Paquete parche: el agro de Córdoba analiza si llama a un paro comercial

El próximo martes, los dirigentes cordobeses de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tendrán su reunión de mesa, a la que le seguirá la reunión de Consejo el miércoles. En tanto, los dirigentes de Cartez harán lo propio el próximo viernes por la tarde. Lejos de las reuniones presenciales, en las sociedades rurales todo será vía Zoom. En ese tipo de encuentros se definirán los próximos pasos que las gremiales empresarias de distinto perfil del campo bajarán a sus bases. El objetivo es enviar una señal clara y unificada luego de las primeras reacciones en contra de una serie de medidas que anunció el gobierno Nacional para tratar de promover el ingreso de dólares cada vez más escasos.

Casi en unanimidad, los dirigentes, empresarios, productores y analistas coinciden en que los anuncios del gobierno no representan un incentivo real para que el productor venda sus posiciones en granos, sino que ven un fin meramente recaudatorio. A la vez, grafican que sí hay una transferencia de recursos del Estado que beneficia a los grandes grupos agroindustriales y exportadores quienes tendrán una retención diferencial más importante. Cabe recordar que entre las medidas destacadas se anunció una reducción del 33% al 30% para las retenciones a la venta de soja durante solo 30 días. Luego volverá a subir a 31,5% en noviembre, a 32% en diciembre y recuperará su alícuota de 33% en enero. También se volvió a aplicar un diferencial de retención para las ventas externas de aceite y harinas de soja que pagará este mes 27% y quedarán en 31% en enero. Y para el biodiésel la alícuota será del 26% y en enero del 29%.

A los ojos de productores, se trata de una reducción de muy corto plazo, que no genera incentivos de venta y que sigue sin construir un horizonte de expectativas positivas para el campo. Así, el viernes comenzaron a circular comunicaciones vía WhatsApp de las filiales bonaerenses y pampeanas de CRA y Carbap. Sin vueltas, esas entidades llamaban a sus socios a no liquidar los granos: “recomendamos a nuestros asociados que puedan poseer aún alguna existencia de soja, sabiendo que la gran mayoría está en poder de los exportadores, que trate por todos los medios de retener la misma porque es un refugio de valor para cuidar nuestro esfuerzo, trabajo y capital. Lo mismo aconsejamos con otro tipo de granos”. Esa medida podría replicarse en Córdoba si lo definen las entidades en las reuniones de esta semana. “Recibimos estos mensajes. Es algo que vamos a poner en consideración en la reunión de consejo la semana que viene. De allí saldrá cualquier tipo de resolución al respecto”, comentó a PERFIL CORDOBA Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA.

En comunicación con este medio, el economista Gonzalo Augusto remarcó que actualmente se comercializaron 32 millones de toneladas de soja y quedan por venderse unos 16,7 millones a un valor total de US$ 7.147 millones. A un precio actual FOB de la tonelada a US$ 428, las retenciones del 33% son US$141 y al 30% quedarían en US$128,4. Es decir, una baja de menos de US$13 por tonelada durante 30 días. “El gran tema sigue siendo la diferencia entre los tipos de cambio. Hay un diferencial muy grande entre el dólar que recibe el productor que era de $55 y pasaría ahora a unos $60, pero la otra punta está por $135. Entonces, el productor está esperando que suba más el tipo de cambio oficial o que bajen más las retenciones”, subraya Augusto. A esa soja por valor de $7.147 millones que aún no se vendió y está en manos de los productores hay que sumar unos US$ 10 mil millones que mantienen las grandes firmas agroindustriales y exportadoras. Sobre las expectativas de recaudación, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra adelantó: “en los próximos 15 días vamos a tener una primera aproximación. El ideal serían US$ 3.000 mil o US$ 4.000 mil millones de dólares”.

Estéril. Para David Miazzo, economista Jefe de la Fundación FADA es difícil que las medidas impliquen un volumen de venta extra importante: “es un incentivo, pero es difícil que sea sustancial para que impacte en términos macroeconómicos como necesita el gobierno. Muy difícilmente se vean US$1.000 millones o US$2.000 mil millones más. Se puede vender algo más, pero dudo que sea significativo. Y algo importante es que, incluso adelantando exportaciones son US$1000 o US$ 2000 millones que se van a exportar ahora, pero no en febrero o marzo. Lo que entra de dólares no entra en febrero. el tema es traerla hacia adelante. Creo que es una discusión estéril porque la economía va a necesitar dólares ahora, en marzo y siempre. No sé qué quieren lograr con esto , creo que es algo que parte del desconocimiento, el apuro y la desesperación”.

Muy crítico sobre los anuncios también fue el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano. “Las medidas en general, no solo las del sector agropecuario, son un parche y no genera n confianza. Van en el sentido contrario a lo que dicen. Además de ser extemporánea, no muestra lo que dice el gobierno de que el campo sea el motor de la exportación y generador de dólares. El productor agropecuario es un sujeto inversor, si no hay confianza difícilmente piense vender e invertir, la va a tener en soja. Para hacer algo de impacto tiene que ser grande. Hace una semana el mercado hizo algo mucho más grande de lo que hizo el gobierno. El gobierno “aumentó” 3% el valor de la soja, antes, la soja la semana pasada aumentó un 9% en el mercado y el productor no salió como loco a vender porque no tiene confianza en el peso. Hoy la soja no tiene un mal precio, pero el productor no quiere quedarse en pesos”, explicó Magliano.