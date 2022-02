Para una ONG Generación ZOE es una "organización coercitiva"

Al margen de las denuncias, investigaciones e imputaciones que está teniendo Generación ZOE por los supuestos delitos de estafa piramidal hay otro canal de denuncias. Es el que lleva adelante la ONG Red Librementes, fundada por Pablo Salum, un activista que se dedica a detectar y denunciar organizaciones coercitivas o lo que popularmente se conoce como “sectas”.

Salum remarca que su organización fue la primera que denunció a ZOE el año pasado ante el Ministerio Público Fiscal de Caba, la Procelac y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Red Librementes no se enfocó en el daño económico que podría acarrear el entramado de estafas de ZOE, sino en algo que la entidad considera más grave: la manipulación coercitiva hacia las personas que ingresan a ZOE.

“Somos una iglesia para gente rota”, dice Aviva ZOE en sus redes. Es esa “unidad” de Generación ZOE la que de forma más palpable podría entrar en las consideraciones que Salum define como organización coercitiva.

En una presentación que organizó vía Space el viernes, Salum detalló cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a denunciar a ZOE y qué son las organizaciones coercitivas: “nuestra denuncia no está direccionada exclusivamente hacia el tema del fraude piramidal, lo que nosotros denunciamos primero, es que operan como organización coercitiva. Una organización coercitiva, es una organización destinada y creada a vulnerar los derechos, a fraudes, a esclavizar a las víctimas para despojarlas de sus bienes o a explotarlas laboralmente”.

Y detalló la trama de su operación: “en todas las organizaciones coercitivas te ofrecen desde sanarte a generar abundancia o solucionar tus problemas físicos o mentales para que seas más feliz. Son los fraudes que donde se utiliza la cuestión psicológica y son muy graves, porque bajo coerción psicológica las víctimas nunca se dan cuenta que están siendo víctimas de abusos y luego victimarios. Si la Justicia no actúa, es muy difícil que se rompa esa cadena, porque lo que tienden a decir estas organizaciones es que si a vos no te funcionó lo que ellos te venden o prometen es porque vos no lo deseaste lo suficiente, no hiciste el esfuerzo. Responsabilizan siempre a las víctimas”.