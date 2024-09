Passerini echó a Guillermo Kraisman ¿Quién es el funcionario ladrón de bondiolas, mermelada y atún de un supermercado?

Guillermo Kraisman es conocido como “El Puma”. Es antes que nada un histórico operador político del peronismo en la capital. El fin de semana fue sorprendido robando bondiola, una lata de atún y un frasco de mermelada de un supermercado. Cuando fue descubierto, hasta le arrojó parte del botín a los policías que lo detuvieron.

Durante las primeras horas del lunes la municipalidad comunicó que “fue desvinculado completamente”. Pasa que no era un ciudadano más, sino que desde el 2003 ocupó cargos en los gobiernos justicialistas. Hasta esta semana se desempeñaba como director General de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos.

Desde que se puso a las órdenes de “Pichi” Campana. En la secretaría de Deportes, se encargaba de la vinculación entre la municipalidad y los clubes o centros vecinales. Un rol de importancia, en este contexto de crisis económica pese a ocupar un rol quizás sin tanta envergadura.

Córdoba: detuvieron a un dirigente histórico del peronismo por hurto en un supermercado

El trabajo de Kraisman, principalmente, era otro. Su función era ser un operador político del “cordobesismo”. Siempre conociendo y marcando a los dirigentes barriales. Era un hombre de consulta y con mucha presencia en las campañas políticas.

Se podría decir que es parte de la “casta” política cordobesa desde 1988, cuando ingresó a la Caja de Jubilaciones. Pero su destino nunca fue estar detrás de un escritorio, sino que le apasionaban las reuniones en los barrios y pasar largas horas charlando en diferentes barrios, principalmente en su querida seccional 12°.

De acuerdo a un parte policial, Kraisman, de 60 años, “pasó la línea de cajas sin abonar mercadería, por lo que se procede al secuestro de un blíster de bondiola, jamón crudo, un pote de atún y un frasco de vidrio de cereza”. En el parte no se lo identifica con nombre y apellido.

No se trata de un funcionario que carezca de dinero para abogar un ticket de unos $20 mil. Kraisman termina detenido por agredir a la policía, no por el robó en sí. Por ahora, quien asume la defensa del ex funcionario es el estudio del concejal cordobesista, Diego Casado.

Que le hace una mancha más al “Puma”

Una de las últimas de Kraisman fue en plena pandemia cuando decidió sortear con vecinos en vivo por Facebook por el día de la madre “bolsones de mercadería y los kits sanitarios”.

El tema eran los “kit sanatarios”, que semanas antes habían sido promocionados por el entonces gobernador Juan Schiaretti y su esposa Alejandra Vigo para ser entregados puerta a puerta a los sectores más vulnerables en las 417 localidades de la provincia. En aquellos hogares donde la pandemia azotaba aún más por tratarse de sectores que no podían hacer frente, con esta situación económica, al costo que implicaban los elementos para el cuidado sanitario.

Los mismos constaban de barbijos, jabón de manos, lavandina, alcohol en gel y folletos informativos sobre las medidas preventivas. Mismos elementos, misma bolsa y mismo kit que sorteó Kraisman junto al centro vecinal en el sur de la ciudad y en de los barrios más humildes.

“Qué le hace una mancha más al `Puma’”, dijo un conocedor de los barrios, en referencia al apodo del polémico funcionario. Kraisman atravesó varios momentos complejos como funcionario.

En 2006 tuvo que abandonar su banca como concejal al tener tres imputaciones penales en la Justicia provincial; en 2013, también siendo edil -ingresó como reemplazante de la viguista Claudia Martínez- quedó involucrado en una denuncia que tenía como protagonista al club Avellaneda -entidad vinculada a él y que luego dijo no ser el presidente-, por una conexión eléctrica clandestina.

“El club estaba ‘colgado de los ganchos’”, recuerdan algunos. Tiempo después también quedó envuelto en una serie de acusaciones que estaban relacionadas con entradas a los teatros de Carlos Paz y al Concejo Deliberante. Este año se enfrentó a golpes de puño con empleados municipales en el momento más complicado del conflicto entre el Ejecutivo y el Suoem.

Se desempeñó como secretario del bloque de Hacemos por Córdoba en el Concejo. Fue asesor en la Legislatura de Córdoba, pasó por varias reparticiones públicas durante las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti y, antes de recalar en el staff de Passerini, se desempeñaba como asesor en el Concejo Deliberante de la capital.

Cuando la noticia del robo y detención de Kraisman comenzaba a circular por las radios, desde el Palacio 6 de Julio se comunicaban con la producción para informarles que “Kraisman ya no era parte de la munipalidad: Passerini lo desvinculó por inducta”.