Para Bugliotti vienen 120 días clave: “si la economía responde, hay Milei para rato”

Fueron días movidos para Euclides Bugliotti, el presidente de Grupo Dinosaurio. A mitad de semana se conoció una noticia importante para el futuro “polo sanitario” que el empresario proyecta en el Orfeo Superdomo. El proyecto de ordenanza que destraba la situación del estadio y permite su transformación en un sitio dedicado a la salud consiguió despacho favorable en una reunión conjunta de las comisiones de Economía y Legislación General del Concejo Deliberante.

Ahora, resta la aprobación en sesión, lo que sucederá en quince días. Además, su empresa fue noticia a partir de la decisión de aceptar “Chachos” (la cuasi moneda que emitió la provincia de La Rioja) en todas las unidades de negocio que opera Bugliotti a través de Grupo Dinosaurio. “Hay una comunidad muy grande de riojanos en Córdoba y la gente de La Rioja nos pidió una mano y los vamos a ayudar”, sostuvo Bugliotti a PERFIL CÓRDOBA. Ambos temas disparan la charla hacia la coyuntura político/económica que atraviesa el país, donde el empresario, una vez más, muestra un apoyo irrestricto hacia las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei.

-¿Tiene fe de que el país arranque o esté un poco mejor?

-No es que el país a estar un poco mejor: esto va a arrancar como algo civilizado. Si fracasa Milei, ¿quién creés que va sacar el país adelante?



-¿Quién viene después de Milei?

-Milei. Se va a repetir: Milei, Karina, Milei, Karina.



-Usted apoyó mucho en su momento al kirchnerismo. ¿Qué pasó?

-Hoy, estoy confundido con lo que pasa con el peronismo. Si Cristina va a jugar de nuevo con un doble comando, no hay forma de que salga bien. Yo me siento decepcionado porque en algún punto nos usaron…



-¿Quiénes?

-Acá en Córdoba nosotros sacamos 16 puntos (Nde: se refiere a la elección del 2015, cuando Eduardo Accastello representó al kirchnerismo) y después nos dejaron de lado, nunca nos escucharon desde Buenos Aires. Hoy, no veo a ningún dirigente capaz de dirigir al peronismo. Tal vez Kicillof, pero no sé cómo va a jugar Cristina.



-¿Karina Milei asegura una continuidad?

-Hay que ver, pero éste (por Milei) es un adelantado. Es un loco pero es un adelantado, estudió la economía, tiene fundamentos y es un cambio para los argentinos. Es difícil que cambien los argentinos porque venimos con 60 años de especulación, no 20. Y segundo: ¿cómo se cambia la manía de la gente de comprar dólares? ¿Por qué? Si ganás en pesos, comprás en pesos, vendés en pesos, y después salís a comprar dólares… el problema es que todos lo encanutan y no hay país que resista eso.



-¿No le molestan las formas de Milei, de pelearse con todos?

-Las formas molestan, pero la miseria molesta más. Las formas de Milei son agresivas porque el tipo está luchando contra una casta interminable en la Argentina, entonces a él no le queda otra que ser agresivo. Tiene que ser un tipo salvaje como es él para tratar de cambiarle la mentalidad a los argentinos, algo que le va a costar muchos años. Son dos cosas con las que tiene que luchar Milei: los 60 años de especulaciones y los 400 mil millones o 500 mil millones de dólares que están encanutados y eso es más grave. Vas a ver cómo cuando empezás a cambiar eso, el país va a ser otro.



-Importan las medidas de fondo.

-Las agresiones no les gustan a nadie y te lo digo yo que soy de la escuela de él, porque soy agresivo (se refiere a cómo dice algunas cosas), pero a veces la soledad hace que te fortalezcas con la agresividad, porque estás luchando contra 40 millones de habitantes y tenés unos pocos a favor. ¿Cómo hacés cuándo te levantás a la mañana y tenés que tomar una decisión?



-A Milei se le critica que está rodeado de pocas personas…

-Milei tiene carisma y los perros…



-¿Pero no le preocupa que decida casi en soledad?

-Qué me va a preocupar… Yo quisiera que se aísle más todavía, porque si quiere ser buenito, como quiere todo el mundo, tenés que arreglar con todos. Y para qué querés arreglar con todos, si las reglas de juego son claras: no emitas y no gastes más de lo que tenés, no es mucho pedir. Eso me lo enseñó mi abuela. Yo me hice miserable porque ella decía que no había que gastar todo lo que entraba. Mi abuela era piamontesa.



-¿Por qué Milei logró torcerle el brazo a diputados y senadores?

-Torcer el brazo es un término duro. Hay gente que quiere que a Milei le vaya mal. Pero lo que yo veo es que no hace falta que le den tanto tiempo: hay que darle tres o cuatro meses, hasta diciembre, las vacaciones y vas a ver lo que va a ser el país en abril o mayo: acordate lo que te digo, anotalo. Si quieren hacer una apuesta pulseen nomás. Si quieren, para ver quien tiene más músculo y sino por billetes.

“Passerini es más humano”

El proyecto de armar un polo sanitario en el Orfeo busca poner fin a un conflicto que se inició en 2020, ya que el estadio tiene una declaración de “interés municipal”, mediante una ordenanza sancionada durante la gestión de Martín Llaryora en la Municipalidad. Sin embargo, Euclides Bugliotti recurrió a la justicia pidiendo la inconstitucionalidad.

Esa designación surgió luego de que el empresario decidiera cerrar el espacio para espectáculos. En su lugar, quería avanzar con un emprendimiento de 135 departamentos en edificios de 10,50 metros de altura. Ahora, con el ok casi asegurado del Concejo, Bugliotti ponderó la figura del intendente Daniel Passerini. “No somos amigos, pero militamos en el peronismo y él hizo lo que tenía que hacer. Él es peronista y es más humano, entiende. No es lo mismo ser abogado que médico, tiene más sensibilidad. Hay que dar vuelta la página porque esto es lo mejor para la ciudad. Ya lo dije en otros medios: cerramos un lugar que mata gente para curar a la gente”, sostuvo Bugliotti.