo que la primera intención de la farmacia es no dejar sin tratamiento a los pacientes porque receta que no se valida es un paciente que no accede a su tratamiento", afirmó Daniele.

También le pidió a los jubilados "paciencia" ya que "el problema es ajeno a la farmacia". "Entiendo que esta empresa le habrá prometido algún tipo de beneficio a Pami por lo cual se cambió la empresa. Lo que sí estamos viendo en este momento que esta empresa, que ya estuvo en el Pami en el 2018, hoy no tiene capacidad de respuesta", sostuvo Daniele.

"Es como que en el horario pico no tiene capacidad para procesar tantas transacciones, entonces esa transacción que demora en tiempos normales segundos, acá hemos llegado hasta tener 40 minutos para lograr una respuesta", detalló.

"Pami está al tanto"

"Por suerte Pami Nación está al tanto, nos está respondiendo. Tengo entendido por lo que me dicen que están justamente apurando los tiempos de la empresa para que dé respuestas", aclaró Daniele.

Finalmente aseguró que la misma empresa se encarga de validar las recetas de la Administración Provincial del Seguro de Salud. "Ayer también afectó la prestación de Apross. En un momento también era muy lento autorizar la receta de Apross", concluyó.