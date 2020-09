Parque de la Biodiversidad: las claves del proyecto que prepara la Municipalidad

Una de las obras que pueden llegar a transformarse en un emblema de la actual gestión municipal es el llamado Parque de la Diversidad, que tendrá como eje central al actual Jardín Zoológico, pero que incluirá otros sectores del Parque Sarmiento y también de Ciudad Universitaria.

Este miércoles se llevará a cabo la primera audiencia pública virtual, que promete ser multitudinaria y permitirá a personas e instituciones de distintos ámbitos dar testimonio y aportar su parecer sobre la creación del nuevo Ente Municipal Autárquico BioCórdoba.

“Desde el momento que de común acuerdo se decidió cancelar la concesión, el actual zoológico quedó a cargo de la Secretaría de Ambiente. Entonces se presentó un proyecto de ordenanza para la creación del ente Biodiversidad Córdoba que tiene como objeto, no solo el cuidado y la administración del zoológico, sino de todo el Parque Sarmiento”, explicó Passerini, en el recorrido hecho con este diario por la zona.

“El nombre de biodiversidad refiere al enorme potencial de flora y fauna en el que trabajar y porque el ente se va a encargar de recuperar la laguna del Par - que Sarmiento, por nombrar alguno de los varios proyectos. Mientras tanto, acordamos con todas las fuerzas políticas de manera unánime crear una comisión de seguimiento para cuidar los animales y los bienes que hay aquí”, agregó el viceintendente.

“Uno de los grandes desafíos que tuvo el intendente Martín Llaryora fue la decisión de que los recursos humanos continúen, ya que es gente que conoce a los animales, tiene una familiaridad especial y un compromiso con la causa noble de que estos animales no sean explotados”, completó Passerini y señaló a un profesional veterinario que a pocos metros revisaba el estado de los dientes de los hipopótamos, una de las especies que habitan el zoológico, en la mira permanente de entidades ambientalistas y proteccionistas de animales.

Traslados, ¿sí o no? Qué va a pasar con los animales es una de las primeras preguntas que surgen cuando se habla de cambios en el actual zoológico.

Consultado al respecto, el secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad Municipal, Jorge Folloni señaló: “cuando asumimos nos encontramos con un expediente, llamado ‘de los osos pardos’ para que estos sean trasladados a una reserva o a un santuario. Era un expediente paralizado y lo tomamos, pero hoy un traslado de esas características en épocas de pandemia es imposible”.

“El ente evaluará la posibilidad de trasladar algún animal, pero el eje sobre el cual se asienta el futuro parque de la biodiversidad es sobre el bienestar animal, y el traslado no supone que eso sea lo mejor”, explica Folloni y agrega: “debemos poner los pies sobre la tierra y pensar que hay animales como los hipopótamos que van a concluir su vida aquí porque no hay forma de trasladarlos. Uno piensa en que los leones o los tigres blancos pudieran volver a su lugar de origen, pero muchos nacieron en cautiverio, como el caso de los tigres que llegaron provenientes de un circo que estaba en Bell Ville; y muchos de estos animales son incapaces de proveerse su propio alimento, entonces sería un crimen regresarlo a sus hábitats naturales porque no podrían sobrevivir. Suena romántico el hecho de que los animales vuelvan a su hábitat, pero en la práctica es muy difícil”.

Aporte a los incendios. Uno de los ejes que contempla el proyecto es la creación de un hospital veterinario y un centro de refugio. Los funcionarios especificaron que en la práctica ya se puso en funcionamiento debido a la necesidad que podría generarse tras la grave situación originada por los incendios en las sierras. “El intendente Llaryora ya envió una comisión a las sierras. Hay una reserva que es el Tatú Carreta que está albergando muchas especies, pero si la capacidad se supera o el incendio afecta ese sector, los animales podrán venir hacia aquí. El zoo ya es una entidad que está al servicio del ambiente”, resaltó Passerini.

“Esto va a ser un salto positivo de calidad para la ciudad. Aquí no solo hay un patrimonio ambiental, sino que hay un patrimonio histórico. Aquí está parte de la historia de Córdoba, la cual también nos permite aprender hacia el futuro”, agregó.

Tiempos y presupuesto. La fecha de apertura nuevamente al público es otro de los ejes en discusión. El lugar muestra que se requieren muchos trabajos en materia de infraestructura para acondicionar un gigantesco espacio que lleva cerrado ya varios meses.

“No sabemos cuando va a terminar la pandemia. Pero hasta ese momento ya estamos trabajando para mejorar el hábitat de los animales. Hay inversiones muy grandes que hacer para este tema”, comentó Folloni y precisó que el presupuesto actual del zoo es de 4.5 millones de pesos mensuales.









“Denuncias irresponsables, falaces y malintencionadas”



A fines de julio un video obtenido dentro del zoológico se viralizó a nivel nacional. Las filmaciones denunciaban el mal estado de los hipopótamos. Consultado al respecto, Passerini calificó a las imágenes como “denuncias irresponsables, falaces y malintencionadas”. “Las tres auditorías que se hicieron aquí arrojaron como resultado que los animales, que son los verdaderos dueños de este lugar, estuvieron bien cuidados. La ponderación de la Secretaría de Ambiente también consideró lo mismo. Podés encontrar pastos altos, algunas ramas caídas, pero los animales están en muy buen estado”.